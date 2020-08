La championne féminine de la WWE RAW, Sasha Banks, est l’un des meilleurs talents non seulement de la WWE, mais également de l’ensemble de la lutte professionnelle. Plus récemment, c’était l’un des sujets de discussion du podcast After The Bell de cette semaine, animé par Corey Graves.

Le commentateur populaire de la WWE a présenté son homologue RAW Byron Saxton sur le podcast de la WWE cette semaine. Au cours de leur conversation, Saxton et Graves ont rappelé le moment où Sasha Banks est arrivée pour la première fois à la WWE.

Byron Saxton a ensuite révélé que lui et Graves avaient travaillé avec Sasha Banks pendant leurs premiers jours sur le territoire de développement de la WWE. Saxton a révélé qu’à l’époque, Sasha Banks était extrêmement timide. À l’époque, ils ont tous deux travaillé avec elle pour l’aider à sortir de sa zone de confort. C’est ce qu’Axton avait à dire

«Je sais que nous avons passé beaucoup de temps à travailler avec Sasha pour essayer de la sortir de sa zone de confort, parce que quand elle est arrivée, tu sais, super talentueuse. Vous saviez qu’il y avait du potentiel là-bas, mais elle était extrêmement timide. «

Corey Graves a ajouté que la personnalité de Sasha Banks avait radicalement changé depuis son premier jour à la WWE. Elle a également révélé que si Banks était «timide comme un enfant», ses camarades de talent l’ont mal jugée. Ils pensaient qu’elle avait un problème d’ego, mais Sasha Banks était trop timide pour être à l’aise avec qui que ce soit.

«C’est drôle d’y penser. La personne qu’elle est maintenant par rapport au moment où nous la connaissions tous. Je veux dire, 180 au total. Elle était comme une gosse timide au point que beaucoup d’entre nous pensaient qu’elle avait ce problème d’ego, et en attendant, elle était, comme, inconfortablement timide. «

Bling Bling Banks 🏦 #SmackDown pic.twitter.com/o0xZy6yqw3 – $ asha Banks (@SashaBanksWWE) 31 juillet 2020

Sasha Banks et sa carrière actuelle à la WWE

Sasha Banks a remporté le championnat féminin RAW après avoir remporté son match contre Asuka en comptant hors du ring. Ce match a également vu Bayley lancer une attaque brutale contre Kairi Sane dans les coulisses qui a forcé Asuka à abandonner son match pour le titre.

Je sais que ton ami te manque @KairiSaneWWE Ne t’inquiète pas, car la semaine prochaine @itsBayleyWWE va te retirer aussi, et puisque je suis riche riche, j’utiliserai une partie de ma monnaie pour te ramener au Japon afin que tu puisses pleurer ensemble @WWEAsuka 😂 #WWERaw # 2BeltzBanks # Bayley3Brands pic.twitter.com/oBuYIKUVjl – $ asha Banks (@SashaBanksWWE) 4 août 2020

Plus tôt ce mois-ci, Asuka a exigé une revanche du championnat avec Sasha Banks lors du prochain PPV de la WWE, SummerSlam. Elle a maintenant une énorme opportunité en main puisqu’elle est prête à affronter Bayley sur RAW cette semaine. Si Asuka réussit à vaincre la championne féminine de SmackDown, elle aura une chance de défier Sasha Banks pour le championnat féminin RAW lors de la «plus grande fête de l’été» de la WWE.

Quant à Bayley, elle défendra son SmackDown Women’s Championship contre le vainqueur d’une Battle Royale des trois marques.

