L’UFC 252 s’est déroulé hier soir (samedi 15 août 2020) à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, avec un combat de trilogie de championnat poids lourd entre Stipe Miocic et Daniel Cormier. Après cinq rounds d’action, Miocic est reparti avec une victoire par décision unanime (rejouez ici). Dans le co-main event, Marlon Vera a éliminé Sean O’Malley au tout premier tour dans l’un des plus gros bouleversements de mémoire récente (récapitulatif ici).

Plus grand gagnant: Stipe Miocic

Après avoir passé près d’une heure de temps en cage avec Daniel Cormier au cours de trois grands combats pour le titre, Stipe Miocic a prouvé qu’il était en effet le meilleur poids lourd des deux après avoir remporté une décision unanime sur «DC» – pour accompagner son KO gagner à l’UFC 241 – pour mettre fin à leur rivalité. Il devient maintenant le seul combattant à avoir remporté deux victoires officielles sur l’ancien champion de l’UFC, ce qui est énorme étant donné que Cormier est connu comme l’un des plus grands combattants de tous les temps. Par-dessus tout, Miocic a consolidé son statut de plus grand poids lourd UFC de tous les temps avec la victoire et a maintenu son statut d’homme le plus méchant de la planète. Et bien qu’il ait une revanche contre Francis Ngannou à attendre avec impatience, Miocic peut également s’attendre à un éventuel super combat avec beaucoup d’argent contre l’actuel roi des poids lourds légers, Jon Jones.

Finaliste: Marlon Vera

Blessure à Sean O’Malley mise à part, ce fut une énorme victoire pour «Chito», qui est sans aucun doute la plus grande de sa carrière. Vera a obtenu une douce justification sur «Suga» après que le poids coq impétueux a fait de son mieux pour canaliser son intérieur-Conor McGregor pour frapper le combattant d’origine équatorienne. Maintenant, il ne reste plus qu’à voir si l’UFC jette un peu d’amour de relations publiques à «Chito» après avoir bouleversé l’homme que la promotion préparait pour devenir un poster boy potentiel. Quelque chose me dit que Vera devra travailler un peu plus avant que cela ne se produise, mais « Chito » n’a jamais eu peur de travailler pour lui, alors vous savez qu’il a son casque prêt à faire ces heures supplémentaires pour arriver là où il veut être.

Mention honorable: Jairzinho Rozenstruik



«Bigi Boy» a bien rebondi après avoir subi la première défaite de sa carrière – une défaite à élimination directe de 20 secondes contre Francis Ngannou – en éliminant l’ancien champion des poids lourds, Junior dos Santos. La victoire est grande pour Rozenstruik pour le simple fait que dans la division des 265 livres, il n’y a pas beaucoup de prétendants qui ont accumulé suffisamment de victoires pour justifier un tir au titre, à part Ngannou et Curtis Blaydes. Cela signifie que contrairement aux autres catégories de poids, une ou deux grosses victoires mettent votre droite au premier plan d’un combat de championnat. Je pense que Rozenstruik est probablement une (peut-être deux) grosse victoire loin de frapper son ticket pour la grande danse, mais son KO de «Cigano» a rappelé une fois de plus à tous les grands hommes à quel point il est dangereux.

Plus grand perdant: Sean O’Malley

« The Suga Show » a frappé un énorme dos d’âne dans « Sin City » après que Marlon Vera a éliminé O’Malley au tout premier tour. La défaite a marqué la première fois que Sean a goûté à la défaite dans sa carrière de combat après avoir débuté 12-0, 4-0 UFC. Mais peut-être que le pire dans la nuit d’O’Malley a été qu’il a subi une blessure à la jambe avant d’être arrêté, ce que beaucoup utiliseront probablement comme une raison pour discréditer «Chito». C’est un revers malheureux pour O’Malley, un revers qu’il a déjà connu. Bien que l’ampleur totale de la blessure soit inconnue au moment de la rédaction de cet article, «Suga» sera probablement absent pendant une période prolongée, ce qui ralentira son ascension – couplée à la perte – et permettra au reste des poids coq de faire leur mouvement. . En fin de compte, ces choses se produisent (malheureusement) dans le MMA. Tout comme cette légende.

Pour consulter le dernier et le meilleur de l’UFC 252: les nouvelles et les notes «Miocic vs Cormier 3», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.