La superstar de la WWE SmackDown, Matt Riddle, est actuellement impliqué dans une rivalité avec le «King» Baron Corbin. L’épisode de SmackDown de la semaine dernière a vu Chad Gable s’immiscer dans leur altercation et sauver Corbin. On s’attend maintenant à ce que Gable et Riddle s’engagent dans une vive rivalité dans les semaines à venir.

Matt Riddle est enthousiasmé par sa querelle avec Chad Gable, alias Shorty G. Cependant, The King Of Bros ’veut affronter les« grands »de la WWE. Il pense qu’il peut livrer de grands combats contre des adversaires plus grands et a les yeux rivés sur certaines Superstars de SmackDown en qualification.

BRO… # SmackDown @SuperKingofBros @TonyNese pic.twitter.com/Hvg0VnvtYB – WWE (@WWE) 25 juillet 2020

Matt Riddle révèle à qui il veut faire face à SmackDown

Lors de sa récente apparition sur le podcast «After The Bell» de la WWE, Matt Riddle a révélé qu’il voulait affronter les «grands» de l’entreprise. Bien qu’il attende beaucoup de sa rivalité avec Chad Gable, Riddle a quelques noms de la liste de SmackDown sur sa liste d’adversaires potentiels.

L’une des quatre superstars de SmackDown nommées par Matt Riddle est Baron Corbin. Les deux sont déjà impliqués dans un combat, et il est prudent de dire que Riddle fait de son mieux dans cette histoire. En plus de Corbin, Matt Riddle veut affronter des personnages comme Sheamus, Big E et Jeff Hardy sur SmackDown.

Je veux traiter avec des gars comme Sheamus, Big E, ne vous méprenez pas. Il y a Jeff Hardy; Il y a tellement de gens que je veux combattre. Je veux ces combats, comme Corbin, je suis heureux. Genre, je vais te refuser mon frère. «

« #King @BaronCorbinWWE, je t’appelle dehors, BRO. » # SmackDown @SuperKingofBros pic.twitter.com/iNWPir5HMg – WWE (@WWE) 25 juillet 2020

Matt Riddle est convaincu qu’il aura un combat irrésistible avec Corbin. Il croit que dans les combats contre des hommes plus grands, il se retrouve comme un véritable outsider, surtout quand il est le babyface.

«Je pense que nous allons le faire tomber, et j’aime combattre des hommes plus grands. J’aime cette différence de taille parce que, étant généralement le visage, j’aime être l’opprimé, et il est difficile d’être outsider quand on est déchiré, on est foutu, on est champion du monde de lutte UFC à Jujutsu. C’est comme: «Comment vas-tu l’opprimé? Comment allez-vous avoir de la sympathie? « Les personnes plus âgées que moi peuvent ressentir de la sympathie. »

Compte tenu du talent sur le ring de Matt Riddle, il peut livrer d’excellents matchs avec tous les noms mentionnés ci-dessus, qui sont également incroyables en eux-mêmes. Il sera intéressant de voir combien de ces matchs auront réellement lieu sur SmackDown.

