Ultimate Fighting Championship (UFC) a organisé l’UFC Vegas 6 hier soir (samedi 8 août 2020) depuis l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada. Dans l’événement principal, Derrick Lewis a remporté sa onzième victoire à élimination directe dans la division des poids lourds en éliminant Aleksei Oleinik de manière dévastatrice (voir à nouveau ici). Dans l’acte de co-tête d’affiche, l’ancien champion des poids moyens, Chris Weidman, bat Omari Akhmedov par décision unanime, mettant fin à sa séquence de deux défaites consécutives dans le processus (récapitulation).

Plus grand gagnant: Derrick Lewis

Non seulement « Black Beast » a établi un record pour avoir marqué 11 KO à l’intérieur de l’Octogone dans la catégorie de poids de 265 livres, il s’est rapproché d’un tir au titre des poids lourds. Avec sa troisième victoire consécutive, Lewis s’est probablement préparé pour un énorme combat d’élimination du titre contre Curtis Blaydes, un homme qui a revendiqué à plusieurs reprises auparavant que Lewis évitait de se battre entre eux. Puisque Francis Ngannou se battra pour le titre ensuite, il est parfaitement logique que l’UFC fasse ce combat ensuite. Daniel Cormier et Stipe Miocic se battront une fois de plus le week-end prochain (samedi 15 août 2020) à l’UFC 252, ce qui signifie que Francis se battra probablement pour le bracelet d’ici la fin des années. Il n’y a aucune chance que Lewis veuille attendre aussi longtemps pour voir s’il est le prochain, afin qu’il puisse frapper son ticket pour un autre combat pour le titre s’il bat Blaydes.

Finaliste: Chris Weidman

«All American» a mis fin à son dérapage de deux combats et a évité de perdre six de ses sept derniers en battant un Amir en séquence par décision unanime. Ce n’était en aucun cas facile, mais Weidman s’est mérité une certaine marge de manœuvre car une troisième défaite consécutive l’aurait laissé dans le no man’s land. Pour l’instant, Chris peut respirer doucement en sachant qu’il vivra pour se battre un autre jour à l’intérieur de l’Octogone. Il a encore beaucoup de travail à faire et de chemin à parcourir s’il veut un jour renifler un tir au titre, mais une victoire était énorme ici. Ce n’était peut-être pas la performance la plus excitante de l’ex-champion, mais à ce stade, obtenir le «W» est la seule chose qui comptait pour «All American».

Plus grand perdant: Omari Akhmedov

Omari cherchait à faire un grand bond en avant et peut-être à se hisser dans le Top 10 en éliminant l’ancien champion de 185 livres, Chris Weidman. Ce faisant, « Wolverine » gagnerait sa sixième victoire consécutive dans une division bondée. Malheureusement, Akhmedov n’a pas pu saisir sa plus grande opportunité à ce jour, perdant contre «All American» après 15 minutes d’action et renvoyé à la planche à dessin. Il devra maintenant repartir de zéro et espérer que la défaite ne l’abattra pas de plus d’une cheville dans le classement des 185 livres. Ce sont des combats comme ceux-ci qui sont des victoires incontournables pour les prétendants à la recherche de leur grande percée, et malheureusement, « Wolverine » n’a tout simplement pas pu en tirer parti.

