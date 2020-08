Le Fiend n’est plus en action depuis WrestleMania 36 après sa victoire contre John Cena dans l’événement. Après WrestleMania, Bray Wyatt a défié Braun Strowman pour le championnat universel à Money In The Bank, mais a perdu le match. Lors de leur deuxième match à WWE Extreme Rules, The Fiend Bray Wyatt a refait surface. Le match a également vu Alexa Bliss faire une apparition, rappelant à Braun Strowman son souhait.

Le démon Bray Wyatt a attaqué Alexa Bliss

Dans l’épisode WWE SmackDown de cette semaine, après que Nikki Cross ait perdu son combat de championnat contre Bayley, Cross a poussé Alexa Bliss de frustration et a quitté le ring.

Quand Alexa Bliss s’est fait prendre dans le ring, les lumières se sont éteintes et il semblait que le spectacle touchait à sa fin. Mais à l’horreur des fans, les lumières rouges se sont allumées avec The Fiend Bray Wyatt apparaissant derrière The Goddess. Le démon Bray Wyatt a attaqué Alexa Bliss avec la griffe mandibulaire et l’a laissée sur le ring à la fin du spectacle.

On ne dit pas grand-chose sur l’attaque de The Fiend, mais il a rompu son silence sur Twitter.

Qui contrôle le passé contrôle le futur. Qui contrôle le présent contrôle le passé. – Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) 2 août 2020

L’histoire d’Alexa Bliss avec Braun Strowman

Lorsque la WWE a présenté son Mixed Match Challenge, Alexa Bliss a rejoint Braun Strowman lors de la première saison. Bien que les deux Superstars n’aient pas remporté le tournoi, les deux ont été discutés car la WWE a provoqué un angle romantique entre les deux.

Il semble que la WWE envisage de reprendre l’histoire de la relation entre Alexa Bliss et Braun Strowman, rendant la querelle entre The Fiend Bray Wyatt et le Champion plus personnelle.

Au Wyatt Swamp Fight à WWE Extreme Rules, Alexa Bliss a fait une apparition rappelant à Braun Strowman son passé. Le combat a pris fin lorsque The Fiend Bray Wyatt a émergé du marais et a traîné Strowman.

Braun Strowman est porté disparu depuis qu’il a été jeté dans le marais à la WWE Extreme Rules. Il semble que la WWE prépare un combat entre Universal Champion et The Fiend Bray Wyatt à la WWE SummerSlam. Ajouter Alexa Bliss au mix est un excellent angle que personne n’a vu venir.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur la lutte, l’AEW et la WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre source dans Google Actualités, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs de la lutte libre nationale et internationale.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.