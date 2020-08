Tiago Beowulf a été abattu et battu ces derniers mois alors que Daniel Cormier se préparait pour son dernier combat en MMA, un affrontement en trilogie avec Stipe Miocic pour le championnat des poids lourds de l’UFC le 15 août. Beowulf est également assez confiant pour faire une garantie – Cormier s’éloignera du sport avec de l’or autour de sa taille.

Cormier a commencé son camp en avril, à l’époque où la pandémie de COVID-19 se propageait rapidement – et toujours respectée par les autorités – que les gymnases aux États-Unis étaient fermés. Beowulf, un kickboxer décoré du Brésil, était l’un des seuls hommes autour de DC à l’époque, tenant essentiellement des coussinets pour lui dans les parkings et les chambres d’hôtel.

«C’était chaotique et merveilleux à la fois», a déclaré Beowulf dans une interview avec MMA Fighting. Cormier a fini par construire une salle de sport dans son garage, puis a ajouté le poids lourd Tony Johnson à son groupe de partenaires d’entraînement avant l’UFC 252 lorsque l’American Kickboxing Academy a été autorisée à rouvrir ses portes.

Daniel Cormier a dû adapter sa formation lors du verrouillage du COVID-19.Photo via Tiago Beowulf

Il est enfin temps d’entrer dans l’octogone pour son combat de retraite, un combat en cinq rounds pour le bracelet UFC, et Beowulf n’a jamais vu Cormier aussi concentré.

«Pour de vrai, il est différent de tous les autres athlètes que j’ai jamais vus», a déclaré Beowulf. «L’attention qu’il porte aux moindres détails est incroyable. Comment réussir un démontage en utilisant moins de puissance… Il a obtenu un médaillé d’or olympique en lutte pour l’aider avec de petits détails. Pour un capitaine d’équipe olympique, l’un des meilleurs lutteurs de l’histoire des États-Unis, appeler quelqu’un pour l’aider avec de tels détails, c’était incroyable.

« Il dit toujours la même chose: » Je suis un meilleur athlète que Miocic, j’ai beaucoup plus de qualités que lui et je gagnerai. « Et vous voyez cela dans le gymnase, la façon dont il s’entraîne. »

Cormier a eu le meilleur sur Miocic lors du premier combat en juillet 2018, le terminant au premier tour pour capturer la ceinture UFC. DC était en tête dans tous les tableaux de bord avant les rondes de championnat lors du match revanche un an plus tard, mais Miocic est revenu pour l’assommer au quatrième.

« Je vais vous dire ceci, cela va être angoissant pour Miocic parce que (Cormier) est viscéral », a déclaré Beowulf. «Il a tellement faim de gagner qu’il ne perd pas de temps, il part en guerre. Vous voyez à quel point il est grand compétiteur dans le gymnase. Un jour, j’ai eu la meilleure session de sparring avec lui, et il m’a détruit dans la prochaine [laughs].

«Il se réinvente toujours dans le combat. S’il est éliminé en combat, il défendra ce retrait lors de la prochaine séance, puis vous abattra. Il est très, très compétitif. Il travaille sur chaque détail et il n’y a aucune erreur, aucun défaut. Il est incroyable. «

Avec le temps, cependant, cet athlète viscéral a montré une autre facette de lui, un ami doux et sincère à l’extérieur du gymnase.

Beowulf s’est fait un nom dans le circuit brésilien de kickboxing pendant une décennie, mais a dû mettre fin à sa carrière professionnelle en 2016 après avoir subi de multiples blessures, dont une paire de fractures du pied. Il prévoyait déjà une transition vers un rôle d’entraîneur lorsque la deuxième fracture s’est produite, c’était donc comme une intervention divine.

L’attaquant a déménagé à plein temps aux États-Unis en 2018 et travaille en tant qu’entraîneur-chef au gymnase Strategy du New Jersey depuis septembre 2019, se rendant en Californie chaque fois que Cormier a un combat à venir.

Beowulf s’est rendu pour la première fois aux États-Unis en 2017 pour apprendre l’anglais et se perfectionner en tant que formateur, visitant l’équipe de Duane Ludwig à Denver avant de se rendre en Californie pour passer du temps chez AKA. Cormier était hors de la ville quand il est arrivé, car DC se préparait à affronter Jon Jones plus tard cette semaine.

Aucune des grandes stars de AKA n’était là, en fait. Khabib Nurmagomedov, Cain Velasquez et Luke Rockhold ne se sont pas présentés depuis un certain temps, alors Beowulf a passé trois semaines à enseigner des talents moins populaires.

Deux jours avant que Beowulf ne revienne dans son pays d’origine, Cormier s’est finalement présenté.

C’était jeudi matin lorsque Cormier passait devant le Brésilien au siège de l’AKA, et Beowulf ne pouvait pas croire qu’il se tenait à côté de l’un des meilleurs à le faire. Quand quelqu’un est venu et lui a présenté la star de l’UFC, en disant: « C’est le kickboxer, il va vous aider beaucoup pour vos combats car il a un bon style, il bouge et frappe bien », Cormier avait déjà ses gants.

«J’ai finalement rencontré DC et il m’a invité à m’entraîner tout de suite, un entraînement léger, et il a apprécié», a déclaré Beowulf. « Dans ma tête, je me disais, » putain de merde, je m’entraîne avec DC, je me dispute avec ce gars. « Je suis un grand fan de lui.

«Je n’avais jamais fait de combat dur en MMA avec un athlète comme lui auparavant, donc j’étais épuisé à la fin du premier tour. Il m’a abattu et m’a tué. « Leandrinho » (Vieira) s’est tourné vers moi et m’a demandé: « Pouvez-vous faire un autre tour? » J’ai dit: « Je ne peux même pas bouger. » DC a dit: « Non, faisons un autre. » J’ai pensé: « Mec, ce mec est purement diabolique, qu’est-ce que je fais ici? »Et quand le deuxième tour a commencé, il est venu et a commencé à me toucher, me laissant bouger et respirer, j’ai vu que nous avions la même ambiance, vous savez? C’est un type gentil avec un bon cœur, ce n’était pas un con, vous savez? »

Beowulf pouvait à peine parler anglais à l’époque, cependant. Il ne connaissait que quelques mots et les répétait sans arrêt.

« Incroyable. »

Avez-vous aimé la nourriture? « Incroyable. »

Aimez-vous la ville? « C’est incroyable. »

Il n’est pas surprenant que «incroyable» finisse par devenir son surnom dans le gymnase.

Tiago Beowulf s’entraîne avec Daniel Cormier à l’American Kickboxing Academy.Photo via Tiago Beowulf

Beowulf a rejoint le camp de Cormier pour Volkan Oezdemir, puis le premier combat Miocic, une paire de victoires par élimination directe pour le record du lutteur olympique, avant de rester dans la maison du champion UFC en deux divisions pour son camp UFC 230, une défense de titre des poids lourds face à Derrick Lewis.

Cormier était déjà son «frère» à ce moment-là, passant des appels téléphoniques au hasard pour suggérer des films et des séries télévisées et parler des célébrités qu’il avait rencontrées la veille. Et alors que Cormier approche d’un moment aussi charnière de sa vie, Beowulf pense qu’il est prêt à s’éloigner et à ne jamais regarder en arrière.

« Pour tout ce que j’ai vu et ce qui est en jeu … DC est un athlète depuis qu’il est adolescent, c’est toute une vie consacrée au sport, à l’entraînement, aux démontages, aux coups et il combat le MMA depuis 10 ans maintenant », a déclaré Beowulf. «Chaque camp est si exigeant, et il a 41 ans. L’argent n’est plus si intéressant pour lui. Il a réalisé tellement de ce qu’il voulait. Il est commentateur de couleur et travaille pour ESPN maintenant, donc je pense que cette ambition de compétition se termine par une victoire sur Miocic parce que Miocic était l’un des plus grands champions des poids lourds.

«Il a battu Miocic la première fois et veut prouver qu’il est le meilleur athlète. Après cela, il n’a plus rien à prouver à personne.