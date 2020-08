«Salaires des inspecteurs de la California State Athletic Commission 2018 | Accueil | La colère suscitée par les relations commerciales de la WWE avec l’Arabie saoudite et le financement des sports de combat »

Par Zach Arnold | 19 mars 2019

Al Haymon est le plus grand gagnant de l’UFC quittant le PPV traditionnel

Quand Vince McMahon a lancé le WWE Network, je me souviens de l’écrivain vétéran de lutte et de MMA Jonathan Snowden qui m’avait dit que c’était l’équivalent de tirer sur PPV avec une arme à feu et de mettre ce modèle commercial au pâturage. La carcasse du PPV serait laissée pour couler le sang.

Des années plus tard, le modèle commercial américain traditionnel du PPV lui-même n’est pas mort, mais les deux grands géants du PPV – la WWE et l’UFC – ont quitté le PPV traditionnel en raison de leurs propres intérêts financiers.

Voici les principaux points de discussion sur lesquels je veux me concentrer concernant le nouvel accord ESPN + exclusif à PPV de l’UFC avec Disney:

Disney dépense comme un marin ivre, d’abord avec l’UFC et maintenant avec Rupert Murdoch, pour maintenir sa domination traditionnelle mais sur de nouvelles plates-formes technologiques. Ils peuvent se permettre de dépenser l’argent maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Endeavour et l’UFC continuent de réduire l’incertitude de leur modèle commercial, ce qui rend l’entreprise encore plus attrayante pour les futurs investissements continus et offres pour vendre l’entreprise.

La sortie de la WWE et de l’UFC du canal de distribution PPV traditionnel laisse la porte grande ouverte à Al Haymon et Fox pour dominer l’espace payant. Leur influence continue de croître considérablement.

Disney vient de dépenser près de 72 millions de dollars sur les actifs de l’UFC et de la Fox pour leur trésor de guerre

Si vous pensez que Disney a surpayé Endeavour et UFC (400 millions de dollars + garantis) pour déplacer tous les PPV de l’UFC vers ESPN +, vous pourriez avoir une crise cardiaque en regardant les données financières sur l’acquisition des actifs de Fox par Disney à Rupert Murdoch.

Le nouvel accord UFC / ESPN comprend une extension TV de 300 millions de dollars et des droits PPV.

Les deux investissements de Disney sont incroyablement intelligents. ESPN + est un pari majeur mais un pari qu’il fallait prendre pour assurer sa survie dans le paysage sportif. Les gros titres à propos de Disney qui saigne de l’argent sur ESPN + sont exactement sombres, mais Bob Iger est dans une bataille pour préparer Disney pour les 20 à 30 prochaines années de survie avant de quitter son poste. Il s’agit de garantir un héritage.

Vous répétez, vous perdez. Si vous ne pouvez pas acheter la WWE, la prochaine meilleure propriété sportive est l’UFC. Disney a réussi à obtenir tout le contenu annuel de l’UFC. Disney n’allait pas être en mesure de conclure un accord comme celui-ci avec aucune autre ligue sportive ou propriété. Le public de l’UFC est exactement le groupe démographique qui achètera ESPN +. Ce mariage a beaucoup de sens.

Ari Emanuel sauvegarde définitivement le camion Brinks avec l’UFC

L’avenir de l’UFC est très sceptique. Sur papier, vous passez d’un univers PPV de potentiellement 80 millions de clients à un univers ESPN + avec 2 millions d’abonnés. Le modèle commercial de Costco consistant à payer pour être membre et acheter quelque chose semblait plus sexy il y a dix ans.

Mais je peux facilement faire valoir que les pouvoirs actuels qui contrôlent le PPV seront réduits au cours de la prochaine décennie. Choisissez votre poison.

L’avenir de DirecTV est plutôt sombre. Il n’y a pas de nouveaux satellites à flotter dans le ciel. La fusion d’AT & T avec Time Warner a été tout sauf harmonieuse étant donné le lourd endettement impliqué. Pire encore, Jeff Zucker de la renommée de . a été présenté comme l’un des meilleurs candidats aux sports de Warnermedia.

Comcast continue de saigner les clients de la télévision payante. Les principaux acteurs restés dans l’espace de la télévision payante seront les fournisseurs de fibre. Et que se passe-t-il lorsque Google Fiber perturbe ce marché en plein essor?

Je préfère être en partenariat avec Disney plutôt que d’être partenaire d’entités commerciales soumises à des conditions commerciales extrêmement volatiles.

L’UFC transférant les droits PPV à ESPN accepterait au moins 400 millions de dollars avec une forte garantie à la baisse est une évidence. Vous gagnez une énorme somme d’argent. Vous éliminez l’incertitude. Vous vous associez au plus grand lecteur multimédia du paysage sportif. Lorsque j’ai plaidé en faveur d’un mariage entre l’UFC et Amazon, c’était exactement le genre d’accord commercial que j’avais en tête. Je ne savais pas que Disney serait prêt à payer à l’UFC près d’un demi-milliard de dollars par an.

Les plus grands perdants? Les combattants. Vous enlevez l’effet de levier aux combattants qui dépendaient tellement des points PPV. À moins qu’une association ne se concrétise, les talents et la direction restent complètement fracturés. Il n’y a aucun effort organisé pour affronter Dana White. Les articles affirmant que les combattants prennent le contrôle de l’UFC sont amusants. Et devine quoi? Si les combattants créent trop de maux de tête, Endeavour peut vendre l’UFC à tout moment et sortir.

L’UFC donne indirectement à Al Haymon une autre aide aux grandes entreprises

Il y a deux ans, Al Haymon faisait face à un grave procès en dérivé d’actionnaire au Kansas qui visait à attaquer l’argent mis de côté par les investisseurs de fonds spéculatifs pour PBC. Il y avait des rumeurs d’une promotion de boxe avec Dana White et Al Haymon travaillant ensemble. Ils détestaient tous les deux Bob Arum et Oscar De La Hoya.

Ensuite, l’UFC a quitté Fox pour ESPN. Tout a changé. Fox a rassemblé des actifs importants pour travailler avec Al Haymon. Soudain, Haymon a acquis une grande puissance. PBC est passé de l’hôpital au penthouse. Le flux d’émissions de télévision s’est poursuivi pendant qu’un règlement juridique entre Top Rank et Haymon était conclu. Cela a créé les conditions commerciales pour que Top Rank travaille avec les combattants Haymon.

L’UFC a rendu une très grande faveur à Al Haymon en quittant Fox. Ils lui ont juste fait une faveur encore plus grande en quittant le paysage traditionnel du PPV. Les combattants de Haymon travaillent avec les autres grands promoteurs. Ses combats attirent de grandes foules (voir: Errol Spence contre Mikey Garcia). Selon Mike Coppinger, il existe des estimations préliminaires de plus de 300 000 achats PPV pour Spence contre Garcia.

Tout tourne en faveur de Haymon. Il est le jeu majeur de la ville maintenant. Le partage PPV avec les distributeurs est devenu plus favorable. Les affaires vont s’accélérer encore plus.

