Un autre week-end de coups de poing est arrivé, alors que l’UFC Vegas 5 a fait sauter le toit de l’installation UFC APEX à Las Vegas, Nevada. De nombreux combattants ont léché leurs blessures, y compris Joanne Calderwood, qui a fait gâcher ses rêves de championnat aux mains de Jennifer Maia (récapitulatif ici). Et Randy Brown, qui a été assommé par Vicente Luque lors de leur confrontation poids welter (faits saillants).

Mais quel combattant souffre de la pire gueule de bois après le combat, maintenant à quelques jours de la série?

Edmen Shahbazyan.

À son tout premier combat en tête d’affiche contre Derek Brunson, le battage médiatique était fort avec «The Golden Boy». Et pour cause, car il était invaincu à 11-0 et avait remporté ses quatre premiers combats à l’intérieur de l’Octogone, dont trois par arrêt.

Il a également parlé d’un très bon match, déterminé à devenir le plus jeune champion UFC de tous les temps. Le moyen à cette fin était de prendre ce titre au meilleur combattant livre pour livre du moment, Jon Jones, qui a remporté le championnat des poids lourds légers de l’UFC à seulement 23 ans.

Et s’il y a encore une grande possibilité pour Shahbazyan de devenir champion UFC dans les 18 prochains mois, la montée sera un peu plus raide (et un peu plus fragile) après avoir subi la première perte de sa carrière.

Brunson a fait dérailler le train de battage médiatique de Shahbazyan en imposant la punition sur l’épaisseur, le renversant presque dans les dernières secondes de la deuxième image. Ces 15 dernières secondes n’étaient qu’un signe des choses à venir, car Brunson a terminé le travail avec des frappes plus dévastatrices au début du troisième tour, lui donnant sa troisième victoire consécutive et obligeant Shahbazyan à revenir à la planche à dessin.

Ce fut une défaite vraiment humiliante pour le prodige de 22 ans, qui n’a offert aucune excuse après avoir perdu contre le meilleur combattant.

« Je vais bien, tout le monde a juste besoin de points de suture », a écrit Shahbazyan sur les réseaux sociaux. «Merci pour tous vos messages, je vous aime tous! Félicitations à Derek Brunson ce soir, il a fait un excellent travail. Aucune excuse, c’est le jeu de combat et je reviendrai! Heureux d’avoir le soutien que j’ai de tout le monde! «

L’expérience s’est avérée être un facteur important dans le combat, car Brunson, généralement agressif, a parfaitement joué ses cartes, étant patient tout au long du combat afin d’éviter les lourdes frappes d’Edmen. C’était une stratégie qui fonctionnait à la perfection, car Shahbazyan avait un avantage de taille distinct et une frappe propre aurait pu faire passer la victoire dans l’autre sens.

Du côté positif, Shahbazyan est encore jeune et a beaucoup de temps pour apprendre et s’améliorer après sa toute première défaite. Alors qu’il n’aimerait rien de plus que de remporter le titre de plus jeune champion de Jones, il lui appartiendrait de prendre les choses lentement.

Je ne dis pas qu’un combat contre Brunson était trop, trop tôt, je pense en fait que c’était un instrument de mesure parfait pour « The Golden Boy ». Mais essayer de se faufiler dans cinq ou six combats en 18 mois pour obtenir un tir au titre pourrait s’avérer être une mauvaise décision.

Peut-être qu’un combat contre Antonio Carlos Junior est en ordre. Il est sur un dérapage de deux combats et bien qu’il ne soit peut-être pas le plus grand nom du monde, il est toujours un adversaire légitime du Top 15.

Pour obtenir les résultats et la couverture complets de l’UFC Vegas 5, cliquez sur ici.