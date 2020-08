Roman Reigns est l’une des plus grandes superstars de la WWE et a pris un congé en raison de la pandémie de coronavirus. Big Dog était censé défier Goldberg pour le championnat universel à WrestleMania 36, ​​mais a été remplacé par Braun Strowman lors de l’événement. Le Monster Among Men a battu Goldberg et a commencé son premier règne en tant que Champion Universel de la WWE.

Roman Reigns a été vu pour la dernière fois à WWE TV lorsqu’il a accepté le défi de Goldberg sur WWE SmackDown. Depuis lors, Reigns est en pause en raison de son système immunitaire affaibli. Roman Reigns a vaincu le cancer à deux reprises dans sa vie et ne voulait pas risquer de mettre sa santé en danger pendant la pandémie.

Roman Reigns sera au R-Truth Game Show

Les fans de Roman Reigns seront ravis de savoir qu’ils peuvent voir leur superstar préférée de la WWE au R-Truth Game Show cette semaine. Roman Reigns rejoindra Drake Maverick dans l’émission.

Préparez-vous. # TheBigDog @WWERomanReigns et @WWEMaverick rejoignent @RonKillings sur le prochain épisode de The #RTruthGameShow sortant CE MARDI! pic.twitter.com/g4jl0HMo9H – WWE Network (@WWENetwork) 2 août 2020

Le jeu télévisé R-Truth sur WWE Network

Le R-Truth Game Show a fait ses débuts il y a quatre semaines. Des superstars de la WWE comme Sheamus, Alexa Bliss, Drew McIntyre, Natalya, The Miz et Carmella ont participé à l’émission. Chaque émission est généralement divisée en deux segments pour chaque invité. Le premier segment comprend un quiz sur des anecdotes générales sur la lutte. Le deuxième segment est généralement une chasse au trésor que l’invité doit terminer en deux minutes.

Le R-Truth Game Show est l’un des spectacles les plus divertissants du réseau WWE. R-Truth a prouvé une fois de plus qu’il est un artiste hilarant et qu’il peut alléger n’importe quelle situation, peu importe qui se trouve devant lui.

Même si Roman Reigns ne se battra pas dans la série, c’est toujours agréable d’entendre parler de The Big Dog. Attendez-vous à de nombreuses conversations joyeuses entre Truth and Reigns, ainsi qu’à une brève visite de la maison de Reigns pendant la chasse au trésor.

Il n’y a pas de date de retour définitive dans l’esprit des officiels de la WWE pour Roman Reigns. Mais Reigns a parlé du manque de combats et a déclaré aux fans qu’il cherchait à gravir à nouveau la montagne et à remporter le championnat universel à son retour.

