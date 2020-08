CamSoda est de retour.

Alors que la première incursion de la société de diffusion en direct par webcam dans le monde des sports de combat, CamSoda Legends, était plus un succès culte qu’un blockbuster, l’émission a laissé une marque indélébile sur tout fan de combat qui a vu même quelques extraits de l’action.

Des artistes adultes parcouraient les lieux. Les téléspectateurs en ligne ont été encouragés à donner un pourboire aux combattants pour leurs performances, avec des contributions provoquant un clip sonore en direct comme «Kick His Ass, Sea Bass» ou «Get Him A Bodybag» à jouer sur l’AP. Un annonceur du ring a déclaré que c’était «fu ** ing bulls * it» que l’un des combattants en compétition n’était plus dans l’UFC. Charles «Krazy Horse» Bennett était impliqué, car il l’était bien sûr.

Cependant, il est apparu pendant le plus longtemps que l’événement du 26 avril 2018 serait un événement ponctuel. Il n’y avait pas un coup d’œil de la part de la société sur le fait de rester impliquée dans la promotion des sports de combat. D’ailleurs, comment allaient-ils se surpasser?

Avance rapide jusqu’en août 2020, et nous avons notre réponse. CamSoda a récemment annoncé qu’elle s’associait à la promotion thaïlandaise Full Metal Dojo pour organiser un spectacle gratuit à Bangkok intitulé «Fight Circus». Vous pouvez voir la bande-annonce par vous-même:

La publicité se vante que CamSoda et FMD vont «vous apporter un freakshow», et que les affrontements sont «clandestins». Ne vous y trompez pas, ce n’est pas une émission qui se présente comme un concurrent à qui que ce soit. Il est clairement déterminé à être sa propre bête, pour le meilleur ou pour le pire.

L’interaction avec les fans sera toujours la clé, avec 100% des bénéfices destinés au soulagement du COVID-19. Les téléspectateurs seront également invités à faire un don directement à la Fondation CDC.

Le composant fan est l’une des principales raisons pour lesquelles CamSoda organise une autre émission de combat. Le vice-président de CamSoda, Daryn Parker, s’est entretenu avec MMA Fighting par e-mail et a déclaré que la conception de l’événement était née du fait que son équipe avait mis l’oreille au sol pour comprendre ce que les gens voulaient voir ensuite.

«Après le succès de Camsoda Legends, nous avons reçu beaucoup de commentaires des utilisateurs et des babillards électroniques sur le type de combats qu’ils aimeraient voir», a déclaré Parker. «Et si» les combats continuaient d’être mentionnés.

«Et si 2« Joes moyens »combattaient un gars expérimenté? Et si un gars léger et professionnel combattait un gros poids lourd sans expérience? Et si une fille avec de l’expérience s’attaque à un homme sans expérience? Comme nous ne voyons pas ce type de match-ups, nous avons été intéressés lorsque (l’organisateur de la FMD) Ben Stark nous a présenté FMD à propos d’une carte de combat qui aurait ce type de combats et serait différente et excitante. «

Avec les engrenages en mouvement, les esprits de CamSoda et de FMD ont cherché à s’appuyer sur certains des concepts introduits dans les légendes de CamSoda. Le pourboire sera toujours un aspect majeur – les fans peuvent donner un pourboire à leurs combattants préférés (avec un combattant recevant un bonus supplémentaire basé sur la popularité). Ils peuvent donner un pourboire aux filles du ring, et ils peuvent faire pencher l’émission elle-même pour entendre les morsures sonores susmentionnées lors de l’émission.

Après cela, presque tous les paris étaient ouverts. Deux de ces «Average Joes» affronteront en effet un chasseur poids lourd professionnel. Le Muay Thai rencontre la boxe dans un match qui rappelle l’UFC 1. Les super poids lourds figurent dans les deux meilleurs combats de la carte. Et comme en témoigne la bande-annonce ci-dessus, Parker et sa société ont choisi de ne pas se dérober au type de langage que d’autres promotions pourraient éviter.

« Ce sont des combats passionnants et uniques avec des combattants coriaces », a déclaré Parker lorsqu’il a été interrogé sur le choix de mots comme « freakshow » et « illégal » dans le marketing. «Nous voulons transmettre l’excitation et les bizarreries de combat que les gens pourront voir ici là où ils n’ont jamais pu les voir auparavant sous un même toit.»

Toutes les idées n’ont pas dépassé le stade du brainstorming. Interrogé sur les types de match qui se sont retrouvés sur le sol de la salle de coupe, Parker a mentionné vouloir voir deux femmes se battre contre un homme et un combattant mis dans la cage avec un animal sauvage. Il y a apparemment des limites aux «règles de Bangkok», bien que FMD travaille avec le gouvernement thaï pour permettre aux invités VIP d’assister à des tables socialement éloignées les unes des autres.

Parker est ravi que les téléspectateurs découvrent quelques joyaux cachés, notamment le super poids lourd Steven «Panda» Banks, qui fait la une contre Sam Cassidy, et Po Chissakan et Nattarat Prempida, deux femmes participant à un combat de boxe à mains nues dans lequel les coups de tête seront autorisés. .

En ce qui concerne les noms plus établis, Parker espère que CamSoda et Charles Bennett pourront à nouveau faire équipe à l’avenir.

«Il y a une bonne possibilité de cela», a déclaré Parker. « Surtout s’il veut aller en Thaïlande pour le prochain événement de fièvre aphteuse. »

Fight Circus a lieu samedi à 22h. ET, et une diffusion en direct gratuite sera disponible sur fightcircus.com.