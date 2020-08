L’UFC sur ESPN 15 s’est déroulé hier soir (samedi 22 août 2020) depuis l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, avec un combat de poids coq entre Frankie Edgar et Pedro Munhoz. Après 25 minutes de va-et-vient, «The Answer» a remporté une décision partagée (faits saillants). Dans l’acte de co-tête d’affiche, Mike Rodriguez a éliminé Marcin Prachnio au tout premier tour pour remporter sa première victoire en 1,5 ans (voir ici).

Gagnant: Frankie Edgar

Qui il devrait combattre ensuite: Dominick Cruz



Edgar a réussi ses débuts en poids coq en battant de justesse Pedro Munhoz après cinq rounds d’action. Et non, Ali, ce n’était pas une victoire assez bonne pour une chance au titre. Ce que je veux pour « The Answer » ensuite, c’est un match contre l’ancien roi de division, Dominick Cruz. «The Dominator» n’a pas concouru depuis qu’il a été éliminé par Henry Cejudo plus tôt cette année. Lui et Edgar sont aussi expérimentés qu’ils viennent et ils ont certains des meilleurs pieds dans l’entreprise. Deux anciens champions, des grands de tous les temps, le mélangeant … qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer? Une victoire pour l’un ou l’autre des hommes ici pourrait être la voie rapide pour revenir au titre.

Vainqueur: Mike Rodriguez

À qui il devrait faire face ensuite: Ovince Saint Preux



Rodriguez a remporté une impressionnante victoire par élimination directe au premier tour contre Marcin Prachnio au tout premier tour, lui donnant une victoire dans ses toutes premières fonctions de co-tête d’affiche. C’était un excellent moyen de saisir le moment pour Rodriguez qui a été bousculé après qu’Ovince Saint Preux ait été contraint de se retirer de son combat contre Alonzo Menifield. C’est pourquoi j’estime qu’il mérite une chance d’affronter «OSP» ensuite. L’ancien prétendant au titre de 205 livres n’a pas vraiment eu fière allure ces derniers temps, mais ce serait toujours un énorme cran sur la ceinture de Mike s’il pouvait remporter une victoire.

Gagnant: Joe Solecki



À qui il devrait faire face ensuite: Mark Madsen



Solecki a maintenant une fiche de 2-0 à l’intérieur de l’Octogone après sa victoire debout contre Austin Hubbard. Il reste invaincu à 10-0 et a montré beaucoup de promesses dans sa jeune carrière de combat. Un combat contre Madsen semble attrayant étant donné qu’ils viennent de battre Hubbard et qu’ils sont relativement jeunes dans leur carrière à l’UFC, tous deux avec deux victoires par pièce. Madsen a évidemment l’avantage de la lutte, mais Solecki a un meilleur jeu de MMA global. C’est un match intéressant qui n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Gagnant: Shana Dobson



À qui il devrait faire face ensuite: Ashley Yoder



Dobson a vécu pour se battre un autre jour à l’intérieur de l’Octogone après avoir cassé sa séquence de trois défaites avec une victoire sur Mariya Agapova via KO technique au deuxième tour (TKO). Elle ne devrait pas s’attendre à ce que l’UFC lui déroule le tapis rouge de si tôt, car elle a une tonne de terrain à rattraper après son dérapage. Un combat contre Yoder – un autre combattant en difficulté avec deux pertes consécutives – sonne à peu près juste. Yoder a échoué contre Randa Markos et Livia Renata Souza, elle a donc besoin d’une victoire de la pire des manières. Même si une victoire contre Dobson ne fera pas grandir son stock, cela l’aidera à garder sa place sur la liste gonflée de l’UFC.

Gagnant: Daniel Rodriguez



Qui il devrait combattre ensuite: Alan Jouban



Rodriguez a remporté neuf victoires consécutives et a une fiche de 3-0 dans l’Octogone après avoir battu Dwight Grant par KO au premier tour. Jouban, quant à lui, a signé un nouvel accord avec l’UFC après avoir perdu, vous l’avez deviné, Dwight Grant, il y a plus d’un an. Jouban a évidemment l’avantage de l’expérience ici, mais il est juste 1-3 dans ses quatre derniers combats datant de 2017. Un combat contre Rodriguez n’est peut-être pas le type de nom que Jouban recherche, mais étant donné son dérapage, il n’est pas dans le position de refuser quoi que ce soit.

