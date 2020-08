Les cinq gagnants de DWCS Saison 4: Semaine 2 sont repartis avec des contrats UFC à Las Vegas.

Impa Kasanganay, TJ Laramie, Cory McKenna, Adrian Yanez et Dustin Stoltzfus se dirigent tous vers l’UFC, a confirmé le président de l’UFC Dana White après la deuxième carte de combat de la saison.

Stoltzfus et Pyfer, deux finisseurs des poids moyens, ont montré beaucoup de respect pour la puissance de l’autre pour lancer l’événement principal, et les choses ont commencé à se réchauffer plus tard dans la manche. Les deux gars ont commencé le combat avec plus d’un processus de sentiment. Pyfer a décroché des coups de pied lourds qui ont attiré l’attention de Stoltzfus, qui a riposté.

Pyfer commençait à tirer sur son adversaire avec des coups de poing et Stoltzfus a continué à marquer avec des coups de pied durs. Le natif de Philadelphie a magnifiquement chronométré un retrait avec environ deux minutes à jouer dans le premier tour et Stoltzfus travaillait pour une tentative de triangle dans le dos. Pyfer a décroché quelques coups durs et Stoltzfus a opté pour un verrou de jambe.

Alors que les deux gars se remettaient sur pied, Stoltzfus a soulevé Pyzer en l’air et a tenté un slam. Pyzer, malheureusement, a tenté de préparer la chute avec son bras droit et a subi une dislocation du coude, ce qui a provoqué le coup d’envoi du combat, attribuant à Stoltzfus un TKO de premier tour.

En co-tête d’affiche, Adrian Yanez a décroché le cinquième rang le plus rapide de l’histoire des Contender Series en éliminant Brady Huang en seulement 39 secondes via TKO.

Laramie, un espoir canadien, a décroché la première arrivée de la carte de la soirée en surmontant des points difficiles sur le terrain pour livrer un terrain féroce à Daniel Swain jusqu’à ce que le klaxon retentisse. Swain n’a pas pu continuer après avoir subi une blessure apparente aux côtes, ce qui a obligé le médecin de la cage à l’arrêter avant le deuxième tour.

Kasanganay s’est amélioré à 2-0 sur la série Contender avec une victoire par décision unanime sur Anthony Adams. De plus, White a annoncé que Kasanganay avait déjà accepté un combat pour ses débuts dans l’octogone lors de l’événement du 22 août de l’UFC.

Découvrez les résultats de la saison 4 de DWCS: Semaine 2 ci-dessous:

Dustin Stoltzfus bat. Joe Pyfer via TKO (blessure) – Round 1, 4:21

Adrian Yanez bat. Brady Huang via TKO (grèves) – Round 1, 0:39

Cory McKenna bat. Vanessa Demopoulos par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

TJ Laramie bat. Daniel Swain via TKO (arrêt du médecin) – Round 1, 5:00

Impa Kasanganay bat. Anthony Adams par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)