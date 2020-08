La WWE se prépare pour SummerSlam en août prochain, alors que le pay-per-view se rapproche de plus en plus. Bien que le lieu de l’événement n’ait pas encore été révélé, il a déjà été rapporté que la WWE recherchait un lieu pour organiser l’événement en dehors du WWE Performance Center et essayait de gagner un véritable public en direct pour leur émission. Maintenant, l’affiche de la WWE SummerSlam est disponible selon un rapport de Heel By Nature et présente The Fiend.

L’affiche de la WWE SummerSlam révélée

L’affiche officielle de la WWE SummerSlam est maintenant disponible et présente The Fiend dans la pose classique de Bray Wyatt.

Cette fois-ci, le slogan de l’émission semble être «Vous ne le verrez jamais venir», basé sur la querelle entre Drew McIntyre et Randy Orton. Avec Randy Orton et Drew McIntyre déclarant que leur adversaire ne verrait pas leur finisseur le RKO et le Claymore, se rapprochant d’eux avant de les éliminer.

WWE SummerSlam est prévu pour le 23 août et la programmation semble déjà très prometteuse. L’affiche actuelle de la WWE SummerSlam est la suivante:

Championnat de la WWE: Drew McIntyre (c) contre Randy Orton

WWE Universal Championship: Braun Strowman (c) contre Bray Wyatt’s The Fiend

Match de championnat par équipe WWE RAW: The Street Profits (c) contre Andrade et Angel Garza avec Zelina Vega

Championnat des États-Unis de la WWE: Apollo Crews (c) vs MVP

Seth Rollins contre Dominik Mysterio

Bien qu’il y ait encore beaucoup de combats à ajouter à la programmation, à ce stade, beaucoup d’histoires se construisent vers WWE SummerSlam sur les émissions de la WWE. L’événement sera précédé de l’événement NXT TakeOver: XXX. On ne sait pas non plus qui sont RETRIBUTION, ce qu’ils veulent et si ce nouveau groupe de la WWE jouera ou non un rôle dans WWE SummerSlam.

