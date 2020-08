Par Dan Tom |

6 août 2020 15h00

L’analyste MMA Junkie Dan Tom décompose les meilleurs combats de l’UFC. Aujourd’hui, nous examinons l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 32.

L’UFC sur ESPN + 32 a lieu samedi à l’UFC Apex de Las Vegas. La carte est diffusée sur ESPN +.

Derrick Lewis (23-7 MMA, 14-5 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6’3 ″ Âge: 35 Poids: 261 livres. Atteindre: 79 »

Dernier combat: victoire décisive contre Ilir Latifi (8 février 2020)

Camp: 4 oz. Fight Club (Texas)

Stance / style de frappe: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: juste

Informations supplémentaires:

+ Titre des poids lourds Legacy FC

+ Distinctions régionales MMA

+ 18 victoires KO

+ 1 victoire de soumission

+ 7 arrivées au premier tour

+ Puissance KO

+ Main droite dangereuse

^ Varie entre les surplombs et les uppercuts

+ Coups de pied et genoux sous-estimés

^ Fonctionne bien côté plomb

+ Fort à l’intérieur du corps à corps

^ Frappe bien les pauses

+ Amélioration du grappling et de la conscience de la position

^ Capacité de brouillage / récupération trompeuse

+ Attaquant au sol dévastateur

Aleksei Oleinik (59-13-1 MMA, 8-4 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6 « 2 » Âge: 43 Poids: 227 livres. Atteindre: 80 pouces

Dernier combat: victoire décisive sur Fabricio Werdum (9 mai 2020)

Camp: Top Team américain (Floride)

Stance / style de frappe: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: juste

Informations supplémentaires:

+ 2x champion du monde de sambo de combat

+ Maître des sports en combat sambo

+ 8 victoires KO

+ 46 victoires de soumission

+ 45 arrivées au premier tour

+ Mains faussement lourdes

^ Frappe bien les pauses

+ Crafty à l’intérieur du corps à corps

^ Configure les chokes et les démontages

+ Bon grappler de transition

^ Fonctionne bien de dessus

+ Soumissions dangereuses et diverses

^ Se brouille bien pour les sécuriser

+/- Rythme et pression agressifs

^ Prend traditionnellement des dégâts

Point d’intérêt: Swangin ’et bangin’

L’événement principal de Las Vegas propose une paire amusante de poids lourds qui ne montrent aucune hésitation lorsqu’il s’agit de se balancer pour les clôtures.

Entrant sur la scène en tant que bagarreur sans vergogne, Derrick Lewis a montré des signes d’amélioration sous les destructions effrayantes qui se produisent souvent dans ses combats. Un moteur athlétique pour sa taille, Lewis peut lancer des genoux et des coups de tête précis avec peu de signes de lutte.

Une distance franchement effrayante plus proche quand il choisit de l’être, Lewis peut forcer ses adversaires à entrer dans la clôture, qu’il atterrisse ou non sur eux, presque à la manière d’un mastodonte. Avec un cadre difficile à contrôler de près, le cogneur de 35 ans fait de son mieux lors de la suppression des pauses, conservant une puissance dangereuse dans les petits espaces qui pénètre profondément dans le combat.

Lewis a également un appétit pour le contre, car il n’est pas au-delà de poser des pièges et de jouer à l’opossum afin d’attirer ses adversaires sur son étrange pouvoir. Mais en donnant son partenaire de danse volontaire à Aleksei Oleinik, je doute que Lewis ait à s’inquiéter de l’action à venir.

Ressemblant à un mercenaire descendu d’un plateau de cinéma, Oleinik ne fait aucun doute sur sa mission une fois que la cloche sonne. Traquant agressivement à la limite, le joueur de 43 ans rend ses attaques quelque peu imprévisibles, mais au prix d’une défense poreuse.

Heureusement pour Oleinik, c’est un guerrier durable qui récupère bien et est difficile à secouer de son objectif. De plus, sa volonté de réduire la distance (bien que parfois imprudente) permet à Oleinik de passer des hameçons à gué à une guerre de corps à corps astucieuse.

Oleinik a également une capacité trompeuse de contrer, de chronométrer occasionnellement les coups de pied d’un adversaire ou de s’écraser avec ses entrées. Pourtant, le vétérinaire testé au combat jouera avec le feu s’il joue trop généreusement avec son menton dans ce concours.

Point d’intérêt suivant: aux prises avec la bête