Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront pour la première fois dans l’octogone de l’UFC. Pour cinq athlètes, l’événement UFC sur ESPN 15 de samedi a marqué ce moment spécial dans leur carrière respective.

Consultez le rapport des recrues de cette semaine pour voir quelle sorte de première impression ils ont faite sur la plus grande scène du sport depuis l’UFC Apex à Las Vegas.

Trevin Jones

Division: Poids coq (combattu à 140 livres de poids variable)

Résultat: Trevin Jones bat. Timur Valiev via TKO (coups de poing) – Round 2, 1:59

Record: (13-6 MMA, 1-0 UFC)

Classe: B-

Intervenant avec un préavis de seulement trois jours pour affronter un autre débutant très vanté, le jeu semblait être contre Trevin Jones à l’UFC Apex. Mais le natif de Guam a gardé la tête froide, même lorsque les choses semblaient sombres, et a montré le genre de cœur et de ténacité qui peuvent gagner de grosses récompenses sur la plus grande scène du sport.

Jones était un outsider colossal contre Timur Valiev, qui était considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs poids coq non signés au monde avant son arrivée à l’UFC. Mais la grande réputation du Russe importait peu à Jones, qui a absorbé tout ce que Valiev pouvait lui lancer, puis a renversé les rôles avec un coup de poing parfait.

Cela n’a pas semblé bon pour lui au premier tour, cependant, car Valiev a laissé filer ses frappes dès le départ et semblait très à l’aise. Jones a tenté de répondre avec ses propres coups, mais a été forcé de se battre sur le pied arrière alors que Valiev le traquait autour de la cage.

Ensuite, les choses sont allées de mal en pis lorsque Jones a été plié par un coup de pied bien placé. Cela n’a semblé qu’une question de temps avant que le combat ne soit arrêté, mais d’une manière ou d’une autre, Jones est resté dans le combat et a survécu au round. Il a même réussi à décrocher un retrait tardif pour soulager la pression dans les derniers instants. Puis, au deuxième tour, il a renversé le combat.

Alors que Valiev avançait avec confiance pour marquer un arrêt au deuxième tour, Jones s’est connecté avec un énorme crochet droit qui a gravement secoué le Russe. Jones a vu son moment et a versé sur la pression pour remporter une énorme victoire bouleversée et mettre un nom notable sur son record dans le processus.

Pour rendre ses débuts encore plus agréables, la présentation de Jones lui a valu un bonus de 50 000 $ Performance of the Night. Après être intervenu à brève échéance contre un homme penché pour de grandes choses dans la division des poids coq, survivant à un assaut au premier tour puis marquant un TKO lui-même, c’était une récompense bien méritée pour ses efforts.

Timur Valiev

Division: Poids coq (combattu à 140 livres de poids variable)

Résultat: Trevin Jones bat. Timur Valiev via TKO (coups de poing) – Round 2, 1:59

Record: (16-3 MMA, 0-1 UFC)

Classe: C-

Les débuts tant attendus de Timur Valiev à l’UFC ont presque produit un résultat de rêve, mais se sont rapidement transformés en cauchemar après avoir échoué à capitaliser sur une opportunité en or de marquer une arrivée au premier tour.

Ce n’était pas faute d’essayer, remarquez. Valiev a commencé dans un style agressif en lançant une gamme vertigineuse de frappes sur le débutant à court préavis Trevin Jones, et a trouvé sa marque avec une pléthore de coups puissants à la tête et au corps.

Alors que Jones avait du mal à monter toute attaque de son côté en raison des frappes sauvages et imprévisibles du Russe, Valiev a pu atterrir sur son homme presque à volonté et il semblait qu’il avait fait le souffle crucial dans les 90 dernières secondes de l’ouverture. rond.

Un coup de pied dans le ventre a forcé Jones à se couvrir alors qu’il prenait brièvement un genou contre la cage. Valiev, se demandant apparemment si l’arbitre allait intervenir, a brièvement reculé, mais a ensuite déchargé un barrage de frappes. Mais malgré quelques coups punitifs, il n’a tout simplement pas pu terminer.

Valiev a cherché à répéter le tour dans la deuxième manche et, bien qu’il ait l’air à l’aise sur les pieds, son empressement à courir après l’arrivée a prouvé sa chute car il a été rattrapé avec une main droite de compteur parfaitement chronométrée qui l’a mal brouillé. Il ne s’est jamais complètement rétabli lorsque Jones a vu son opportunité et mis la pression pour remporter la victoire surprise.

Valiev était arrivé à l’UFC avec une grande réputation à sauvegarder, et il a regardé le rôle dans un premier tour dominant. Mais son désir d’impressionner a peut-être eu raison de lui alors qu’il se permettait de se faire prendre avec un contre-coup qui a transformé ses débuts d’une victoire impressionnante en une défaite écrasante.

Nous en avons déjà vu suffisamment pour suggérer que Valiev sera un véritable facteur dans la division de 135 livres de l’UFC, mais malgré ses solides bases dans des combats dans des situations hautement compétitives en Europe, se battre au plus haut niveau présente un danger à chaque tournant, et il sera sûr de revenir avec une défense plus serrée la prochaine fois.

Carlton Minus

Division: Poids welter

Résultat: Matthew Semelsberger bat. Carlton Minus par décision unanime (30-26, 30-27, 29-28)

Record: (10-2 MMA, 0-1 UFC)

Classe: C-

Carlton Minus a peut-être fini sur le côté perdant d’une décision unanime contre son compatriote débutant Matthew Semelsberger, mais il s’est montré prometteur en tant que combattant qui possédait un tempérament solide et un éventail de frappes.

Minus a connu de fréquents succès avec ses frappes et semblait avoir le meilleur jeu de jambes de la paire, mais il n’était pas aussi agressif que son adversaire alors qu’il cherchait à contrer, plutôt que d’accélérer le rythme, lors de leur carte préliminaire compétitive de trois tours. correspondre.

Minus a été abasourdi au deuxième tour quand il a été lâché par un contre-droit solide, mais a bien récupéré et s’est bien défendu de son dos pour empêcher Semelsberger de verrouiller un étranglement arrière nu, avant de finalement se battre pour revenir sur ses pieds.

Minus avait peut-être perdu dans le combat, mais il s’amusait clairement en disant à son coin entre les rounds: «Il est génial! Je l’aime! » Mais alors qu’il appréciait peut-être le combat, il savait qu’il le perdait également, et il a trouvé un autre équipement lors de la troisième manche alors qu’il cherchait à forcer son retour dans le calcul. Mais alors que sa production a certainement augmenté, il n’a pas pu atterrir avec quoi que ce soit d’assez de substance pour mettre Semelsberger hors de sa foulée.

En fin de compte, bien qu’il soit sans doute l’opérateur le plus habile, Minus a perdu face à la puissance et à la pression de Semelsberger alors que ses débuts dans l’octogone se soldaient par une défaite. Mais Minus a montré que, s’il pouvait augmenter son intensité dans les combats futurs, en particulier dans les premiers tours, il avait le talent pour gagner des bonus de victoire à l’intérieur de l’octogone.

Matthew Semelsberger

Division: Poids welter

Résultat: Matthew Semelsberger bat. Carlton Minus par décision unanime (30-26, 30-27, 29-28)

Record: (7-2 MMA, 1-0 UFC)

Classe: B

Matthew Semelsberger a fait face à un test rigoureux de ses qualifications en tant qu’athlète de calibre UFC sous la forme de son compatriote nouveau venu Carlton Minus, mais a prouvé sa valeur avec une solide démonstration pour gagner une décision unanime sur les tableaux de bord des juges après trois tours de compétition à l’UFC Apex .

Semelsberger a accéléré le rythme tout au long du combat en trois rounds qui le considérait comme un agresseur incontestable. Ses frappes avaient plus de poids et, le plus souvent, il semblait avoir le dernier mot dans les échanges rapprochés.

Son menton a reçu un bon entraînement dès le début, mais il a réussi le test car il a été pris au dépourvu par un certain nombre de tirs solides de moins au premier tour. par les frappes lisses de son adversaire.

Le timing et la puissance de Semelsberger étaient parfaits lorsqu’il a contré un coup de pied de corps Minus avec un superbe contre-droit qui a laissé tomber son homme. Il a ensuite montré sa volonté de suivre le combat jusqu’au tapis alors qu’il prenait le dos de son adversaire et cherchait à se frayer un chemin vers un étranglement arrière nu. Mais il n’a pas tout à fait trouvé l’arrivée et l’action est finalement revenue aux pieds.

Semelsberger a continué son rythme à bout de souffle tout au long de la troisième manche et a terminé l’homme le plus fort après une finale solide. Il a même mis fin au combat en beauté en vidant le réservoir avec un barrage de tirs dans les dernières secondes du combat.

Les scores des juges de 30-26, 30-27, 29-28 étaient un peu partout, mais la capacité de Semelsberger à imposer sa volonté à son adversaire lui a assuré d’être le vainqueur incontestable après de solides débuts à l’UFC.

Son style de combat signifie qu’il est susceptible de se retrouver dans plus de quelques brûleurs de grange au cours de sa carrière à l’UFC, et sa ténacité sera certainement mise à l’épreuve lorsqu’il affrontera des UFC 170 livres plus puissants et plus expérimentés. Mais son approche implacable et sa volonté d’échanger signifient que ses combats devraient susciter beaucoup d’enthousiasme pour l’avenir.

Jordan Wright

Division: Poids moyen (combattu au poids lourd léger)

Résultat: Jordan Wright a vaincu. Ike Villanueva via TKO (arrêt du médecin) – Round 1, 1:31

Record: (11-0 MMA, 1-0 UFC)

Classe: UNE-

Jordan Wright a reçu l’appel pour intervenir avec un préavis de six jours et passer à une catégorie de poids pour affronter Ike Villanueva à l’UFC sur ESPN 15, et le joueur invaincu de 28 ans a joyeusement signé le contrat, est entré dans l’octogone et a marqué un superbe finition de premier tour pour annoncer son arrivée à l’UFC.

Wright pesait avec des kilos à revendre, atteignant 200 livres pour ses débuts dans les poids lourds légers, et son avantage de vitesse était évident lorsque le combat a commencé alors qu’il attendait à l’extérieur que Villanueva se déplace dans la plage de frappe, puis a libéré un talon tournant spectaculaire. coup de pied qui a envoyé son homme sur la toile.

Villanueva a rebondi, mais Wright a verrouillé un corps à corps muay Thai et a déchargé une succession de genoux puissants qui ont éclaté son adversaire, avec une méchante coupure juste au-dessus de la paupière droite de Villanueva.

La nature de l’arrêt, via l’évaluation d’un médecin, a peut-être été un peu anticlimatique, mais cela n’enlève absolument aucun éclat à la performance de Wright, alors qu’il a commencé sa carrière à l’UFC de manière extrêmement impressionnante.

Avec une première victoire à court préavis à 205 livres maintenant à son actif, je m’attendrais à ce que Wright redescende en poids moyen, où il semble qu’il pourrait être un ajout talentueux et dangereux à la division de 185 livres de l’UFC.