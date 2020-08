Au cours des dernières décennies, les fans de l’UFC ont assisté à un ensemble rare mais historique de combats de trilogie mettant en vedette Junior dos Santos contre Cain Velasquez, Chuck Liddell contre Randy Couture et BJ Penn contre Matt Hughes.

Daniel Cormier et Stipe Miocic chercheront à rejoindre ce groupe d’élite et battront peut-être les records de leurs pairs lors de l’événement principal de l’UFC 252 à la carte (PPV) sur ESPN + ce week-end (samedi 15 août 2020) à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

La légende des poids lourds Daniel Cormier cherche sa chanson de cygne en tant qu’artiste martial mixte professionnel pour se terminer par de l’or autour de sa taille, toujours catégorique qu’il est capable de vaincre Miocic pour la deuxième fois. L’ancien champion de l’UFC et lutteur olympique en deux divisions – gagner ou perdre – restera probablement dans l’histoire comme l’un des plus grands combattants à avoir jamais béni l’octogone de l’UFC.

Dans n’importe quelle classe de poids.

Le combattant qui cherche à mettre un KO final dans l’héritage de Cormier sera l’actuel tenant du titre des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic. Pompier à temps partiel et ancien champion de boxe aux gants d’or, Miocic n’est pas étranger aux gros (ou dangereux) combats et pourrait facilement choquer le monde une deuxième fois avec son expertise frappante à l’intérieur de la cage.

Le décor est planté et l’histoire sera écrite ce samedi soir avec le titre de «plus grand combattant poids lourd UFC de tous les temps» à gagner alors que l’héritage sera défini et les cœurs seront brisés.

Regardons de plus près comment ils s’empilent.

Daniel Cormier: 41 ans

Record professionnel MMA: 22-2-0

Gym: Académie américaine de kickboxing (AKA)

Premier combat professionnel: 25 mai 2009 (débuts à l’UFC 2013)

Traînée: 1 défaite (Miocic par KO en 2019)

Chemin vers la victoire – Pour devenir le plus grand combattant poids lourd de l’histoire de l’UFC, Cormier a encore une colline à gravir sous la forme de Miocic. «DC» doit ramener ce combat à son pain et au beurre, le même style qui lui a déjà valu d’innombrables championnats dans plusieurs disciplines d’arts martiaux depuis le tout début de sa carrière.

Lutte!

Après avoir remporté son premier combat contre Miocic et pris rapidement les devants dans leur éventuelle revanche – jusqu’au KO au quatrième tour – « DC » devrait avoir toute la confiance du monde en sachant que son jeu MMA général est à un niveau supérieur niveau que son adversaire. S’il peut éviter de frapper avec l’ancien boxeur aux gants d’or à distance, cela devrait être (oserais-je le dire) une sortie facile pour le combattant anciennement connu sous le nom de «Champ Champ» de l’UFC.

Surtout dans la plus petite cage équipée pour l’UFC APEX.

Stipe Miocic: 37 ans

Record professionnel MMA: 19-3-0

Gym: Équipe de combat de style fort

Premier combat: 10 mars 2010 (débuts à l’UFC 2011)

Traînée: 1 victoire (TKO contre Cormier en 2019)

Chemin vers la victoire – Les combats de trilogie sont parmi les résultats de rivalité les plus excitants à prédire car il y a deux combattants de haut niveau qui ont rencontré leur égal en termes de compétition, faisant d’un match en caoutchouc le seul moyen de décider du vrai gagnant.

Miocic a surmonté l’adversité qu’il a souffert de sa défaite par élimination directe au premier tour lors de leur première rencontre lorsque dans le deuxième combat, il a stratégiquement évité la boxe sale avec «DC» à l’intérieur. Il a quand même perdu la majorité des rounds, mais l’élan devrait le favoriser à l’approche de leur troisième et dernier combat.

Le plan de jeu pour Miocic devrait être d’éviter les contacts étroits, d’utiliser sa portée et sa taille pour envoyer Cormier à distance. Si Stipe peut forcer « DC » dans des positions de frappe inconfortables comme il l’a fait pendant la seconde moitié de leur deuxième scrap, il a une forte probabilité de produire le même résultat.

Cotes de Daniel Cormier contre Stipe Miocic Bookmakers

Les bookmakers sont rares cette semaine, et vous ne pouvez pas leur en vouloir. Les cotes d’ouverture pour Cormier et Miocic étaient de -110 à Bovada, une ligne de «pick-em» pour un match de style «pick-em».

Cormier est sans doute l’artiste martial le plus talentueux, mais cela n’exclut pas le fait que Miocic a trouvé une faiblesse dans le «DC» vieillissant la dernière fois que nous avons vu ces deux-là à l’intérieur de l’Octogone, ce qui nous laisse une pause considérable lorsque nous parions sur l’UFC 252 ce week-end. .

Cela dit, je crois toujours que « DC » atteindra son objectif de quitter l’UFC au sommet de son art, laissant la société comme le plus grand poids lourd de l’histoire de l’UFC.

Prédiction finale: Daniel Cormier par décision

MMAmania.com offrira une couverture en direct tour par tour et coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 252 ce week-end ICI, en commençant par le ESPN +/ Matchs «Prelims» du Fight Pass en ligne, qui doivent débuter à 19 h. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN +/ ESPN à 20 h HE, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22 h. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 252: «Miocic vs Cormier 3», n’oubliez pas de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour la carte de combat et l’alignement finalisés de l’UFC 252, cliquez ici.