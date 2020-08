Bienvenue à Midnight Mania!

Dans l’ensemble, il est temps de se déconnecter lorsqu’un combattant commence à discuter des futurs affrontements de ses coéquipiers. Rares sont ceux qui vont être honnêtes et parler des faiblesses de leurs amis ou prédire qu’ils seront battus! Vous vous souvenez du bœuf entre Colby Covington et Dustin Poirier? Tout a commencé lorsque Poirier a choisi Robbie Lawler pour « Chaos! »

Dans ce cas, cependant, il semble que Daniel Cormier ait quelque chose d’intéressant à dire sur son coéquipier de l’American Kickboxing Academy, Khabib Nurmagomedov, le prochain combat pour le titre contre Justin Gaethje.

« Je pense qu’il va combattre son adversaire le plus coriace », a déclaré Cormier à Yahoo Sports. «Je pense que la grande majorité du monde pense que c’est le gars le plus dur pour lui à 155 ans [pounds]. Je pense qu’il ira bien. Sa capacité à s’entraîner et à s’y préparer et à continuer à travailler pour atteindre l’objectif que lui et son père avaient ensemble lui permettra peut-être de se réconcilier avec tout ce qui se passe autour de lui.

«Parfois, vous avez besoin de distractions et vous avez besoin de motivations sous différentes formes. Je pense que Khabib utilisera [his father’s death] comme motivation. C’est un professionnel. Il est un pro et il va se préparer au mieux de ses capacités. «

Nurmagomedov et Gaethje devraient se battre le 24 octobre 2020 à l’UFC 254 dans un lieu indécis (probablement Fight Island!). Êtes-vous d’accord avec «DC» que Gaethje est la plus grande menace pour le titre Lightweight?

Insomnie

Gaethje et parlant poétiquement d’actes de grande violence, nommez un meilleur combo.

Confirmé: Alistair Overeem ne saute pas le jour du cou. Les gens se moquent de son menton, mais cet homme n’est mis à l’écart que par des gars sérieusement musclés qui atterrissent propre!

Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à la discussion sur le tatouage d’hier soir. Aussi, toujours incomplet après 55 heures en deux semaines? Aie!

Pour le contextePhoto de Chris Unger / Zuffa LLC

Darren Till est sans équivoque le vainqueur de son boeuf avec Mike Perry, même si Perry devait en quelque sorte le battre dans un combat réel.

Un suplex ventre à ventre:

Qui avez-vous gagner Stipe Miocic contre Daniel Cormier 3? C’est délicat, parce que Cormier a remporté la grande majorité de leurs deux concours, mais aussi, je ne sais pas comment il peut s’adapter à un homme plus grand qui se contente de jouer sa section médiane.

Slips, déchirures et clips KO

Participer à un tournoi à mains nues est un moyen assez difficile de savoir si votre expérience des arts martiaux est légitime ou non.

Le premier tournoi mondial ouvert en 1975. Les combattants de Kung Fu entrent dans le tournoi mondial. Ils n’avaient aucune expérience préalable de combats au format nu. C’était un massacre absolu. Tous les 4 ont été éliminés au premier tour par KO. pic.twitter.com/nTjf21J30w – xkaratepathfinderx (@ xPlaystationpa1) 9 août 2020

L’AUDACITÉ de cette serrure de poignet! J’adore les mouvements méchants et impolis, mais si jamais vous faites ça à un autre être humain … mieux vaut être prêt à vous battre après.

SAMUEL ACORD EST SAVAGEMENT! PROBABLEMENT LA SOUMISSION LA PLUS LISSE que j’ai vue toute la journée. ✋. DANSER ET JOUER AUX ÉCHECS « AU MÊME TEMPS DE DAMN ». L’avez-vous vu venir? JIU-JITSU pic.twitter.com/8jMuOmxEND – Brad Johnson (@bradjohnson_mma) 10 août 2020

Guillotine volante, style Wu-Tang.

Terrain aléatoire

«Je pouvais regarder les enfants tomber de vélo toute la journée.» Sérieusement, écoutez avec le son!

Midnight Music: Mec, j’ai raté le bateau. Apparemment, le père John Misty a sorti un EP de charité de reprises il y a plus d’un mois. C’est l’un de mes musiciens préférés de ces 10 dernières années, et je l’ai découvert aujourd’hui? Gênant. En tout cas, je vais relier la fantastique couverture de Link Wray ci-dessous, mais sa version du classique de Leonard Cohen « One Of Us Cannot Be Wrong » est tout aussi excellente et devrait être vérifiée aussi.

Dors bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en cours.