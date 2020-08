Khabib Nurmagomedov fera son retour tant attendu à l’action le 24 octobre 2020 pour défendre son titre des poids légers contre l’actuel champion par intérim, Justin Gaethje, dans un lieu qui reste à déterminer.

Comme lors de son affrontement contre Dustin Poirier, Khabib n’a aucune rancune ni aucune animosité dans le combat contre «The Highlight». Mais cela n’a pas empêché « The Eagle » de lancer un avertissement juste à l’un des attaquants les plus dangereux de l’histoire du sport.

En effet, Khabib en a profité pour répondre une fois de plus à l’un des posts Instagram de Joe Rogan après que le commentateur couleur de l’UFC ait chanté les louanges de Gaethje.

« Justin est un gars très gentil et un bon adversaire pour moi, mais quand Octagon se rapproche, il doit être prêt non seulement pour un match de boxe, je ne suis pas Dustin ou Tony », a-t-il déclaré. « Je vais l’emmener dans l’océan le plus profond et le noyer InshaAllah. »

La partie la plus effrayante de cette déclaration est peut-être que c’est un fait avéré que tout ce que fait Khabib est de malmener et de submerger ses ennemis, mais le voir avertir quelqu’un qu’il aime et respecte réellement de ce qui va arriver ajoute un peu plus de froideur.

Nurmagomedov semble plus que motivé avant sa troisième défense de titre après la mort de son père il y a quelques semaines en raison de plusieurs complications liées au COVID-19 qui a retardé son retour d’un mois.

Maintenant, je sais ce que beaucoup d’entre vous vont dire: «Ce n’est pas Khabib, c’est Ali qui répond.» Je vais donc aller de l’avant et utiliser la défense qu’Ali Abdelaziz gère les deux combattants, donc utiliser le compte de l’un de ses réseaux sociaux pour «trash talk» l’autre serait tout simplement super bizarre … n’est-ce pas?