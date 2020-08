Maxwell Jacob Friedman, également connu sous le nom de MJF, est l’une des étoiles montantes les plus rapides d’AEW depuis la création de la société. La semaine dernière à AEW Dynamite, MJF a commencé sa campagne pour un tir au championnat du monde AEW. Après des semaines à être numéro un du classement des célibataires AEW, le combattant de 24 ans a finalement ciblé le champion du monde AEW Jon Moxley avec une promotion cinglante que beaucoup ont classée comme l’une des meilleures de l’histoire de Dynamite.

# BREAKINGNEWS @ the_MJF défiera le champion du monde #AEW à #AEWAllOut Ce mercredi sur Dynamite MJF nous donnera une mise à jour de la campagne et @JonMoxley défend le championnat du monde AEW contre @DarbyAllin Regardez #AEWDynamite tous les mercredis à 8 / 7c sur @TNTDrama. pic.twitter.com/HB8inXSjJs – All Elite Wrestling (@AEWrestling) 3 août 2020

Maintenant dans All Out le 5 septembre, AEW a annoncé que MJF recevrait sa photo tant attendue pour le plus grand prix de la société. Cette opportunité de titre est en cours depuis un certain temps. MJF s’est surnommé « The Face of AEW » depuis la première de Dynamite en octobre dernier. Maintenant, près d’un an plus tard, vous pouvez enfin légitimer votre réclamation.

Qui MJF défiera pour le titre mondial AEW?

Je veux ton vote De confiance. # MJF2020 https://t.co/FEVMhAt5Hd – Maxwell Jacob Friedman ™ ️ (@The_MJF) 3 août 2020

Dans sa promotion de la campagne présidentielle, MJF a clairement indiqué les différences entre lui et l’actuel champion du monde de l’AEW, Jon Moxley. Se référant à Moxley comme « Dictator Jon », il a affirmé que la raison pour laquelle MJF n’était pas sous les feux de la rampe était à cause du fournisseur de violence. Alors que Moxley est connu pour ses styles hardcore, MJF est un combattant-lutteur et traditionaliste. Il veut changer AEW et l’amener vers un avenir meilleur, ce que MJF estime que Moxley ne peut pas faire.

Cependant, bien que MJF ait eu un contrôle ferme sur le classement n ° 1 sur AEW, la société l’a apparemment négligé une fois de plus, donnant à quelqu’un d’autre une chance de remporter le titre avant Friedman.

Après une finale folle de l’événement principal No DQ Tornado Tag Team de l’épisode de la semaine dernière, AEW a annoncé que l’équipe gagnante affronterait le titre mondial AEW au Dynamite le 5 août. Jon Moxley défendra le championnat du monde de l’AEW contre Darby Allin, classé numéro 5. Cette décision a déconcerté certains alors qu’il a suivi le discours inspirant de MJF sur sa campagne pour un titre.

Maintenant, avec l’annonce du lancement de MJF sur All Out, cela rend les choses assez intéressantes pour l’épisode de cette semaine. Darby Allin réalisera-t-il la plus grande surprise de l’histoire de l’AEW, remportant le titre mondial AEW lors de son deuxième essai? Ou « Dictator Jon » conservera-t-il son titre pour se défendre contre l’homme qui l’a appelé? Celui qui remportera ce match pour le titre aura son plus grand défi à ce jour.

Les compétences de MJF sur le ring et au micro sont indéniables. Ce serait un champion du monde à talons parfaits pour AEW. Peu importe qu’il s’agisse de Darby ou de Moxley, le vainqueur du match pour le titre mondial AEW de Dynamite devra rivaliser avec la compétence et les paroles de l’auto-proclamé «AEW Face».

