Lance Storm était l’un des meilleurs combattants techniques de son temps, mais il ne s’est pas démarqué ou n’avait pas de chance à la WWE. Malgré cela, sa carrière à la WCW était très différente.

Lance a brillé pendant son passage à la WCW même s’il n’a jamais remporté le titre stellaire. Storm est le seul combattant de l’histoire de la WCW à avoir remporté trois titres en même temps.

Storm a travaillé comme producteur avec la WWE jusqu’à ce qu’il soit suspendu en raison de la pandémie COVID-19 et faisait partie des coupes budgétaires forcées.

Lance Storm a parlé sur Sitting Ringside avec David Penzer et a révélé l’histoire de la façon dont il avait signé avec la WCW et qui l’avait d’abord contacté pour signer:

«J’ai reçu un e-mail d’un fan sur mon site Web disant que vous devriez contacter Terry Taylor à la WCW. Il serait intéressé par votre travail. Je me demande, qui est cette marque idiote? Je pense que c’est un fanatique. Je ne sais pas qui c’est. Une semaine plus tard, j’ai reçu un autre courriel de sa part et c’est un courriel envoyé par Terry Taylor. Il dit que si Lance Storm pouvait nous parler contractuellement, nous serions vraiment intéressés à lui parler. Faites-lui savoir si elle peut me parler légalement. J’ai fait ».

«Il s’est avéré que c’était un garçon de 15 ans de Medicine Hat, en Alberta, qui était la marionnette Internet de Terry Taylor. Je suppose que si ce gamin voyait quelqu’un dans un spectacle de lutte quelque part qu’il pensait prometteur, il l’enverrait à Taylor et le regarderait. Alors j’ai contacté Terry et je pense que le lendemain, ils m’ont emmené à Atlanta pour rencontrer Bischoff et Russo et j’ai réglé mon contrat. «