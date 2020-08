La trilogie lutte entre Stipe Miocic et Daniel Cormier c’est un fait.

Lors des pesées du UFC 252, ni le champion ni le challenger n’ont eu de problèmes d’échelle, la ceinture sera donc en jeu pour la star du PPV.

Sur la carte principale, le seul combattant à avoir été en surpoids était Herbert Burns. Le Brésilien est arrivé pesant près de quatre livres de plus, il devra donc donner 20% de son salaire à Daniel Pineda, qui fait son retour dans l’Octogone après six ans.

L’autre combattant à ne pas alourdir était le poids plume T.J. marron, qui sera puni d’un pourcentage de sa bourse pour avoir montré un quart de livre de trop pour sa rencontre avec Danny Chavez.

Carte principale

Stipe Miocic (233 livres) vs. Daniel Cormier (236 livres)Sean O’Malley (136 livres) vs. Marlon vera (136 livres)Junior dos Santos (238,5 livres) vs. Jairzinho Rozenstruik (254 livres) Herbert Burns (149,5 livres) vs. Daniel Pineda (146 livres)John Dodson (136 livres) vs. Merab Dvalishvili (136 livres)

Préliminaires

Jim Miller (156 livres) vs. Vinc Pichell (156 livres)Felice Herrig (116 livres) vs. Virna Janridoba (115,5 livres) T.J. Brown (146,5 livres) vs. Danny Chavez (146 livres)Ashley Yoder (115,5 livres) vs. Livinha souza (115,5 livres)

Préliminaires (UFC Fight Pass)

Chris Daukaus (241 livres) vs. Parker porter (264,5 livres)Kai Kamaka III (145,5 livres) vs. Tony Kelley (145,5 livres)

L’UFC 252 aura lieu demain de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.