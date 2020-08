Ce week-end pourrait devenir bizarre.

Bien que ces prédictions régulièrement programmées ne soient décidément PAS destinées au jeu, il serait négligent de ne pas avertir les parieurs lorsqu’il s’agit de parier sur cette carte étant donné sa volatilité potentielle. Encore une fois, restez à l’écart.

Il suffit de regarder l’événement principal des poids lourds de l’UFC Vegas 6 entre les vétérans Derrick Lewis et Aleksei Oleinik. Ensemble, les deux ont participé à plus de 100 combats professionnels et ont légitimement tout vu en matière de combat. La seule chose qu’ils n’ont pas traitée, c’est l’un de l’autre et on ne sait vraiment pas ce qui se passera lorsque « The Black Beast » se mêle au « Boa Constrictor ».

Bien sûr, c’est un match classique attaquant contre grappler, mais compte tenu de certains des résultats imprévisibles que ces deux hommes ont produits dans la cage, des finitions hors de nulle part de Lewis aux soumissions de catch-you-slipping d’Oleinik aux batailles bizarres que les deux hommes ont menées. en partie, il est vraiment insensé de prétendre même que l’on a une idée de la façon dont celui-ci va se passer.

Le retour de Chris Weidman dans la division des poids moyens après un malheureux 205 livres unique est également un combat difficile à suivre. « The All-American » fait face à une tâche ardue en vaincre Omari Akhmedov, invaincu en six apparitions à l’UFC à 185 livres, mais aussi le premier adversaire non classé que Weidman a affronté depuis des lustres. Il a trébuché contre l’élite, mais devrait être capable de gérer le moins connu Akhmedov, non?

Dans une autre action de carte principale, Darren Stewart revient d’un séjour de Cage Warriors pour combattre Maki Pitolo dans un combat de poids moyen, Yana Kunitskaya affronte Julija Stoliarenko, championne des poids coq de l’Invicta FC, et Beneil Dariush affronte Scott Holtzman dans un combat de 158 livres après l’arrivée de Dariush. en lourd vendredi.

Quoi: UFC Vegas 6

Où: UFC APEX à Las Vegas

Quand: Samedi 8 août. L’ensemble de l’événement sera diffusé sur ESPN +, les préliminaires de sept combats commençant à 18 h. ET, et la carte principale des cinq combats à partir de 21 h. ET.

Derrick Lewis contre Aleksei Oleinik

Aussi imprévisible que soit cette confrontation, voici ce que nous savons:

Si ce combat reste debout, Aleksei Oleinik porte un toast. Des compliments à Oleinik pour avoir continué à compléter son jeu lors de la 24e (!) Année en tant que pro, mais même les spécialistes du stand-up les plus chevronnés doivent se méfier de la puissance de Derrick Lewis. Ne vous attendez pas à ce qu’Oleinik joue du tout sur les pieds s’il sait ce qui est bon pour lui.

Oleinik peut soumettre Lewis. Même si Lewis n’a été soumis qu’une seule fois, il a des faiblesses sur le terrain qui peuvent être exploitées. Mais c’est la même histoire qu’Oleinik, juste à l’inverse. Il y aura des ouvertures pour le sol et la livre si Lewis est intelligent; sinon, traitez ce tapis comme une plaque chauffante fumante.

Cela pourrait tenir la distance. Aussi habiles que Lewis et Oleinik sont à mettre leurs adversaires à l’écart, il y a de fortes chances qu’ils se méfient tellement des forces de l’autre que nous constatons une impasse pendant cinq tours. Désolé, quelqu’un devait le dire.

Avec cette information en main, qui choisir? Préférez-vous l’arsenal mystérieux de soumissions de Swangin ’et Bangin’ ou Oleinik? Oleinik s’est montré vulnérable à certains des gros puncheurs de la division des poids lourds et Lewis adapte ce projet de loi à un tee-shirt, donc il finira par soutenir Oleinik contre la clôture et terminer avec une rafale.

Choisir: Lewis

Chris Weidman contre Omari Akhmedov

Sur le papier, cela semble être un match idéal pour le retour de Chris Weidman en poids moyen. Omari Akhmedov n’a pas encore trouvé d’arrivée à 185 livres, donc l’espoir pour les supporters de Weidman est que ce match marque la fin de la série de défaites KO de Weidman. Il est également plus proche du genre d’adversaire que Weidman a dominé en montant dans le classement, par opposition à la rangée de noms du meurtrier auquel il a été confronté pendant sept années consécutives.

Cela dit, Akhmedov frappe plus fort que ne le montre sa série de décisions. Il est à l’aise pour se tenir debout et faire du trading, tout en utilisant son expérience de Sambo pour mener le combat au sol quand il en a besoin. Ce n’est pas une tâche facile pour personne, y compris Weidman.

Akhmedov n’a certainement pas le même potentiel d’explosion que certains des foils récents de Weidman, donc c’est un bon signe pour lui. Et la propre attaque de Weidman reste puissante. Il était juste là avec Ronaldo Souza avant de perdre dans le troisième et sa soumission de Kelvin Gastelum était vintage Weidman. C’est la défense qui a été le problème de l’ancien champion.

Peut-être que je lis trop dans leurs résultats récents, mais je ne peux pas me débarrasser du sentiment qu’Akhmedov est meilleur que ce que les gens pensent et qu’il sera le prochain combattant à ajouter Weidman à sa liste de finitions.

Choisir: Akhmedov

Darren Stewart contre Maki Pitolo

Une grande partie du jeu de Darren Stewart est basé sur la gestion à distance. S’il peut contrôler la gamme, il peut rattraper la plupart des poids moyens avec sa boxe nette. S’il laisse quelqu’un d’aussi dangereux que Maki Pitolo se rapprocher, cela pourrait être la lumière pour lui.

Pitolo le cadeau de pouvoir générer rapidement une puissance effrayante. Il passe de zéro à 60 en un clin d’œil et si Stewart ne le recule pas tôt, Pitolo va l’ajouter à la bobine des temps forts. Chaque fois qu’un combattant plus technique comme Stewart doit trouver un canon de verre comme Pitolo, cela devient une proposition de couler ou de nager et je pense que Stewart prospère ici. Ses mains sont suffisamment habiles pour qu’il attrape régulièrement Pitolo à venir et il a également la possibilité de mélanger les takedowns, ce qui frustrera sûrement «Coconut Bombz».

L’expérience octogonale de Stewart aide beaucoup ici et je le vois trouver une finition au deuxième ou au troisième tour après avoir porté Pitolo.

Choisir: Stewart

Yana Kunitskaya contre Julija Stoliarenko

En ce qui concerne le divertissement, les attentes pour celui-ci sont probablement injustement élevées compte tenu du bain de sang total dans lequel Julija Stoliarenko a été impliquée avec Lisa Verzosa en mars dernier. Mais Yana Kunitskaya a montré qu’elle avait tendance à se livrer à des batailles frappantes à fort volume, il y a donc de bonnes chances que ces deux-là organisent un duel debout qui plaira à la foule (euh, s’il y avait une foule à l’APEX).

Stoliarenko est technique, mais peut aussi être si agressif. Elle avance presque toujours lorsqu’elle lance, cherchant à la fois à réduire la distance et à trouver immédiatement un angle pour atterrir quelque chose de lourd. Cela signifie qu’elle n’hésite pas à subir des dommages, qui pourraient être sa chute, étant donné la perspicacité frappante de Kunitskaya.

Le travail clinch est une clé, et celui qui en profite pourrait se retirer sur les tableaux de bord. Le parcours lethwei de Stoliarenko lui donne un avantage ici. C’est sans compter Kunitskaya, qui a beaucoup plus d’expérience face à des compétitions de haut niveau. Aussi talentueuse que soit Stoliarenko, elle n’a pas été testée contre Cris Cyborg, Tonya Evinger et Aspen Ladd, contrairement à Kunitskaya.

J’irai Stoliarenko par décision serrée.

Choisir: Stoliarenko

Beneil Dariush contre Scott Holtzman

Si l’on met de côté la bizarrerie d’un vétéran comme Beneil Dariush qui manque de poids, c’est exactement le genre d’adversaire que Scott Holtzman doit affronter à ce stade de sa carrière. « Hot Sauce » est en grande forme, a un jeu de stand-up solide et a montré qu’il peut gérer une variété de styles. Cependant, il n’a pas encore affronté quelqu’un avec le mélange de puissance KO et de compétences de soumission que Dariush possède.

J’ai juste l’impression que Dariush est le meilleur combattant polyvalent. Peut-être que Holtzman bourre les démontages de Dariush et garde Dariush sur le pied arrière avec sa droite mortelle. Il pourrait également avoir l’avantage plus tard dans le combat, car il a été un joueur constant au troisième tour. Mais j’aime les chances de Dariush de mettre fin à celui-ci avant que cela ne devienne un problème.

Dariush doit amener celui-ci sur le tapis dès que possible et y travailler sa magie, ancrant Holtzman jusqu’à ce qu’il trouve une ouverture pour une soumission de fin de combat.

Choisir: Dariush

Préliminaires

Tim Means déf. Laureano Staropoli

Kevin Holland a vaincu. Joaquin Buckley

Nasrat Haqparast bat. Alex Munoz

Wellington Turman bat. Andrew Sanchez

Justin Jaynes bat. Gavin Tucker

Peter Barrett bat. Youssef Zalal

Irwin Rivera bat. Ali AlQaisi