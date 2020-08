L’ancien champion des poids légers du Bellator et agent libre actuel Michael Chandler a fait allusion à un combat potentiel de l’UFC contre Dustin Poirier.

Chandler a récemment terminé son contrat avec le Bellator avec une superbe victoire KO sur l’ancien champion des poids légers de l’UFC Benson Henderson lors du dernier combat de son contrat. Il a clairement indiqué qu’il avait l’intention de tester le marché des agents libres et l’UFC et le championnat ONE ont été suggérés comme points d’atterrissage potentiels s’il quitte Bellator. En effet, le président de l’UFC, Dana White, a récemment confirmé qu’il avait l’intention de s’asseoir et de parler à Chandler bientôt.

Les fans se sont récemment rendus sur les réseaux sociaux pour pousser Chandler à signer avec l’UFC, où il aurait beaucoup de nouveaux adversaires potentiels à combattre. Un adversaire potentiel pour Chandler à ses débuts est Dustin Poirier, l’ancien champion intérimaire des poids légers de l’UFC. Poirier vient de remporter une énorme victoire contre Dan Hooker sa dernière fois et serait l’adversaire idéal pour accueillir Chandler à l’UFC et voir à quel point il est vraiment bon.

S’adressant aux médias sociaux mercredi, Chandler a reconnu un combat potentiel contre «The Diamond». Découvrez ce que «Iron» a écrit sur son Twitter.

L’homme… le public le veut si ça arrive…. pic.twitter.com/mDkoTV4tLW – Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 20 août 2020

Les fans de l’UFC veulent depuis longtemps voir Chandler se battre dans l’Octogone. Au cours de la dernière décennie, il a été l’un des meilleurs combattants du sport et non de l’UFC. Chandler est un triple champion des poids légers du Bellator et détient des victoires notables sur Henderson à deux reprises, Eddie Alvarez et Patricky Pitbull. Chandler, qui a une fiche de 21-5 dans sa carrière, a 34 ans, donc s’il veut courir pour le titre UFC des poids légers, il doit le faire maintenant.

Quant à Poirier, le favori des fans vient de remporter une incroyable victoire sur Hooker pour rebondir après une perte de soumission contre le poids léger de l’UFC Khabib Nurmagomedov. Poirier veut revenir dans l’image du titre, mais étant en retard avec d’autres prétendants, Poirier devra remporter quelques victoires dans l’intervalle. Un combat contre un autre combattant passionnant sous la forme de Chandler sonne comme un autre candidat «Combat de l’année» pour Poirier. Le vainqueur du combat se positionnerait bien dans l’image du titre encombré de 155 livres.

Aimeriez-vous voir le livre de l’UFC Michael Chandler vs Dustin Poirier?