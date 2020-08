UNCASVILLE, Connecticut – Matt Mitrione sait exactement dans quoi il s’engage vendredi.

Le vétéran des poids lourds affronte Timothy Johnson dans le co-événement principal du Bellator 243. Mitrione (13-7 MMA, 4-2 BMMA) a déclaré qu’il ne prenait en aucun cas Johnson à la légère car il savait comment cela avait coûté aux autres combattants.

Mitrione ne pense pas que son adversaire ressemble à une grande menace, mais il sait que les apparences peuvent être trompeuses, et il arrive à plein régime vendredi.

«Je sais qui il est», a déclaré Mitrione à MMA Junkie. «Il est capable, bien sûr, et il a du talent. Il pourrait avoir un peu de mauvaise réputation parce qu’il ne passe pas le test de la vue. Il ne ressemble pas à un combattant de qualité – mais il l’est.

«Il a beaucoup de talent et c’est un poids lourd. Regardez Tyrell (Fortune). C’est un de mes amis et nous nous sommes beaucoup entraînés ensemble. Il a juste pris (Johnson) à la légère, et c’est pourquoi vous ne pouvez pas prendre les poids lourds à la légère. Ils ont du talent, ils ont des capacités, et ils ne sont pas intimidés parce qu’ils savent qu’à n’importe quel mouvement, s’ils touchent un menton, ils peuvent le tourner ou endormir quelqu’un.

«Je pense que c’est ce qui va se passer. Je pense que Timothy est entré dans un monde différent et je pense qu’il va en tirer le maximum de profit. Je vais faire de mon mieux pour ne pas le laisser faire. «

Johnson vient de remporter une grosse victoire par élimination directe sur Fortune. C’était l’une des plus grandes bouleversements de 2020 jusqu’à présent. Fortune était invaincu, favori 9-1, et considéré comme l’un des meilleurs espoirs de Bellator.

Bien que Johnson ait remporté la victoire dans Fortune en utilisant sa frappe, Mitrione ne le voit pas disposé à échanger son tir contre un tir cette fois-ci.

« Je ne pense pas que beaucoup de gens veulent se lever et se battre avec moi », a expliqué Mitrione. «Je m’attends donc à ce que les gens essaient de lutter. J’attends beaucoup de mur et de décrochage. Je m’attends à ce qu’il veuille me rabaisser. Il a travaillé avec Roy Nelson pour ce combat, je suppose qu’ils se sont tous les deux entraînés chez Randy (Couture). Ils s’entraînent tous les deux à Vegas, alors je suppose qu’ils essaient de prendre des notes de lui, ce qui est génial parce que j’ai expulsé Roy. Alors qui sait. Nous allons voir ce qui se passe. »