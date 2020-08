Matt Cardona a parlé de son expérience avec All Elite Wrestling jusqu’à présent. L’ancien superstar de la WWE Zack Ryder a fait ses débuts à AEW le 29 juillet 2020 dans l’épisode d’AEW Dynamite. Lors de sa première sortie, il a sauvé son vieil ami et actuel champion de la TNT, Cody, d’une attaque de The Dark Order.

La semaine suivante sur AEW Dynamite, Matt Cardona a fait équipe avec Cody pour vaincre Alex Reynolds et John Silver de The Dark Order. Cardona a confirmé plus tard que son contrat AEW était un accord à court terme pour seulement 5 dates.

Cardona a parlé lors d’une apparition sur Bro Bible « Not About Wrestling » au sujet de son contrat à court terme avec All Elite Wrestling et de ses projets avec la promotion.

«Ouais, donc je n’ai que quelques dates signées, mais je ne suis pas simplement allé là-bas pour acheter une nouvelle chemise, tu sais? Je suis là pour le long terme. Tel est le but. C’est le plan. Montre au monde ce que je peux faire Gagnez des championnats, amusez-vous et il y a une bonne ambiance là-bas. » Vous savez, les deux dernières semaines que j’ai passées là-bas, j’ai adoré. C’était génial. Tu sais, c’était bizarre d’être comme le petit nouveau à l’école. Vous rencontrez tous ces nouveaux amis et des choses comme ça, mais vous savez, la réception en ligne a été excellente. Un couple de haineux, peu importe, ça va arriver pour toute une vie, mais j’étais content de ma performance et j’ai hâte d’en faire plus avec eux. «

Merde, je me suis amusé la semaine dernière sur #AEWDynamite! Mon premier match en 5 mois… J’ai hâte de voir le prochain. @AEWrestling @aewontnt @tntdrama #AlwayzReady pic.twitter.com/UuWiiny9M0 – Matt Cardona (@TheMattCardona) 9 août 2020

Matt Cardona sur le mentorat des jeunes talents

Lutteur professionnel depuis 16 ans, Matt Cardona est un vétéran du divertissement sportif. Il est très respecté pour sa capacité à être créatif et à sortir des sentiers battus.

Avec une riche expérience à sa disposition, Matt Cardona s’est demandé s’il se considérait comme un mentor pour les jeunes talents à ce stade de sa carrière et a offert des conseils aux lutteurs professionnels émergents.

«Si c’est quelque chose de radical, je pense que je pourrais dire quelque chose, mais la plupart du temps, je les laisse venir me voir s’ils veulent mon avis. C’est comme quand vous êtes au gymnase et que vous voyez quelqu’un avec une forme horrible et horrible et pas comme vous le savez, un gars égoïste, mais en tant qu’enfant, vous savez qu’il est nouveau au gymnase, vous savez qu’il ne le sait pas, non? Alors, toujours (je pense), ‘Dois-je vous dire quelque chose? , non hé, mon pote, tu le fais mal ». Ce n’est pas que ce soit la police étrangère, mais parce que je veux vous aider. Peut-être que je devrais le faire plus souvent. «

Vous feriez mieux de regarder #AEWDynamite dès maintenant! Et vous feriez mieux d’acheter cette nouvelle chemise sur https://t.co/C32rB1TxWn! @CodyRhodes @AEWrestling @aewontnt https://t.co/OkfyC2EPRb pic.twitter.com/E2EjCSfSQH – Matt Cardona (@TheMattCardona) 13 août 2020

