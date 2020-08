Frankie Edgar | Image: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Frankie Edgar (23–8–1) affrontera Pedro Munhoz (18–4) dans l’événement principal à l’UFC Vegas 7 (également connu sous le nom d’UFC sur ESPN: Munhoz vs Edgar ou UFC sur ESPN 15) le 22 août 2020 à l’UFC APEX.

Qui était le champion du monde des poids légers de l’UFC fera ses débuts en poids coq à un mauvais moment (séquence de deux défaites) contre le numéro cinq de la division, bien qu’il vienne de perdre son dernier combat.

«The Answer» est conscient de l’importance de cette confrontation, prenant également en compte son statut de légende, et en a ainsi parlé lors d’un récent entretien avec BJPenn.com:

«Je voulais juste réserver à nouveau le combat avec Pedro. Chaque fois que je me suis battu à court préavis, je n’allais pas bien. Je m’entraîne pour ce type depuis un moment. Mais merde, s’il est à nouveau testé positif, je vais combattre n’importe qui le 22 août. Je pense que nous allons toucher toutes les facettes du jeu (avec Pedro Munhoz). Je vais le presser. Je vais accélérer le rythme et si je peux le réduire, je le ferai. Il a un bon jiu-jitsu et je suis sûr que s’il peut me faire tomber, il le fera aussi.