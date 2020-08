L’UFC est de retour au pay-per-view cette semaine avec un match revanche de la trilogie des poids lourds au sommet de l’affiche.

L’UFC 252 se déroule samedi à l’UFC Apex de Las Vegas. La carte principale est diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN / ESPN +.

Dans l’événement principal, le champion des poids lourds Stipe Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC) rencontre l’ancien champion des poids lourds et des poids légers légers Daniel Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC) pour la troisième fois. Leur série est à égalité à 1-1, et Cormier a déclaré qu’il se retirerait après ce combat. Le combat est un choix avec les parieurs et nos lecteurs comme Miocic. Mais neuf de nos 14 rédacteurs, écrivains, vidéastes et animateurs radio choisissent Cormier pour l’emporter.

Dans l’événement co-principal, l’espoir invaincu des poids coq Sean O’Malley (12-0 MMA, 4-0 UFC) affronte le vétéran Marlon Vera (17-6-1 MMA, 9-5 UFC). O’Malley est un grand favori autour de 3-1, mais il n’a qu’une avance de 9-5 dans les choix.

Également sur la carte principale, l’ancien champion des poids lourds Junior Dos Santos (21-7 MMA, 15-6 UFC) revient contre Jairzinho Rozenstruik (10-1 MMA, 4-1 UFC). Et bien que Rozenstruik soit un léger favori et soit le choix de nos lecteurs, nos membres du personnel prennent Dos Santos fortement à un clip de 10-4.

Herbert Burns (11-2 MMA, 2-0 UFC) est un grand favori dans son combat poids plume contre Daniel Pineda (26-13 MMA, 3-4 UFC), qui a été déplacé par rapport aux préliminaires. Un seul de nos cueilleurs prend Pineda en colère.

Et pour ouvrir la carte principale, Merab Dvalishvili (11-4 MMA, 4-2 UFC) est un favori de taille en poids coq contre John Dodson (21-11 MMA, 10-6 UFC), et il a un gros choix de 10-4 conduire.

Dans les choix consensuels des lecteurs MMA Junkie, Miocic (52%), O’Malley (72%), Rozenstruik (54%), Dvalishvili (60%) et Burns (84%) sont les choix.

