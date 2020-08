Le deuxième événement de Bellator depuis son retour d’une interruption provoquée par la pandémie de coronavirus en cours a eu lieu vendredi avec Bellator 243. L’événement s’est de nouveau déroulé au «Fightsphere», qui est situé à Mohegan Sun à Uncasville, Conn.

L’athlète le plus décoré de l’histoire de Bellator a titré la carte de manière gagnante. L’ancien triple champion Michael Chandler (21-5 MMA, 18-5 BMMA) a éliminé l’ancien tenant du titre de l’UFC et du WEC Benson Henderson (28-8 MMA, 5-3 BMMA) au premier tour de leur match revanche attendu. Avec la victoire, Chandler est allé à 2-0 contre Henderson et a mis fin à son contrat actuel avec Bellator.

Le discours est de plus en plus fort sur le fait que la célèbre course de Bellator de Chandler pourrait prendre fin avec ce combat. Si tel est le cas, il sort avec un CV spécial. Pour tous les chiffres, vérifiez ci-dessous 20 faits post-événement à sortir du Bellator 243.

* * * *

Général

Les favoris des paris sont allés 2-2 sur la carte principale.

Les favoris des paris se sont améliorés à 5-0 dans les principaux événements du Bellator cette année.

Le temps de combat total pour la carte principale en quatre combats était de 35:23.

Carte principale

Les 18 victoires de Chandler au concours Bellator sont à égalité avec Patricio Freire pour la plupart de l’histoire de l’entreprise.

Les 15 victoires de Chandler dans la compétition des poids légers Bellator sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Les 13 victoires d’arrêt de Chandler dans la compétition Bellator sont les plus marquantes de l’histoire de l’entreprise.

Les 10 victoires d’arrêt de Chandler dans la compétition des poids légers Bellator sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Henderson est tombé à 5-3 depuis son retour dans la division des poids légers en août 2016.

Henderson a subi sa première défaite par élimination directe depuis le 23 août 2014 – une période de 2176 jours (près de six ans) et 12 combats.

Timothy Johnson (14-6 MMA, 2-2 BMMA) a remporté 11 de ses 14 victoires en carrière par arrêt. Cela inclut ses deux victoires au Bellator.

Le dérapage sans victoire de Matt Mitrione (13-8 MMA, 4-3 BMMA) est le plus long de sa carrière. Il n’a pas remporté de victoire depuis février 2018.

Mitrione a subi six de ses huit défaites en carrière par arrêt.

Myles Jury (19-5 MMA, 2-1 BMMA) a remporté ses deux victoires Bellator par décision.

Georgi Karakhanyan (29-11-1 MMA, 7-9 BMMA) est tombé à 1-3 depuis son retour au Bellator pour un troisième relais en mars 2019.

Karakhanyan est tombé à 1-1 depuis qu’il a rejoint la division poids léger Bellator en février 2020.

Karakhanyan a subi huit de ses 11 pertes en carrière par décision.

Carte préliminaire

Valerie Loureda (3-0 MMA, 3-0 BMMA) a remporté ses deux victoires d’arrêt de carrière par KO.

Nainoa Dung (3-2 MMA, 2-2 BMMA) a subi des pertes consécutives après avoir débuté sa carrière 3-0.

Dung a subi la première défaite par élimination directe de sa carrière.