Avec un fils en route, Mike Perry veut tourner la page trois semaines après avoir été accusé d’avoir agressé trois personnes dans un restaurant de Lubbock, au Texas.

Le poids welter de l’UFC a déclaré qu’il voulait être «un meilleur modèle» pour Latory Gonzalez, qui a annoncé il y a quatre jours qu’elle était enceinte, afin qu’il puisse «gagner le respect que je mérite». Il s’est également excusé auprès de son promoteur et de ses sponsors pour avoir réfléchi négativement sur eux lors de son récent contact avec la loi.

Voici son tweet complet.

Je veux être un meilleur modèle pour ma famille. Pour mon fils à naître. Ma reine @latory_g et pour moi-même afin que je puisse gagner le respect que je mérite. À mes sponsors et à mes patrons chez @ufc, je tiens à m’excuser pour l’impact de mes actions sur nos relations. Je serai meilleur tout autour #Oss – Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 2 août 2020

Perry a ensuite publié une photo de lui et de Gonzalez dans les coulisses de son dernier combat, une rencontre UFC sur ESPN 12 avec Mickey Gall qui s’est terminée par une victoire par décision. Perry a nommé Gonzalez pour être son seul coin pour le combat, arguant qu’elle était mieux adaptée pour le travail que les entraîneurs non-combattants, et lui a donné des notes élevées.

Perry est accusé d’avoir agressé trois personnes après une dispute à Table 82 à Lubbock. Une vidéo de l’incident a fait surface et a semblé lui montrer un homme plus âgé après qu’une inconnue lui ait demandé de quitter le restaurant. Perry a déclaré à la police qu’il s’était disputé avec la première victime, dont la petite amie est intervenue entre les deux et a commencé à lui «griffer». Perry a déclaré qu’il avait repoussé le visage d’une deuxième victime après avoir été touché à l’épaule, et que la troisième victime avait été frappée après avoir attrapé son visage et sa chemise. La police a interrogé et cité Perry pour un délit d’agression, mais n’a procédé à aucune arrestation. Au moins une des victimes a été hospitalisée pour ses blessures.

Par la suite, l’UFC a déclaré qu’il ne réserverait pas Perry tant qu’il n’aurait pas suivi un programme de traitement pour abus d’alcool.