Pour le moment, la WWE travaille dans des circonstances extrêmement uniques et difficiles. En fait, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vont mal pour la WWE, la pandémie entraînant une baisse des notes. Cependant, la WWE a introduit ce qui semble être un groupe chaotique appelé RETRIBUTION dans leur mix avec l’introduction de RAW Underground, et cela semble avoir fait des merveilles pour l’intérêt des fans à ce stade. Sur ce dernier épisode de WWE SmackDown, il y a eu une autre invasion de RETRIBUTION, mais cette fois, d’une manière beaucoup plus efficace que de brûler un générateur d’énergie sur WWE RAW.

Maintenant, malheureusement, il semble y avoir une erreur de continuité dans la façon dont la WWE a filmé ses émissions, 205 Live ne montrant aucune des dévastations laissées sur le ring.

La WWE fait une erreur de continuité lors du tournage de SmackDown et 205 Live avec la faction RETRIBUTION

L’épisode de WWE SmackDown de cette semaine a pris fin avec une attaque de RETRIBUTION. La faction a laissé tout le monde traîner sur le ring après avoir agressé tout le monde sur le ring. Le talent de développement a été complètement détruit et le groupe a ensuite détruit la zone frontalière et a même renversé le tableau des commentaires. L’un des membres l’a amené à un autre niveau en utilisant une tronçonneuse pour couper les cordes de l’anneau WWE SmackDown. Ils ont également peint à la bombe l’anneau avec un signe et la zone de l’anneau, tandis que le plexiglas n’a pas non plus échappé à ce traitement.

LA RETRIBUTION DÉCHIRURE LA PLACE! #SmackDown pic.twitter.com/d7UyDD4I6b – WWE (@WWE) 8 août 2020

Cependant, lorsque 205 Live a commencé à être diffusé, la destruction laissée par RETRIBUTION n’a pas pu être observée. Il n’y avait aucun dommage à l’anneau ou à la table de commentaires et il n’y avait pas de peinture en aérosol. Il était clair que 205 Live a été filmé dans le désordre, mais à kayfabe, le spectacle est censé avoir lieu après SmackDown. L’absence de tout dommage était très notable et le talent de développement au bord du ring, qui avait été attaqué à SmackDown, était présent en tant que public pour 205 Live.

. @ AriyaDaivariWWE est de retour et il a immédiatement fait sentir sa présence sur # 205Live! pic.twitter.com/hwmVgnUlkB – 205 Live (@ WWE205Live) 8 août 2020

La WWE a eu quelques problèmes avec les enregistrements cette semaine, et c’est peut-être pourquoi 205 Live avait une telle erreur de continuité qu’il était difficile d’éviter de le remarquer.

