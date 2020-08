Il est indéniable que l’UFC de samedi sur le Main Event ESPN 15 entre Frankie Edgar et Pedro Munhoz était serré, mais Frankie en a-t-il vraiment fait assez pour remporter la victoire que deux juges sur trois lui ont donnée? Pas selon Pedro, qui pense sans surprise qu’il a gagné ce combat et a apporté les scores des médias du MMA avec lui à la conférence de presse d’après-combat comme preuve.

«Ouais, sans aucun doute», a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé s’il avait gagné. «J’étais juste en ce moment avec le médecin qui recevait des points de suture et certains de mes entraîneurs me montraient 17 des résultats médiatiques. 20 points médiatiques, 17 m’ont donné le combat. 17. Donc, seulement 3 lui ont donné. J’ai aussi vu le score des coups de poing. J’ai eu les 1er, 3ème, 4ème et 5ème tours. Tu sais, c’est ce que c’est. »

Edgar n’était pas disponible pour un entretien car il a été emmené à l’hôpital pour vérifier ses jambes. Munhoz s’est définitivement déchiré les jambes, mais a l’impression que le reste de son jeu a été ignoré.

«Pas même les coups de pied aux jambes, je lui faisais mal avec les coups», a déclaré Munhoz. «Je l’ai poursuivi cinq rounds. Il a eu quelques démontages mais il ne pouvait rien faire avec les démontages, je me suis relevé tout de suite. Et je cherchais la finition.

«Je ressens vraiment et j’ai vu à plusieurs reprises qu’il était blessé. Et il est assez dur, alors il a très bien caché ça. J’ai senti que jeter des croix, des crochets, quelques coups de pied sur son corps, les coups de pied qu’il cachait vraiment bien. Parfois, je faisais semblant que je vais lancer le coup de pied et il tombait donc probablement il était blessé. Les deux derniers combats, mes deux adversaires m’ont juste laissé des égratignures. Ils ne pouvaient pas sortir de la cage. «

Munhoz a laissé entendre qu’Edgar avait mérité l’homologation du juge en raison de la reconnaissance de son nom.

«Je veux juste des choses justes, tu vois ce que je veux dire? il a dit. «Je ne veux juste pas perdre contre des gens qui ont une meilleure réputation que moi ou des gens qui sont un ancien champion, des choses comme ça. C’est mon point. Je veux que ce soit juste. De bons scores. »

Et en ce qui concerne une revanche?

« Je n’ai jamais choisi aucun adversaire, je suis prêt à combattre n’importe qui à tout moment », a déclaré Munhoz. «Ce serait bien d’obtenir le match revanche. En ce moment, rentrez chez vous et soyez en colère pendant quelques jours. Je suis très reconnaissant pour ce que je fais et pour les gens autour de moi. «