Alors que la machine UFC est un monstre de plusieurs milliards de dollars, il est souvent facile d’oublier que l’entreprise est dirigée par un groupe d’individus qui ont également des vies en dehors du sport.

Prenez l’entremetteur de l’UFC Mick Maynard, par exemple.

S’il est parfois amusant de critiquer les décisions des marieurs de l’UFC, ou même de prendre un moment pour enfiler une paire de leurs chaussures, le rôle est une position très stressante – et qui nécessite un peu de temps loin de chez soi.

Maynard, cependant, a pris la décision de sauter l’UFC de samedi sur l’événement ESPN + 31 pour une raison très importante: sa fille, Sydney.

Maynard, qui a obtenu en 2018 sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien du légendaire Renzo Gracie, continue de pratiquer le sport aux côtés de sa fille à Renzo Gracie Lake Houston au Texas.

Samedi, Maynard était sur place à l’académie pour remettre à sa fille une ceinture bleue dans l’art et lui donner une voiture également. L’entremetteur de l’UFC a expliqué que c’était un accord qu’il avait avec tous ses enfants – vous n’êtes pas obligé de pratiquer le jiu-jitsu pour toujours, mais apprenez les principes de base de l’autodéfense avant de partir dans le monde, et vous serez récompensé.

«Nous avons une règle familiale principale selon laquelle chaque enfant qui obtient sa ceinture bleue, je lui achèterai sa première voiture», a déclaré Maynard lors de la cérémonie. «La méthode à la folie est qu’elle va toujours pouvoir se défendre, et elle me dira peut-être de partir un jour et de ne plus faire de jiu-jitsu, mais à la fin de la journée, elle pourra toujours pour étouffer quelqu’un s’il essaie de lui voler ses affaires.

Maynard a tenu sa promesse une fois que sa fille a tenu sa part du marché. Découvrez le moment, gracieuseté de Renzo Gracie Lake Houston