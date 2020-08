Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront pour la première fois dans l’octogone de l’UFC. Pour quatre athlètes, l’événement UFC sur ESPN + 31 de samedi a marqué ce moment spécial dans leurs carrières respectives.

Consultez le rapport des recrues de cette semaine pour voir quelle sorte de première impression ils ont faite sur la plus grande scène du sport depuis l’UFC Apex à Las Vegas.

Cody Durden

Division: Poids coq

Résultat: Chris Gutierrez vs Cody Durden se termine par un match nul unanime (28-28, 28-28, 28-28)

Record: (11-2-1 MMA, 0-0-1 UFC)

Grade: C

Avant ses débuts dans l’octogone à l’UFC sur ESPN + 31, Cody Durden a tweeté: «Quoi que vous fassiez, ne me comptez pas.» Sa performance contre le dangereux Chris Gutierrez a montré exactement pourquoi il avait envoyé ce message, en soulignant sa ténacité dans une démonstration granuleuse lors du combat d’ouverture de la nuit.

Durden se méfiait clairement de la réputation de Gutierrez pour ses coups de pied débilitants, et il a intelligemment réduit la distance et a emmené son homme au tapis avec un retrait bien exécuté dans les 45 premières secondes. Cependant, Durden n’avait pas terminé là-bas, car il passait à l’offensive et prenait le dos de Gutierrez et travaillait pour un starter arrière nu.

Avec les deux crochets et le dos contre la clôture, Durden était parfaitement positionné pour se frayer un chemin vers une arrivée et, lorsque le starter ne s’est pas présenté, il a tenté de mettre fin au combat via une manivelle de visage, mais il a finalement abandonné la cale. . L’arrivée ne s’est pas matérialisée, mais Durden est resté calme et a maintenu la pression, dominant son premier tour en tant que combattant de l’UFC.

Durden a connu une période beaucoup plus difficile lors de la deuxième manche, car Gutierrez a mieux géré la gamme et s’est connecté avec une série de coups de pied puissants. Ensuite, Durden a été attrapé par un pied à l’aine quand un genou Gutierrez est tombé à court. Le débutant à court préavis a pris son temps, puis a repris l’action en poussant à nouveau le rythme. Mais il a eu du mal à obtenir le retrait qu’il voulait et a commencé à subir une punition des frappes de l’homme de Team Elevation.

La poursuite du retrait de Durden l’a vu amener Gutierrez au tapis avec 45 secondes de la ronde à faire, mais le débutant s’est retrouvé dans une situation délicate dans le brassard et a été contraint de défendre les secondes restantes de la ronde.

Cela signifiait que Durden faisait face à un tour crucial dans la strophe finale, et le prospect basé à Atlanta avait du mal à maintenir le rythme des tours précédents. Il a marché sur de nombreuses frappes de Gutierrez, tandis que ses tentatives de retrait ont été plus laborieuses que ce que nous avons vu lors des deux tours précédents. Cela signifiait qu’il passait la majeure partie de la manche à la réception des coups de poing et des coups de pied de Gutierrez, et il a été lâché par un genou à la tête alors que le réservoir d’essence du débutant commençait à se tarir dans les derniers instants.

La durabilité de Durden lui a permis d’aller jusqu’aux tableaux de bord, où il a obtenu un verdict de match nul unanime, les trois juges marquant son premier tour dominant 10-8. Il a peut-être perdu deux des trois tours sur les cartes, mais le grand tour d’ouverture de Durden s’est avéré crucial et, pour un homme qui est intervenu à court préavis deux semaines seulement après son dernier combat, le joueur de 29 ans a livré une solide performance contre opposition dangereuse et respectée.

Vincent Cachero

Division: Poids coq (débutant au poids plume)

Résultat: Jamall Emmers bat. Vincent Cachero par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Record: (7-3 MMA, 0-1 UFC)

Qualité: C +

Le nouveau venu des poids coq Vincent Cachero est intervenu avec un préavis de seulement deux jours pour faire face au prospect vanté Jamall Emmers, mais plus important encore, il a pris du poids en faisant le saut vers le poids plume pour ses débuts dans l’octogone.

La différence de taille était apparente dès le début du combat, car Emmers a utilisé son avantage de portée pour séparer Cachero au début, ses genoux au milieu trouvant fréquemment leur marque sur le débutant.

Cependant, Cachero a présenté un menton solide et une section médiane bien entraînée alors qu’il prenait bien les genoux d’Emmers tout au long de la strophe d’ouverture. Ils étaient probablement un mal nécessaire pour le débutant, qui savait qu’il devait en quelque sorte entrer à l’intérieur pour décrocher son meilleur travail sur le diplômé de la série Contender de Dana White. Mais, en dépit de bien réussir ses tirs à l’intérieur, il a été puni à la fois au corps à corps et à distance.

Cachero a continué sa pression vers l’avant lors de la deuxième manche et a riposté avec ses propres coups tout au long, mais sa volonté d’échanger n’a pas interrompu la sortie de frappe d’Emmers, les frappes de l’homme plus large semblant porter la plus grande menace. Mais en dépit d’être le deuxième meilleur dans les enjeux frappants, le refus obstiné de l’Hawaïen de reculer, associé à sa remarquable capacité à prendre un tir, signifiait qu’Emmers a finalement changé de niveau et est allé pour un retrait tardif après que ses frappes aient eu peu d’effet sur le débutant.

Emmers a pris l’action sur le tapis beaucoup plus tôt lors de la troisième manche, alors qu’il poursuivait une finition de soumission, mais Cachero a montré une défense capable sur le tapis et s’est retrouvé sur ses pieds. Une fois de plus, Cachero a été emmené au tapis alors qu’Emmers poussait pour une finition tardive, mais le débutant s’est accroché là pour mener le combat vers les tableaux de bord.

Le résultat a été une victoire claire pour Emmers, qui a obtenu des notes de 30 à 27 de chacun des trois juges, mais la performance de Cachero méritait certainement des éloges. Il était surdimensionné et surpassé par rapport aux Emmers poids plumes naturels, mais a refusé d’y aller tranquillement et a montré le genre de courage et de détermination qui pourraient faire de lui un ajout amusant à la division poids coq de l’UFC.

Après avoir grimpé à 145 livres pour la première fois de sa carrière pour ses débuts à l’UFC avec un préavis de seulement deux jours, j’espère que les marieurs récompenseront la démonstration acharnée de Cachero avec la chance de concourir dans sa catégorie de poids optimale la prochaine fois.

Nate Maness

Division: Poids coq (débutant au poids plume)

Résultat: Nate Maness bat. Johnny Munoz par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Record: (12-1 MMA, 1-0 UFC)

Grade: C

L’ancien champion des poids coq de TKO, Nate Maness, a fait ses débuts à l’UFC en poids plume et a remporté une victoire notable en donnant au nouveau venu Johnny Munoz, invaincu auparavant, une défaite par décision après que leur trio durement disputé soit allé jusqu’aux tableaux de bord.

En tant qu’athlète plus rangé, Maness avait l’air plus à l’aise dans le stand-up dans les premiers échanges et a bien travaillé derrière son jab avant qu’une paire de coups bas interrompe son élan. Il a passé le reste de la ronde sur le pied arrière, emmené au tapis et forcé de passer sur la défensive alors que Munoz a poursuivi une arrivée au premier tour.

Maness a augmenté la sortie au début de la deuxième manche et a immédiatement trouvé sa marque avec ses frappes et a fini par couper Munoz au-dessus de son sourcil droit. Il a également fait un bien meilleur travail en remplissant les démontages de son adversaire au milieu du tour, avec un pick-up et un claquement tardifs dans les dernières secondes, le seul véritable succès de Munoz dans le tour.

Cela signifiait que le tour final était crucial, et une déduction de points pour Munoz après une troisième frappe à l’aine a mis Maness dans l’ascendant. Il s’est bien défendu contre la clôture et a marqué un retrait tardif, mais a dû être sur ses gardes alors que Munoz menaçait d’une tentative de coupe-veau de Mary.

En fin de compte, cependant, ce fut la défense de retrait frappante et affûtée de Maness lors des rounds 2 et 3 qui se révéla cruciale alors qu’il manquait le vainqueur après une solide première sortie.

Johnny Munoz

Division: Poids coq (débutant au poids plume)

Résultat: Nate Maness bat. Johnny Munoz par décision unanime (29-27, 29-27, 29-27)

Record: (10-1 MMA, 0-1 UFC)

Grade: D

Johnny Munoz est intervenu sur un préavis d’un jour et a subi sa première défaite en carrière lors de ses débuts dans l’octogone alors qu’un trio de frappes à l’aine a ponctué une performance frustrante pour le Californien.

Munoz a cherché à utiliser ses coups de pied pour organiser ses démontages, mais a souffert de problèmes de précision au début, car une paire de tirs mal placés s’est retrouvé dans l’aine de son adversaire, entraînant des avertissements de l’arbitre Mark Smith.

Cela signifiait que Munoz était resté sur une corde raide pour le reste du combat et finalement, lorsqu’un troisième coup de pied s’est égaré sous la ceinture au troisième tour, il est tombé.

Au premier tour, Munoz a finalement réussi à se battre sur la toile après le redémarrage après sa deuxième frappe à l’aine, et il a montré ses talents de grappin alors qu’il passait au contrôle latéral, puis au nord-sud, alors qu’il cherchait à verrouiller un brassard. Il est ensuite passé au dos de Maness et a déchargé un barrage de frappes au sol qui ont presque conduit à un arrêt tardif au premier tour.

Un retrait de grande amplitude a été le meilleur des succès de Munoz dans un deuxième tour qui l’a vu deuxième meilleur contre Maness, et dans un troisième tour manquant d’action décisive, Munoz a été incapable de monter le type d’attaque dont il avait besoin pour annuler la déduction de points. qui a suivi son troisième coup d’aine de la nuit.

Bien qu’il soit intervenu juste un jour avant la nuit du combat, Munoz sera sans aucun doute frustré par sa première apparition dans l’octogone. Mais j’espère qu’il pourra se préparer avec un camp d’entraînement complet avant sa deuxième affectation à l’UFC et que nous verrons le meilleur de «Kid Kvenbo» la prochaine fois.