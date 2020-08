Un nouveau combat de poids coq a été réservé pour la prochaine carte de l’UFC le 22 août alors que le très vanté espoir Timur Valiev fait ses débuts dans l’octogone contre son compatriote nouveau venu Mark Striegl.

Plusieurs personnes ayant connaissance de la réservation ont confirmé la nouvelle à MMA Fighting avec des accords verbaux en place de la part des athlètes.

Partenaire d’entraînement de longue date de l’ancien champion Frankie Edgar et de son équipe dans le New Jersey, Valiev a été considéré comme l’un des meilleurs espoirs des poids coq sans une place dans la liste de l’UFC.

Tout a changé lorsqu’il a signé un accord avec la promotion après une impressionnante séquence de six victoires consécutives, dont quatre victoires en PFL et en World Series of Fighting. Valiev est bien connu pour son style explosif, et il a accumulé un certain nombre de victoires par KO et par soumission tout en travaillant aux côtés de partenaires d’entraînement tels que Eddie Alvarez et le prétendant poids plume de l’UFC Zabit Magomedsharipov.

Valiev devait à l’origine se battre le 1er août, mais ses débuts ont été retardés jusqu’à présent.

Quant à Striegl, le vétéran du ONE Championship entre dans le combat avec un CV invaincu lors de ses cinq derniers combats et une fiche de 18-2 au total. Striegl remporte des victoires sur plusieurs adversaires notables, y compris l’actuel candidat aux poids mouches UFC Kai Kara-France.

La carte à venir le 22 août est titrée par Edgar lors de ses débuts en poids coq contre Pedro Munhoz. L’événement a lieu à l’UFC APEX à Las Vegas et est diffusé sur ESPN et ESPN +.