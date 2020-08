Merab Dvalishvili a arrêté John Dodson en trois tours pour prolonger sa séquence samedi à l’UFC 252.

Dvalishvili (12-4 MMA, 5-2 UFC) a fait ce qu’il fait de mieux et a mis la pression sur Dodson (21-12 MMA, 10-7 UFC) avec des frappes et des démontages au cours de trois tours pour remporter une décision unanime par scores de 30-27 à tous les niveaux. Il a prolongé sa séquence de victoires à cinq combats.

Le combat des poids coq a ouvert la carte principale de l’UFC 252 à l’UFC Apex à Las Vegas. Il a été diffusé à la carte après les préliminaires sur ESPN / ESPN +.

Dodson est sorti et a pris le centre de l’octogone et a échappé à une tentative de backfist de Dvalishvili. Dodson fit le tour de la cage, mais ce n’était qu’une question de temps avant que Dvalishvili ne le prenne. Il a sécurisé un verrou de taille et a passé une bonne quantité de temps à tenir Dodson contre la clôture, utilisant les genoux aux jambes pour prendre la vapeur du vainqueur de «The Ultimate Fighter». Dodson s’est détaché tard, mais il n’a pas pu faire grand-chose dans les 50 dernières secondes.

Dvalishvili a recommencé à appliquer une pression au début de la deuxième période. Il a attrapé Dodson et l’a claqué sur le tapis, mais il n’a pas pu assurer sa position au sol. Dodson a réussi à ouvrir des combinaisons de coups de poing et de coups de pied dans les moments où il avait de l’espace, mais Dvalishvili était toujours proche et maintenait la pression tout en évitant les tirs massifs.

Alors que l’élan a basculé en faveur de Dvalishvili à l’entrée de la ronde finale, Dodson a montré plus d’urgence dans le cadre final. Le mouvement et l’agression de Dvalishvili le tenaient à distance, et la frustration était évidente. La confiance de Dvalishvili dans ses frappes s’est grandement améliorée. Il a marqué Dodson avec un certain nombre de coups durs pour marquer le combat, remportant chaque round.

Dvalishvili a maintenant remporté cinq combats consécutifs, dont quatre chez les poids coq. Par la suite, il a appelé Sean O’Malley, qui rencontre Marlon Vera dans le co-événement principal de l’UFC 252.

«C’était le plus gros test de ma carrière, mais c’était facile – je ne suis même pas fatigué», a déclaré Dvalishvili dans son entretien d’après-combat avec Joe Rogan. «Bonne chance, Sean O’Malley. Je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’il gagne et je veux le voir.

Les résultats les plus récents de l’UFC 252 incluent:

Merab Dvalishvili déf. Merab Dvalishvili par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Vinc Pichel bat. Jim Miller par décision unanime (29-28, 29-28, 29-27)

Virna Jandiroba déf. Felice Herrig via soumission (armbar) – Round 1, 1:44

Danny Chavez bat. TJ Brown par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Livinha Souza bat. Ashley Yoder par décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

Chris Daukaus bat. Parker Porter via TKO (coups de poing) – Round 1, 4:28

Kai Kamaka III bat. Tony Kelley par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)