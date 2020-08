Daniel Cormier connaît toutes les histoires de combattants qui appellent cela une carrière, seulement pour mettre fin à la retraite et revenir à l’action.

En fait, l’ancien champion de deux divisions de 41 ans a entendu toutes les façons dont l’UFC pourrait tenter de le maintenir actif avec des rumeurs abondantes selon lesquelles Dana White lui offrira probablement une incitation financière si riche pour rester, il ‘ d être fou de ne pas au moins y réfléchir.

Mais autant Cormier aime se battre et les tas d’argent qui accompagnent la compétition au plus haut niveau du sport, il sait que le sable dans le sablier s’épuise pour chaque athlète du sport professionnel, et il n’est pas différent.

« Je vais rater la compétition – je vis pour la compétition », a déclaré Cormier à MMA Fighting avant l’UFC 252. « Je suis peut-être le gars le plus compétitif de la liste, mais cela doit s’arrêter pour tout le monde. Personne n’a la capacité de s’entraîner et de se battre éternellement, et je le sais. Je peux le sentir dans ma préparation maintenant.

«Certaines personnes disent: ‘Mais que se passe-t-il si elles vous donnent tout l’argent pour ça?’ Et je me dis que si je dois me préparer comme je me prépare en ce moment à faire ça à mon âge pendant une période prolongée être très difficile. À 36, 37 ans, ils pourraient m’appeler cinq semaines avant un combat et dire: «Êtes-vous prêt?» Je ne suis pas comme maintenant, mais je vous garantis que je le serai dans trois semaines, et j’irais le faire. Je n’ai plus ce luxe. J’ai besoin de 12 semaines pour arriver là où je peux faire ce que je dois faire pour gagner un combat.

Il y a une myriade de raisons pour lesquelles les combattants ont tant de mal à rester à la retraite une fois qu’ils ont raccroché les gants.

Pour certains, cela se résume simplement à une compensation monétaire, car très peu d’athlètes – même ceux qui ont détenu des titres à l’UFC – ont un compte bancaire suffisamment solide où la retraite à 40 ans est une option viable. Pour d’autres, il s’agit véritablement du frisson de la compétition, où un combat peut offrir le plus haut des sommets qui font monter l’adrénaline. C’est pratiquement impossible à dupliquer en dehors de la cage.

Cormier a été témoin de cela à maintes reprises à l’UFC et dans d’autres organisations à travers le monde. Il l’a même vu frapper près de chez lui avec un ami et coéquipier de longue date qui a eu du mal au moment de partir.

«Mike Swick avait [come] de retour de toutes ces chirurgies et il est revenu et a assommé un gars sur FOX », a déclaré Cormier. «Cela aurait pu être ça. Cela aurait été tout, mais il a continué. Je pense que ce combat était censé être son dernier combat, et il est revenu et il a dit: «Je veux juste le refaire une fois de plus», et il l’a fait et il a gagné et c’était parfait. Il est revenu. Il a essayé de le faire à nouveau, et il s’est à nouveau battu, et il a perdu deux fois, et il est comme « OK, j’ai fini », mais cela aurait pu être tout.

«Ça aurait été ça, et ça aurait été parfait. Mec f * cking s’est retiré du sol, tous ces problèmes d’estomac et tout et il était revenu et il avait gagné. Mais il a décidé de continuer à se battre, et c’est ce que pensent la plupart des gens. «

Cormier remportant son combat en trilogie contre Miocic serait probablement le plus grand carburant à ajouter à son feu de compétition, car cela prouverait encore une fois qu’il reste au niveau élite en tant que meilleur poids lourd du sport.

Comme il l’explique, c’est l’attrait le plus difficile à résister, car le sentiment d’être toujours au sommet du monde est une drogue, et très peu de combattants résistent à cette dépendance.

«Vous sortez et vous vous battez et vous faites de la merde spectaculaire, et tout d’un coup, vous vous dites: ‘Je peux toujours le faire comme avant’, mais la réalité est que ce n’est pas le cas», a déclaré Cormier .

«Je pense que chaque grand champion peut faire quelque chose pour une nuit, mais un grand champion peut-il le faire pendant une période prolongée alors qu’il est à un âge avancé? Je ne crois pas cela. «

Si le tirage au sort de la concurrence ne suffit pas et que les problèmes d’argent ne nécessitent pas de retour, Cormier sait également que le simple temps passé entre les mains de quelqu’un après la fin de sa carrière pourrait suffire à rendre une personne folle.

Si les athlètes peuvent absolument continuer à s’entraîner après leur retraite, ce n’est tout simplement pas la même chose que de se préparer pour un combat à venir.

Certains combattants se sont finalement tournés vers le coaching pour combler ce vide, mais il n’y a qu’un nombre limité de ces postes disponibles – sans parler du fait que les salaires ne font généralement pas sauter la banque.

En fin de compte, cela ajoute une autre raison de se battre à nouveau, mais Cormier est satisfait de la carrière qu’il a construite en dehors de l’octogone, en particulier pour ne pas être pris au piège de ces mêmes écueils une fois qu’il raccroche ses gants.

«Lorsque vous commencez à penser à la retraite dans son ensemble, c’est facile pour moi, surtout avec le travail que je dois envisager pour l’avenir», a expliqué Cormier. «Je viens de recevoir une offre d’ESPN pour travailler à temps plein, non pas de l’UFC, mais pour ESPN la société. Je ne l’ai pas encore signé, mais nous avons reçu une offre. J’ai beaucoup d’intérêt de la WWE et de beaucoup d’autres choses en dehors des arts martiaux mixtes dans le domaine de la diffusion.

«Cela facilite donc la recherche de la suite. J’essaye de rester dans l’instant présent, de me concentrer sur ce que je fais en ce moment. Évidemment, il est là, mais je veux essayer de ne pas attendre avec impatience ce qui va suivre, car ce qui vient après pour moi ne ressemble pas à la plupart des gens. J’ai un bon travail et un bon avenir. «

Plutôt que de penser à sa retraite prochaine comme la fin de quelque chose, Cormier préfère regarder son dernier combat comme un chapitre alors qu’il se prépare à tourner la page sur un nouveau après samedi soir.

Le désir de se battre à nouveau ne disparaîtra probablement jamais, tout comme sa passion pour la lutte est restée après avoir laissé ses chaussures au milieu d’un tapis à Las Vegas après un match d’exhibition contre Chris Pendleton en 2014.

Au contraire, Cormier doit s’empêcher de trop penser à ce qui va suivre, car il s’est déjà préparé au succès une fois le combat terminé. Mais il a encore des affaires à gérer avec Miocic à l’UFC 252.

«Le premier acte, c’est moi qui ai grandi en Louisiane», dit-il. «Le deuxième acte est la lutte. L’acte trois est des arts martiaux mixtes et je pense que l’acte quatre sera que je passe du temps avec ma famille et moi-même à faire une carrière à la télévision.

«Je crois qu’après ma vie, cela peut dépasser tout ce que j’ai fait dans le sport, et quand vous avez cela à espérer, vous ne voulez pas qu’il soit à l’avant-garde. Cela devient trop confortable et cela devient trop attrayant.

La liste des combattants qui ont annoncé leur retraite et qui sont effectivement restés à la retraite est déjà assez courte. Le nombre de combattants MMA qui ont appelé cela une carrière tout en étant au sommet du sport est encore plus petit.

Cormier espère défier ces conventions en s’engageant non seulement à prendre sa retraite après la fin de sa trilogie avec Miocic, mais en partant à ses propres conditions et en donnant à ses amis, sa famille et ses fans du monde entier quelque chose dont il se souviendra vraiment de son dernier combat.

«Je pense juste que l’image durable de moi sera d’avoir cette ceinture enroulée autour de ma taille une dernière fois», a déclaré Cormier. «Je crois que ce sera le souvenir que vous voudrez laisser à tout le monde.

«Il y a beaucoup de photos avec moi avec des ceintures autour de ma taille. Je veux juste que ça arrive une fois de plus contre un dur à cuire. Un gars très dur.