Pedro Munhoz est dans le jeu de combat depuis de nombreuses années, mais le prétendant éternel des poids coq entame le plus grand combat de sa carrière plus tard ce soir (samedi 22 août 2020) à l’UFC sur ESPN 15 en direct sur ESPN / ESPN + depuis l’UFC. APEX à Las Vegas, Nevada, en tant que «Young Punisher» accueille l’ancien champion des poids légers de l’UFC Frankie Edgar dans la division des 135 livres.

Munhoz, 33 ans, a produit un dossier de 7-2 à l’intérieur de l’Octogone depuis le début de 2016. Sa victoire la plus médiatisée est venue sous la forme d’un KO contre l’ancien champion de l’UFC Cody Garbrandt à l’UFC 235. Cette finition a aidé à présenter Munhoz aux masses, car la plupart des fans de combat occasionnels ne connaissaient pas son travail à l’intérieur de la cage. C’est aussi une des principales raisons pour lesquelles Munhoz a pu décrocher cette affaire d’événement principal avec «The Answer».

Avec un autre grand nom devant lui ce week-end à l’UFC sur ESPN 15, « Young Punisher » espère marquer un autre grand résultat et faire un pas vers son premier tir au titre de l’UFC. Bien qu’Aljamain Sterling fasse la queue pour avoir une chance contre le champion actuel des poids coq de l’UFC Petr Yan, Munhoz pense qu’une victoire dominante sur Edgar lui permet de sauter la ligne des prétendants.

« Je crois qu’avec une victoire impressionnante sur Frankie Edgar, à cause de son nom, je vois déjà un chemin ouvert vers la ceinture », a déclaré Munhoz à MMA Fighting. «Et l’UFC connaît le type de combattant que je suis. Je ne cogne pas. De nombreux athlètes jouent des stratégies, être agressif est ma stratégie. C’est le style de combat que j’aime et c’est ce que les fans et l’UFC aiment, donc je pense que cela me donnerait un grand saut vers un titre. «

Munhoz va certainement faire pression pour le prochain coup sur Yan s’il est capable de sortir Edgar ce week-end à «Sin City», mais le vétéran brésilien ne comprend toujours pas comment la promotion n’a pas réussi à réserver Sterling pour la prochaine fissure en poids coq. or. Après tout, «Funk Master» a remporté ses cinq derniers voyages dans l’Octogone, y compris des victoires contre Cory Sandhagen, Jimmie Rivera, Cody Stamann, Brett Johns et Munhoz lui-même.

« Je me suis toujours posé cette question: » Pourquoi pas? « , Il a remporté ses cinq derniers matchs contre des joueurs de renom, et cela m’a surpris au début », a déclaré Munhoz. « Je ne sais pas pourquoi cela s’est produit. »

Indépendamment de ce qui retarde un match Yan contre Sterling, Munhoz va toujours essayer de vaincre Edgar à l’UFC sur ESPN 15 et de revenir dans la colonne des victoires en poids coq. Une fois que cela se produit, le prétendant de 33 ans peut se concentrer sur l’atterrissage de son propre titre et tester sa lutte et ses coups de poing puissants contre le nouveau champion.

« (Yan) est en hausse, c’est un jeune enfant durable et compétent », a déclaré Munhoz. «C’est un grand nom pour la division, la nouvelle ère. Je pense qu’il est génial. Notre combat serait le feu. Nous avons des styles similaires, nous sommes tous les deux des KO, mon jeu au sol et son stand-up sont très agressifs, nous travaillons tous les deux sur des distances courtes à moyennes avec des compteurs. Ce serait un combat passionnant. Je pense que c’est une autre raison pour laquelle une bonne victoire contre Frankie me donne une voie ouverte vers le tir (titre) parce qu’ils savent que ce serait un combat assez excitant. «

Que dites-vous, Maniacs? Munhoz peut-il sauter la ligne pour un tir au titre avec une victoire sur Edgar ce soir à l’UFC sur ESPN 15?

