Bien qu’il faille une formation intense, des compétences de classe mondiale et peut-être même un peu de chance pour enregistrer une victoire à l’UFC, choisir la bonne chanson pour vous accompagner dans la cage est également un talent clé.

Découvrez ce que les combattants de l’UFC sur ESPN + 31 ont choisi comme accompagnement à Las Vegas.

* * * *

Derek Brunson bat. Edmen Shahbazyan via TKO (coups de poing) – Ronde 3, 0:26

Derek Brunson: «Victory Lap» de Nipsey Hussle feat. Stacy Barthe

Edmen Shahbazyan: «Use This Gospel» de Kanye West

Jennifer Maia bat. Joanne Calderwood via soumission (armbar) – Round 1, 4:29

Jennifer Maia: «TNT» par AC / DC

Joanne Calderwood: «Kickstart My Heart» de Motley Crue

Vicente Luque bat. Randy Brown via TKO (grèves) – Round 2, 4:56

Vicente Luque: «Baby Baby» de Troopkillaz

Randy Brown: «Dela Move» par Chronixx

Bobby Green bat. Lando Vannata par décision unanime (30-26, 30-27, 30-27)

Bobby Green: «White Friday» de Yo Gotti

Lando Vannata: «On The Road» de Post Malone feat. Meek Mill et Lil Baby

Jonathan Martinez bat. Frankie Saenz via TKO (grèves) – Ronde 3, 0:57

Jonathan Martinez: «El Papa De Los Pollitos» de Los Tucanes De Tijuana

Frankie Saenz: «Calme comme une bombe» de Rage Against The Machine

Nate Maness bat. Johnny Munoz par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Nate Maness: «Real» par NF

Johnny Munoz: «El Rey» de Vincente Fernandez

Jamall Emmers bat. Vincent Cachero par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Jamall Emmers: «Florida Boy» de Rick Ross

Vincent Cachero: «Ooh LA LA» par Run The Jewels

Chris Gutierrez vs Cody Durden se termine par un match nul unanime (28-28, 28-28, 28-28)

Chris Gutierrez: «Bandolero» de Don Omar feat. Tego Calderon

Cody Durden: «Je vous salue Marie» de Tupac

The Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez nous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée en MAJUSCULES.