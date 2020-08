Kamaru Usman vs Jorge Masvidal était l’événement principal parfait pour les débuts de Fight Island.

Comme Fight Island, c’était quelque chose avec une quantité ridicule de battage médiatique qui ne pourrait jamais être à la hauteur des attentes des gens à ce sujet. L’idée était bien plus amusante que la réalité. Et pour ceux d’entre vous qui n’ont pas acheté les billets pour le loup, cela s’est passé exactement comme vous l’aviez prédit: Masvidal a eu environ cinq minutes de cardio, ce qui a entraîné vingt minutes d’Usman le poussant contre la cage et lui donnant des coups de poing.

Mais si seulement Masvidal avait un bon camp! Si seulement Masvidal n’avait pas eu à réduire autant de poids si rapidement! Les choses pourraient être différentes! Bon sang, les choses seraient sans aucun doute différentes. Ce sont les nouveaux billets de loup vendus par Jorge lui-même, qui continue de faire campagne pour une revanche immédiate contre le champion des poids welters.

6 jours. 20 livres sterling. Volé à Vegas. Vegas à Abu Dhabi. A combattu le champion. Créé les dégâts. Il est absent une minute. Je suis prêt depuis mon retour. Il est temps de faire avancer la division. Votre déménagement #supernécessaire – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 9 août 2020

« 6 jours. 20 livres sterling. Je me suis envolé pour Vegas », a écrit Masvidal sur Twitter. «De Vegas à Abu Dhabi. A combattu le champion. Créé les dégâts. Il est absent une minute. Je suis prêt depuis mon retour. Il est temps de faire avancer la division. Votre déménagement #supernécessaire »

Pour renforcer ses affirmations, il est allé de l’avant et a retweeté un groupe de personnes qui étaient d’accord avec lui, juste plus de preuves qu’il se transforme de plus en plus en Conor McGregor sur les réseaux sociaux de jour en jour.

la revanche va différemment. mec a remporté une victoire. les prochains coups de pied qui se produiront seront ceux où vous frapperez sa tête. sans aucun doute KO. – Sloane (@ Sloaners17) 9 août 2020

J’ai adoré voir ce combat dans un camp complet – Jeff ‘N Kaylaa (@ bassaddict81) 9 août 2020

C’était ennuyeux à cause d’Usman, et il a quand même réussi à se casser le nez, même s’il était étreint tout le temps. – Luis B. (@ lbar1621) 9 août 2020

Hé, soyons d’accord avec ce dernier tweet. Nous aimerions revoir Masvidal de retour dans la cage d’ici la fin de l’année.

L’adversaire évident dans notre esprit est Leon Edwards: stylistiquement, il garantit presque le genre de fusillade que tout le monde attend depuis le combat de Nate Diaz. Ils ont du boeuf. Et pour Masvidal, une victoire sur Edwards le remettrait en position légitime de tir au titre. Tout ce discours de dernière seconde sans grand coup de camp, c’est bien, mais sans un autre corps sur son CV, cela ne se produira tout simplement pas.

Comme Jorge et ses nombreux fans adorent le dire … c’est super nécessaire.