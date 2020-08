Le week-end dernier, Stipe Miocic a envoyé Daniel Cormier au pâturage, remportant leur combat de trilogie à l’UFC 252. Ensuite, Jon Jones a volé tout le tonnerre en annulant son titre et en signalant son intention de passer aux poids lourds. Alors, parlons de ces choses et ensuite nous terminerons avec un aperçu du plus grand événement du week-end: CamSoda Fight Circus!

DC reste-t-il réellement à la retraite? – Alex Scaffidi (@alexscaffidi_) 21 août 2020

En MMA, l’argent intelligent est toujours sur un combattant qui ne reste pas à la retraite. Cela arrive si rarement, vous devez être un idiot pour penser que celui-ci restera. Ce qui, je suppose, fait de moi un idiot parce que je pense que nous avons vu le dernier DC à l’intérieur de la cage.

À la conclusion de l’UFC 252, Cormier a clairement indiqué qu’il ne voulait pas se battre à nouveau à moins que ce ne soit pour une ceinture et cela a du sens. À son âge, à quoi ça sert de traîner? S’il était à la fin de la trentaine, bien sûr, mais il est du mauvais côté des 40 ans, et à moins d’un remplacement de dernière minute, il n’obtiendra pas un autre combat pour le titre, et même cela met à mal la crédulité. Parfois, vous devez simplement les raccrocher, et si ce n’est pas la fin du livre d’histoires qu’il espérait, DC a toujours l’une des meilleures retraites de l’histoire du sport (quelle condamnation). Il n’est pas sorti sur le dos ou n’a pas subi de violents coups. Il a perdu un combat décent avec un gars qui sera probablement le poids lourd GOAT. C’est un putain de spectacle meilleur que la sortie de Caïn.

Tout cela étant dit, mec, je pense vraiment que Cormier va regretter de ne pas s’en être tenu à sa retraite à 40 ans. Après avoir assommé Stipe, Cormier aurait facilement pu ne plus jamais le combattre et personne n’aurait pensé moins à lui. Il aurait pu simplement sortir et dire: «Ouais, je voulais combattre Brock mais ce n’est pas le cas. J’ai 40 ans, j’ai le dos à la poubelle et j’ai promis à ma famille. Je m’en vais », et s’il l’avait fait, sa carrière se serait souvenue tellement différemment. Au lieu de cela, revenir et perdre une paire de combats contre Stipe le retire fermement de toute conversation GOAT et le met probablement en dehors de la conversation des 10 meilleurs combattants.

Zut. Quelle différence fait une année.

Jon Jones attend-il le vainqueur de Stipe vs Ngannou ou participe-t-il à un combat «test» contre quelqu’un comme Rozenstruik avant un tir au titre? – Fight Fan (@MMAFightzFan) 20 août 2020

Il y a à peu près zéro pour cent de chances que Jon Jones se batte contre des poids lourds autres que Stipe Miocic ou Francis Ngannou, et il ne devrait pas non plus. Tu penses que Jon va passer aux poids lourds et affronter Curtis Blaydes ou une merde? GTFO. Jones est le champion des poids lourds légers depuis près d’une décennie. S’il y a un homme vivant qui mérite de sauter et d’obtenir un tir au titre immédiat, c’est lui. Et franchement, l’affirmation de Dana selon laquelle Francis Ngannou ne se fera pas sauter est insensée. Oui, Ngannou a été sur une course spectaculaire mais vous savez qui a été sur une meilleure? Jon Jones! Ne tenant même pas compte du fait que Ngannou a déjà perdu contre Stipe, cela devrait être une raison suffisante.

Mais bon, l’UFC veut attendre et je pense que la raison est évidente: ils veulent que Ngannou batte Stipe et ensuite ils peuvent organiser le combat Ngannou-Jones pour le vrai titre des poids lourds. Parlez de vos combats d’argent ici. Et si Stipe gagne à nouveau, alors lui contre Jones est moins commercialisable mais un prix de consolation assez fin.

Jon Jones 3 derniers combats (Santos, Smith, Reyes) ont été des performances inférieures à ses normes. Si ce Jon se présente aux poids lourds, bat-il Stipe ou Francis? – K9 (@ k9_k9_k9_k9) 19 août 2020

Je pense que Jon bat Stipe mais perd face à Francis, bien que je ne sois pas particulièrement confiant à ce sujet.

À ce stade, je suis bien connu comme un «haineux de Stipe Miocic», même si je dérangerais cette évaluation. Je pense juste que Miocic est comme le cinquième meilleur poids lourd du monde en ce moment et qu’il se ferait défoncer par un certain nombre de prétendants de premier plan, et je pense donc que le meilleur combattant naturel que nous ayons jamais vu donnerait sa viande et ses pommes de terre. jeu, d’autant plus que Jon est un match difficile pour lui.

Honnêtement, si vous cherchiez le meilleur adversaire possible pour Jones à affronter dans son passage aux poids lourds, ce serait Stipe. Les grands atouts de Stipe sont le cardio, la durabilité, le jeu de jambes et un jab décent. Jon est plus long, plus maigre, tout aussi durable, étoufferait le jab de Stipe avec des combats à la main qui neutres fonctionnellement la moitié de l’attaque du champion. Stipe n’est même pas une menace de KO particulièrement énorme, donc Jon n’aurait pas à vivre dans la peur d’être un coup. Sérieusement, je ne vois tout simplement pas ce que Stipe peut faire pour gagner ce combat. Est-ce qu’il va murmurer Jon comme il l’a fait avec DC? Bonne chance pour essayer cela sur le meilleur combattant de corps à corps de l’histoire du MMA. Stipe se fait à la manière typique de Jones en cinq tours.

Ngannou est une proposition beaucoup plus intéressante parce que Ngannou a ce véritable pouvoir de contact mortel. Nous avons vu à quel point Jones était timide face à un Thiago Santos sans genoux. Compte tenu de cela, il est fort possible que s’il était enfermé dans une cage avec Francis Ngannou, il ne se rapproche jamais de « The Predator ». Jones est le meilleur combattant de tous les temps, donc cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas gagner, mais s’il se bat comme il l’a été ces derniers temps, alors oui, il ne peut pas.

Indépendamment de ce que les juges ont dit, Jon Jones a perdu contre Dominick Reyes parce qu’il a fermement refusé de lancer une offensive à moins qu’il n’y ait aucune chance qu’il soit blessé. Il a failli perdre contre Thiago Santos de la même manière et vraiment, Anthony Smith n’était le même que dans ce combat Anthony Smith n’était pas très agressif, donc c’était au moins une victoire claire pour Jones. C’est comme cette partie de la carrière de Georges St-Pierre où il n’a même pas pu terminer Dan Hardy parce que tout ce qui le préoccupait était de se mettre à zéro, mais au lieu de prendre des gens à terre et de les imposer, Jon donne des coups de pied obliques à tout le monde. Ce n’est tout simplement pas une stratégie qui fonctionnera sur le type d’artillerie que Ngannou propose.

Tout cela étant dit, la chose la plus folle à propos de Ngannou est que nous n’avons toujours aucune idée à quel point il est bon. Il n’arrête pas de frapper les gens avant que nous ayons eu la chance de voir s’il s’est amélioré ou s’il a grandi. Je veux dire, je suppose que si vous pouvez le faire, alors c’est un bon concert, mais nous en savons encore si peu sur le jeu réel de Ngannou, qu’il est insensé de se sentir confiant qu’il bat le meilleur combattant de tous les temps.

Pensez-vous qu’O Malley sera de retour meilleur que jamais après sa première défaite à l’UFC? – HONG KONG (@AbdullahShwihdi) 20 août 2020

Par défaut, oui. Il est encore jeune, donc la prochaine fois qu’il entrera dans la cage, il sera certainement meilleur que ce que nous avons jamais vu. Cela étant dit, je doute qu’il retienne quoi que ce soit à cette perte. Il n’agit certainement pas comme ça, bien que ce ne soit peut-être qu’une partie de la personnalité.

Je n’ai jamais été énorme sur O’Malley du saut, en grande partie parce que je ne comprends pas son appel. Je pense qu’il est un bon combattant et que son style de combat (et vraiment tout sur lui) est si clairement influencé par Conor McGregor qu’il est amusant à regarder, mais il était encore si jeune et n’avait pas vraiment fait grand-chose. Le combat de Marlon Vera a été sa première occasion d’annoncer vraiment à ses camarades combattants qu’il était plus qu’un simple battage médiatique et bien, il ne l’a pas fait. Bien sûr, il peut revenir et avoir encore une belle carrière, mais peut-être simplement le calmer avec le discours de Cody Garbrandt en ce moment.

Rumble obtient-il un tir immédiat sur le champion LHW à son retour ou sur un adversaire du top 5, puis sur un titre? – Roger White (@sodakrogerwhite) 19 août 2020

Oh grande ironie des ironies que juste au retour de Rumble, Jon Jones abandonne les poids lourds légers. Je suppose que le seul réconfort que nous pouvons tirer est que Dominick Reyes est de toute façon le vrai champion 205. Et après que Reyes ait battu Blachowicz pour obtenir la ceinture qui devrait déjà être la sienne, l’UFC serait idiote de faire autre chose que de réserver Rumble pour le prochain combat pour le titre.

Avec le départ de Jon Jones et la retraite de Daniel Cormier, l’une des divisions phares de l’UFC est devenue aussi intéressante qu’elle l’a été en près d’une décennie sur le plan de la position, tout en étant entièrement dépourvue de noms connus. Rumble est l’un de ces noms. Nous n’avons aucune idée si Rumble est même une coquille de lui-même, mais cela n’a pas d’importance, dirigez cette enveloppe là-bas et laissez-le combattre Reyes et construire votre nouveau champion. Sinon, vous courez le risque que Rumble se fasse combattre à mort si vous lui réservez un combat contre la rouille. Je veux dire, bien sûr, dans un monde rationnel, il aurait besoin d’au moins une victoire, mais l’UFC n’a jamais hésité à faire des choses comme ça. Abandonnez vos instincts les plus bas Dana et donnez-nous celui-ci.

De plus, l’homme, sans Jones, DC ou Gustafsson, et même Shogun s’éloignant bientôt, 205 est une division vide et vide pour le moment. Vadim Nemkov pourrait vraiment être le meilleur poids lourd léger de la planète. Sheesh.

Quel combat attendez-vous le plus de l’événement de sports de combat le plus important de ce week-end, CamSoda Fight Circus? – Alexander K Lee (@AlexanderKLee) 21 août 2020

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, CamSoda était probablement responsable du plus grand événement de MMA jamais organisé et il fait son retour triomphant dans l’espace MMA ce soir via un partenariat avec Full Metal Dojo pour créer «Fight Circus». Regardez cette promo et dites-moi que ce n’est pas la meilleure chose que vous ayez vue depuis des mois.

Bon, maintenant que votre appétit a été aiguisé, regardez simplement la majesté de cette carte de combat.

Une organisation qui embrasse les racines freakshow de ce «sport» de carnaval est clairement destinée à être un moment incroyablement amusant. Et bien que je sois excité pour chacun de ces combats à leur manière, deux d’entre eux se démarquent des autres.

Tout d’abord, Chitnuphong Sommuttirum, un combattant poids coq de Muay Thai, affronter Tang Mo un boxeur poids lourd n’est qu’un matchmaking spectaculaire. Je suis tout à fait pour le matchmaking expérimental et cela nous aidera à commencer à résoudre la question de savoir quelle est la taille d’un facteur pour le combat. Pouvez-vous, lecteur qui a suivi un cours de kickboxing trois jours par semaine pendant cinq ans, battre un mec énorme au hasard si vous deviez le faire? Découvrons-le via nos deux combattants proxy ici! C’est David contre Goliath seulement au lieu d’une écharpe, notre héros a des tibias comme des poutres en acier et il va jeter la merde à Goliath et essayer de ne pas se faire décoller la tête dans le processus. C’est du MMA dans sa forme la plus pure.

Et puis bien sûr, il y a le véritable événement principal de la soirée, le principal événement du peuple: Brothers Bank & No Money affrontant le poids moyen 1-1 Mikhail Vetrila. Oui, c’est le DEUXIÈME combat à deux de la soirée mais je pense que c’est le plus intéressant. D’une part, les noms font sensation. Banque et pas d’argent? Je ne suis pas sûr que ces frères auront le meilleur travail d’équipe. Et ils en auront besoin parce que lorsque vous combinez leur poids, ils l’emportent à peine sur Vetrila. Leur avantage numérique le rendra-t-il hors de propos? Les frères attaqueront-ils en même temps ou sera-t-il assis dans le shadowboxing comme vous voyez les hommes de main faire dans les films? Si Vetrila en déclenche un immédiatement, est-ce que l’autre se contente d’un coup? Si oui, comment cela affecte-t-il leur relation fraternelle à l’avenir? Il y a tellement de questions et Dieu merci, nous allons obtenir les réponses, et bien plus encore.

Vive CamSoda!

Merci d’avoir lu cette semaine et merci à tous ceux qui ont envoyé des Tweets! Avez-vous des questions brûlantes sur au moins indirectement les sports de combat? Alors vous avez de la chance, car vous pouvez m’envoyer vos Hot Tweets, @JedKMeshew et moi y répondrons! Peu importe qu’ils soient d’actualité ou insensés. Soyez bizarre avec ça. Amusons-nous.