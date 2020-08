Cela fait une minute que nous n’avons pas entendu de nouvelles de Tony Ferguson. Après sa défaite choquante contre Justin Gaethje à l’UFC 249 en mai 2020, l’homme sauvage a pris un peu de temps hors des projecteurs après un camp de combat prolongé qui impliquait deux réductions de poids (parce que Tony va Tony).

À la fin du mois de juillet, il a refait surface pour se déclarer prêt à reprendre la remontée vers un tir au titre léger.

«Vous voulez me donner Conor, vous me donnez Conor», a-t-il dit à ESPN. «Vous voulez me donner Poirier, nous y arriverons, puis nous nous battrons pour le vainqueur du combat Gaethje et Khabib. J’adorerais rivaliser avec Khabib, Poirier, McGregor. Ce sont les trois là. Pourquoi? Du point de vue du talent, c’est pourquoi. Pas à cause d’autres moyens ou moyens. En raison du talent et du respect athlétique que j’ai pour leur talent qu’ils ont dans ce sport.

Et maintenant, il semble que l’UFC lui donne l’option B: Dustin Poirier.

Après l’UFC sur ESPN 15, Dana White a répondu à une question concernant le prochain adversaire de Ferguson étant Poirier avec un sourire et «Probablement».

Et maintenant, Damon Martin de MMA Fighting confirme que le combat est en cours:

Dana White dit que le prochain combat de Tony Ferguson sera « probablement » Dustin Poirier. Je peux ajouter que des pourparlers ont été lancés, mais la dernière fois que j’ai entendu, un accord n’est pas encore conclu. Cela ressemble à octobre. # UFCVegas7 – Damon Martin (@DamonMartin) 23 août 2020

Dustin Poirier vient de repousser le difficile challenger Dan Hooker à la fin du mois de juin, mais il sonne à la ferraille, jouant sur ses surnoms et ceux de Ferguson sur Twitter.

Quant à Ferguson, il n’a fait aucun commentaire sur le combat depuis qu’il est devenu public … probablement parce qu’il achète trop de breakdance avec son mannequin d’entraînement.

Une fois de plus, cela laisse Conor McGregor dans le froid et plus éloigné que jamais d’un tir au titre des poids légers. Plus tôt ce mois-ci, le champion actuel de 155 livres, Khabib Nurmagomedov, a déclaré qu’il serait prêt à combattre à nouveau McGregor … s’il battait un concurrent de premier plan comme Dustin Poirier. Mais Conor passe actuellement son temps à s’entraîner pour un défi de bateau à eau de 180 km avec la princesse de Monaco pour sensibiliser à la sécurité aquatique.

Ouais.

Dana White a récemment déclaré que Conor McGregor ne se battrait plus à l’UFC en 2020 et cela semble certainement vrai. Mais pour nous hardcores, qui se soucie vraiment quand la promotion aligne des combats meurtriers comme Poirier contre Ferguson?