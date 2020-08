WWE SummerSlam est ce week-end et les fans ne peuvent pas contenir leur enthousiasme à ce sujet. La WWE a planifié un grand week-end WWE SummerSlam en déplaçant SmackDown et RAW au Amway Center. La société a non seulement conçu un changement de lieu, mais également une configuration entièrement nouvelle pour impliquer les fans dans ses prochains spectacles.

L’expérience WWE ThunderDome fera ses débuts ce soir sur WWE SmackDown. De nombreuses photos et vidéos ont été divulguées en ligne à propos de la nouvelle configuration du Centre Amway. Si vous n’en avez pas trouvé, vous pouvez les consulter ici.

Les plans de la WWE après SummerSlam

La newsletter Wrestling Observer de cette semaine a fourni une mise à jour sur le calendrier des prochains PPV WWE. Après WWE SummerSlam, qui aura lieu le 23 août, ce sera WWE Payback le 30.

Après les deux PPV qui ont été officiellement confirmés par la WWE, le rapport indiquait que Clash Of Champions aurait lieu le 27 septembre. Le PPV sera suivi de Hell In A Cell le 1er novembre, Survivor Series le 22 novembre et WWE TLC le 20 décembre.

Selon les rapports sur le contrat de la WWE avec le Centre Amway, la société a réservé l’arène jusqu’à la fin du mois d’octobre. Cela signifie que, si l’on en croit le calendrier ci-dessus, tous les PPV jusqu’à Clash Of Champions auront lieu dans l’arène.

WWE SummerSlam deviendra le plus grand PPV de la WWE pendant la pandémie COVID-19. Non seulement l’affiche de l’événement n’est pas prête, mais aussi le fait que les fans assistent virtuellement au PPV est également passionnant. La WWE veillera à faire de son mieux pour satisfaire les fans afin qu’ils veuillent se connecter en LIVE chaque semaine.

À la WWE SummerSlam, Drew McIntyre défendra son championnat de la WWE contre The Viper, Randy Orton. Pour le jackpot WWE SmackDown, le championnat universel, The Fiend Bray Wyatt défiera Braun Strowman.

De plus, au PPV, Asuka devra faire une double tâche lorsqu’elle défiera Bayley pour le WWE SmackDown Women’s Championship et Sasha Banks pour le WWE RAW Women’s Championship.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.