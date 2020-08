LAS VEGAS – Nasrat Haqparast a battu Alexander Munoz avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 32 à Las Vegas.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Haqparast, qui a remis à Munoz la première défaite de sa carrière professionnelle.

Résultat: Nasrat Haqparast bat. Alexander Munoz par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Haqparast (12-3 MMA, 4-2 UFC), Munoz (6-1 MMA, 0-1 UFC)

Statistique clé: Haqparast a doublé Munonz dans le département de frappe, 81-40.

Haqparast sur le moment clé du combat

«C’était à coup sûr un très grand moment pour moi personnellement. J’avais beaucoup de pression et je voulais juste montrer mes vraies compétences. Lors de mon dernier combat contre Drew Dober, j’étais immature. Je voulais le tuer – mes émotions ont pris le meilleur de moi. Aujourd’hui, je dois vraiment montrer mes compétences et ce n’est que le début. «

Haqparast pour ne pas sous-estimer son adversaire

«Alex avait une fiche de 6-0 et il ne faut pas oublier qu’il est l’entraîneur de lutte de l’équipe Alpha Male. Dans l’octogone, c’est toujours 0-0. Ce n’est pas le gars qui a la plus grande expérience contre l’autre. Parfois, nous voyons de gros bouleversements. Vous ne devriez jamais prendre quelqu’un à la légère simplement parce qu’il n’a pas de combats UFC. C’était ses débuts. Il avait beaucoup de pression. Il a été formé pendant des années. C’était un super athlète et il avait un bon menton. C’était un bon test pour moi juste pour améliorer mes compétences, améliorer ma confiance dans l’octogone. À mon avis, j’ai la meilleure équipe du monde. Nous pouvons battre tout le monde avec une bonne préparation. Ça prend du temps. Nous irons mieux et je pense vraiment que nous avons le potentiel de faire quelque chose de grand.

Haqparast sur ce qu’il veut ensuite

« Maintenant, je vais retourner en Allemagne, prendre du temps en famille, me reposer à cause de certaines blessures, puis je vais reprendre l’entraînement. »

Pour en savoir plus sur Haqparast, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.