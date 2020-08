Daniel Cormier n’a pas eu son premier combat d’arts martiaux mixtes professionnels avant l’âge de 30 ans.

Oh bien sûr, il a eu une carrière sportive de classe mondiale avant le MMA, qui était son deuxième amour. Cormier a représenté l’équipe des États-Unis en lutte libre aux Jeux olympiques de 2004 avant même de réfléchir au combat. Et oui, la lutte est l’une des fondations les plus importantes du MMA, alors les références de Cormier l’ont aidé à passer du saut.

Mais il faut des années pour trouver comment mélanger correctement les arts martiaux, et de ce point de vue, ce que DC a accompli en 11 années incroyablement rapides était tout simplement remarquable.

Cormier, 41 ans, a officialisé sa retraite samedi soir après sa défaite par décision unanime contre Stipe Miocic dans leur trilogie à l’UFC 252 de l’UFC Apex à Las Vegas. Miocic a conservé le titre des poids lourds qu’il a perdu contre DC la première fois, puis retrouvé lors de leur deuxième match.

Votre combattant moyen commence à s’entraîner à l’adolescence et a son premier combat peu de temps après être devenu adulte. Une personne par effraction au milieu de la vingtaine est considérée comme un partant tardif. La plupart des combattants vous diront qu’il faut environ 10 combats pour se sentir vraiment à l’aise dans la cage, ce qui en met la plupart dans leur troisième ou quatrième année avant même d’atteindre ce niveau.

Souvenez-vous de tout cela en réfléchissant à ce que Cormier a accompli.

Il était juste deux ans dans sa carrière quand il a eu son premier moment de tête, un KO d’Antonio «Bigfoot» Silva entrant dans les demi-finales du tournoi Strikeforce Grand Prix en tant que remplaçant. Josh Barnett avait déjà 15 ans et 36 combats d’expérience lorsque Cormier l’a mis en poupée de chiffon lors de la finale du tournoi, qui, d’ailleurs, était le 10e combat de Cormier.

Cormier a remporté le championnat des poids lourds légers de l’UFC à 36 ans contre Anthony Johnson, qui se battait depuis l’âge de 18 ans. Il avait 39 ans lorsqu’il a éliminé Miocic lors de leur premier match pour remporter le championnat des poids lourds et devenir ce qui, à l’époque, n’était que le deuxième champion simultané de deux divisions dans l’histoire de l’UFC.

Les réalisations de Cormier avec le temps qui passe en remportant deux championnats majeurs et l’un des tournois les plus mémorables de l’histoire du sport le placent dans le panthéon des plus grands du sport.

Mais les résultats ne sont qu’une partie de l’histoire de Cormier. La façon dont DC s’est comporté en cours de route dans un jeu impitoyable et souvent sale est tout aussi importante.

Alors que Cormier était en train de monter, Cain Velasquez était soit le champion des poids lourds de l’UFC, soit le meilleur prétendant. Ils étaient les meilleurs amis et partenaires d’entraînement de l’American Kickboxing Academy à San Jose. Ils semblaient être précisément sur le type de trajectoire de collision qui, dans les pires scénarios, a déchiré les gymnases et transformé des amis en ennemis.

Pas Cormier. Il a décidé de passer aux poids lourds légers, faisant ses débuts de 205 livres à quelques semaines de son 35e anniversaire, afin de ne pas nuire à son amitié avec Velasquez. Bien sûr, parfois DC ressemblait à la mort réchauffée sur l’échelle, mais il est vraiment devenu une star à 205 ans, en grande partie grâce à sa rivalité avec Jon Jones.

Jones a eu le meilleur de Cormier dans la cage, bien sûr. Mais Jones est entré dans un problème après l’autre, à la fois du type réglementaire à l’intérieur du sport et du type juridique à l’extérieur, tandis que Cormier a gardé son nez propre tout le temps et n’a jamais eu une odeur de scandale.

Ainsi, cela ressemblait à la justice quand Jones s’est retrouvé à l’écart, et Cormier a poursuivi sa grande course, battant Johnson pour la ceinture vacante des poids lourds légers à l’UFC 187 et remportant une guerre de tous les temps avec Alexander Gustafsson pour garder la ceinture à l’UFC 192.

Et on a vraiment eu l’impression que le karma a rebondi pour Cormier quand, après que des blessures aient exclu Velasquez de l’image du titre des poids lourds, les choses se sont ouvertes pour que Cormier défie Miocic pour la ceinture de 265 livres, créant un moment électrisant lorsque DC a marqué un premier tour. KO à l’UFC 226.

Mais c’est là que nous revenons au premier point de cette pièce: que Cormier a commencé à un âge tardif.

Ce n’était pas Conor McGregor qui devenait champion à 28 ans. Cormier était au nord de 40 ans quand lui et Miocic se sont affrontés. DC a tout jeté sauf l’évier de la cuisine sur Miocic la deuxième fois mais n’a pas pu le finir. Lors du match revanche de samedi, affrontant un adversaire qui semblait être le plus en forme qu’il ait jamais été, Cormier s’est accroché, mais la paire de 49-46 cartes reflète fidèlement le déroulement du combat.

Ce n’était pas une fin de conte de fées, ni une triste conclusion. Cormier s’éloigne exactement au bon moment: toujours compétitif contre le plus grand poids lourd de l’histoire du MMA, l’appelant un jour avant qu’il ne devienne le dernier récit édifiant d’un combattant qui a tenu trop longtemps, avec les souvenirs de ses plus grandes réalisations encore frais.

Cormier a emballé plus dans sa fenêtre abrégée que la plupart des combattants ne peuvent rêver. Il est un commentateur de télévision exceptionnel et pourrait bien avoir la bonne personnalité pour assumer un jour le rôle de président de l’UFC, si Dana White décidait qu’il est temps de l’appeler un jour.

Daniel Cormier ne repart pas avec le meilleur de tous les temps. Mais nous n’avons jamais vu un combattant comme lui auparavant et ne le sera probablement plus jamais. Et c’est un sacré héritage à avoir.