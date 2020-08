Dans l’événement principal de l’UFC Vegas 6, les 10 meilleurs poids lourds sont entrés en collision alors que Derrick Lewis affrontait Alexey Oleynik.

Ce fut un combat crucial pour les deux hommes, car avec le titre des poids lourds en jeu à l’UFC 252, le vainqueur pouvait gagner un combat de prétendant numéro un ou une chance au titre en fonction du résultat. En amont du combat, on s’attendait à ce que si Oleynik gagne, ce serait par soumission et si Lewis gagne, ce serait par KO. En fin de compte, c’est Lewis qui a obtenu sa main levée par KO au deuxième tour.

Maintenant, après l’événement, voici ce que nous pensons devrait être la prochaine étape pour Derrick Lewis et Alexey Oleynik:

Derrick Lewis

Derrick Lewis est tranquillement sur une séquence de trois victoires consécutives et pourrait très bien être à une victoire de se battre pour l’or à l’UFC une fois de plus.

Après la victoire, Lewis a déclaré qu’il voulait perdre un peu plus de poids avant de revenir fin 2020 ou début 2021. À son retour, la division des poids lourds pourrait très bien être très différente en fonction de l’issue du combat de la trilogie de ce samedi.

Lewis doit attendre et voir ce qui se passe. Si Cormier gagne et prend sa retraite et laisse la ceinture vacante, peut-être que « The Black Beast » pourrait gagner un match pour le titre contre Francis Ngannou étant donné qu’il détient une victoire sur lui. Si c’est Miocic qui gagne, alors un prochain combat logique est contre Curtis Blaydes dans un combat de prétendant numéro un.

Alexey Oleynik

Alexey Oleynik n’a pas réussi à obtenir la victoire en carrière numéro 60. Le Russe a réussi au premier tour et travaillait sur un étranglement. Mais, au début du deuxième tour, il s’est fait prendre avec un genou et une main droite qui l’a mis à l’écart.

Maintenant, le joueur de 43 ans, qui a déclaré à BJPENN.com qu’il lui restait encore plusieurs années de compétition, a des options pour son prochain combat. L’UFC pourrait utiliser Oleynik comme gardien du top 10 de la division des poids lourds. Mais, une option plus logique est le perdant de Ciryl Gane contre Shamil Abdurakhimov en septembre.

Quoi qu’il en soit, Oleynik peut toujours être un poids lourd qui réussit et devrait toujours se battre contre un gars classé la prochaine fois qu’il décidera de revenir.

Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape pour Derrick Lewis et Alexey Oleynik?