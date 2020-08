La WWE essaie toujours de trouver un lieu pour SummerSlam, mais rien de solide n’a encore été fait. Il y a quelques options sur la table, et l’une d’elles est le Performance Center.

La WWE veut jouer SUmmerSlam en extérieur

Selon Fightful, la société espère toujours organiser l’événement quelque part à l’extérieur pour SummerSlam. La WWE est à la recherche de lieux possibles dans la région de New York, ainsi que sur la côte de Floride.

Les superstars ont demandé ce qui se passait et les responsables leur ont dit que l’entreprise envisageait ces emplacements. On ne leur en dit pas beaucoup et les tentatives de faire pression sur la question ne vont pas très loin non plus.

Depuis la semaine dernière, plusieurs en production n’avaient entendu «aucune discussion» sur les rumeurs et en avaient entendu parler en ligne.

Le portail Ringside News a rapporté qu’il existe de nombreuses histoires dans les coulisses, mais qu’une seule personne sait ce qui se passe réellement. Vince McMahon ne fait rien d’officiel, mais il travaille toujours sur des choses.

Le plus grand événement de l’été pourrait être dans un lieu extérieur, mais l’idée d’organiser le plus grand événement de l’été au Performance Center est également une possibilité très viable.

Nous les tiendrons informés avant toute mise à jour.

