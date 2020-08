Image via @paigevanzant sur Instagram

L’ancienne vedette de l’UFC, Paige VanZant (8-5 MMA) semble profiter d’un peu de temps libre pendant qu’elle propose une offre en tant qu’agent libre.

VanZant a terminé le combat final de son contrat de championnat de combat ultime lors de l’événement UFC 251 du mois dernier, subissant une perte de soumission au premier tour contre la star en herbe Amanda Ribas.

Le revers a marqué la troisième de Paige VanZant lors de ses quatre derniers combats, avec sa seule victoire dans cette séquence contre Rachael Ostovich via une soumission en janvier 2019.

Après la fin de l’UFC 251, le président de l’UFC, Dana White, a suggéré que VanZant devrait «définitivement» tester l’agence libre, apparemment découragée par les reproches du poids mouche concernant son salaire.

Paige VanZant a répondu aux commentaires de White en qualifiant ses propos de «malheureux».

«Honnêtement, je n’ai pas vu spécifiquement la citation ou ce qu’il a dit. J’essaie de ne pas trop prêter attention », a déclaré VanZant. «C’est dommage parce que j’ai le sentiment d’avoir une très bonne relation avec Dana.

«J’ai l’impression que je pensais que nous étions des amis plus proches et qu’il pouvait m’envoyer un texto ou m’appeler», a poursuivi Paige VanZant. «Quelque chose pour avoir un peu de compassion, quelque chose à communiquer avec moi personnellement mais peut-être qu’il le fera. Nous ne savons tout simplement pas. Je suis sûr que c’est une situation inconfortable. Les commentaires de Dana, ce que je vous entends dire, il veut que je teste l’agence libre puis, avec un peu de chance, ils me laissent simplement partir », a-t-elle ajouté. « Si c’est ce qu’ils ressentent, alors ils me laisseront simplement être libre. »

Malgré sa récente période difficile et ses problèmes passés avec l’UFC, Paige VanZant reste une agent libre convoitée dans les arts martiaux mixtes. Des promotions telles que Bellator et Bare Knuckle Fighting ont déjà exprimé leur intérêt pour le populaire combattant MMA.

En attendant son prochain concert à plein temps, « PVZ » est occupé à profiter des rayons du soleil en Floride. La jeune femme de 26 ans a publié la photo brûlante suivante sur sa page officielle Instagram.

