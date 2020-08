Après avoir pris une perspective, Marlon Vera veut s’essayer à une légende.

Vera (18-6-1 MMA, 10-5 UFC), qui a fait sortir Sean O’Malley des rangs des invaincus en l’arrêtant au premier tour de l’UFC 252, cherche à tirer parti de son élan.

Il vise un retour en novembre et lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé par un combat potentiel avec l’ancien roi des poids plumes de l’UFC, Jose Aldo, ses yeux se sont illuminés.

« Je le retirerais dans une minute – apportez-le », a déclaré Vera à MMA Junkie Radio. «J’aime ce combat. Ce combat exciterait le (juron) hors de moi, et je le prendrais. Je le prends, et je crois que je l’aurais terminé, alors c’est un beau combat à mener. »

La plupart des stars montantes se font prendre au moment d’affronter des légendes, mais Vera a admis que bien qu’il respecte Aldo (28-7 MMA, 10-6 UFC), il n’a jamais été aussi grand fan de lui ou de l’ancien UFC. le champion des poids coq Renan Barao, qui a dominé les divisions des poids faibles pendant des années.

«Je regarde chaque combat, mais je n’ai pas suivi leur carrière – je n’ai pas réussi à les aimer», a déclaré Vera. «C’est une chose étrange. Il y a des gars que j’aime et puis des gars que je m’en fiche, et c’est un des gars que je m’en fiche.

«Je suis sûr qu’il (Aldo) est un chéri, mais certains combattants que vous n’aimez pas, vous n’encouragez pas. Chaque fois qu’il se battait, je savais qu’il allait battre les gars qu’il battait, et je m’attendais à ce qu’il perde face à Conor (McGregor). Je m’attendais à ce qu’il perde contre Max (Holloway). Mais je l’aime bien – c’est un grand combattant. Mais je ne suis pas devenu fanboy au fil des ans. Je ne sais pas, je ne l’ai pas fait. »

Fraîchement sorti de sa fente d’événement co-principal pay-per-view, Vera est prêt pour une scène encore plus grande. Il a remporté six de ses sept derniers matchs et est prêt à faire la une d’un événement.

« J’adorerais me battre cinq rounds », a déclaré Vera. «Je sais que j’ai le réservoir d’essence. Je sais que j’ai le pouvoir de continuer. Et puis en plus de cela, s’ils me placent dans un autre lieu de co-événement principal ou dans une grosse carte de paiement à la carte, je l’accepterai. «