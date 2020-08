CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

(c) Stipe Miocic (233 lbs.) vs # 1 Daniel Cormier (236 lbs.) – pour le titre des poids lourds

# 14 Sean O’Malley (136 lbs.) Contre Marlon Vera (136 lbs.)

# 5 Junior Dos Santos (238,5 lb) contre # 6 Jairzinho Rozenstruik (254 lb)

Herbert Burns (149,5 lb) * contre Daniel Pineda (146 lb)

John Dodson (136 livres) contre # 15 Merab Dvalishvili (136 livres)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN / ESPN +, 20 h HE)

Jim Miller (156 livres) contre Vinc Pichel (156 livres)

Felice Herrig (116 livres) contre Virna Jandiroba (115,5 livres)

TJ Brown (146,5 livres) * contre Danny Chavez (146 livres)

Livinha Souza (115,5 livres) contre Ashley Yoder (115,5 livres)

CARTE PRÉLIMINAIRE (UFC Fight Pass / ESPN +, 19 h HE)

Chris Daukaus (241 lb) contre Parker Porter (264,5 lb)

Kai Kamaka III (145,5 livres) contre Tony Kelley (145,5 livres)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture en DIRECT de 411mania de l’UFC 252. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, vous transmettant toute l’action telle que je la vois. Ce soir, c’est un gros gars, le troisième combat entre Stipe Miocic et Daniel Cormier. Beaucoup de choses sont en jeu ici, le titre des poids lourds de l’UFC, où l’héritage de Cormier finira par atterrir, ce que l’avenir immédiat réserve à Stipe Miocic et à quoi ressemblera l’ensemble du paysage des poids lourds à l’avenir. Les deux hommes se sont battus par arrêt et règlent maintenant leur trilogie.

Ailleurs sur la carte, l’étoile montante et prétendant aux poids coq Sean O’Malley affronte Marlon Vera, testé au combat, dans un combat de poids coq très pertinent, Junior dos Santos et Jairzinho Rozenstruik tentent de rebondir après des pertes, et Merab Dvalishvili remporte la plus grande victoire de sa carrière. contre le vétéran John Dodson. Les préliminaires offrent un peu moins, bien que les combats de Jim Miller retiennent toujours mon attention et qu’il affronte le double dur Vinc Pichel. C’est un peu comme ça, tout le reste, nous espérons juste de bons combats.

L’UFC 252 arrive au monde depuis les installations de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, États-Unis. Sur les commentaires, nous avons Jon Anik, Joe Rogan et Dominick Cruz. En ce qui concerne les règles, le Nevada utilise une configuration hybride, ils ont adopté la plupart des changements, mais n’ont toujours besoin que d’une seule main pour être sur le tapis pour être abattus et ils mettent la rediffusion instantanée à la disposition des officiels quand ils le souhaitent. Rappelez-vous également que l’APEX a la plus petite cage de 25 pieds de diamètre au lieu de la cage ordinaire de 30 pieds.

Kai Kamaka apporte une séquence de cinq victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, et il cherche à faire une bonne première impression sur le public de l’UFC. Tony Kelley fait également ses débuts à l’UFC, qui n’a perdu que professionnellement contre Kevin Aguilar, il recherche cette première victoire importante à l’UFC. Les chances sont avec Kamaka à -220 pour un retour de +185 pour Kelley.

Bout poids plume: Kai Kamaka III (7-2, 145,5 livres) contre Tony Kelley (5-1, 145,5 livres)

UN TOUR: Kelley mesure deux pouces de plus et a un pouce de portée sur Kamaka. Les deux hommes travaillent tôt la main de tête, puis Kelley décroche un coup de pied de jambe. Ils échangent des coups de poing, Kelley tourne bien jusqu’ici. Kelley décroche un coup. Kamaka avec un peu d’un contre-droit. Le veau frappe de Kelley maintenant, Kamaka décroche un droit. Kamaka décroche une combinaison de corps à tête. Les deux hommes travaillent bien jusqu’à présent. Kamaka décroche un droit. Le rythme que ces deux gardent est assez élevé. Le crochet gauche de Kamaka atterrit au ras. Kamaka décroche un coup de pied. Kelley décroche son propre coup de pied. Kelley a visiblement ralenti, voyons s’il ne s’agit que d’une décharge d’adrénaline ou d’un vrai problème à l’avenir. Kamaka avec un travail corporel, ça fait mal à Kelley et ils se décrochent avec Kamaka qui se fait démonter une jambe. Kelley recule rapidement et ils se cassent. Le front frappe le corps de Kamaka, il tue le foie de Kelley. Genou de Kamaka et bourrasque, Kelley est en difficulté. Un autre retrait de Kamaka pour contrer un coup de pied et il fait tomber Kelley. Kelley a une garde complète, maintenant une garde en caoutchouc. Kamaka avec quelques coups de corps alors que Kelley se lève dans le corps à corps. Quelques autres coups de corps à proximité de Kamaka à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kamaka

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent les gants pour le deuxième tour. Les deux hommes avec des droits. Ils échangent des coups de pied. Kelley décroche un droit lors d’une fléchette. Kamaka atterrit à nouveau sur le corps, puis un coup dur. Jabs au corps maintenant de Kamaka, mais le rythme a considérablement ralenti. Plus de travail du corps de Kamaka, c’est briser Kelley. Combinaison de compteur de Kamaka en étroite collaboration, Kelley a vraiment besoin d’un changement majeur d’élan. Les deux hommes atterrissent des combinaisons à proximité. Le corps passe de Kelley et un genou au corps également. Kamaka se rattrape puis frappe une double jambe en demi-garde. Kelley a l’air de marcher sur le mur et il est debout. Ils échangent des genoux dans le corps à corps. Une autre double jambe de Kamaka maintenant, il marche sur le mur et pose les coudes avant qu’ils ne se cassent. Genou de Kelley et coudes, il travaille dur alors que Kamaka s’attache à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kamaka mais beaucoup plus proche, 20-18 Kamaka au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent à nouveau les gants. Coup de pied de Kelley et nous sommes de retour pour nous battre. Coudes et genoux de Kelley de près, il essaie de sauter pour une guillotine et perd la prise donc Kamaka est au top dans sa garde. Kamaka avec quelques coups de poing et coudes. Dommage pour cette décision de Kelley, le corps à corps semblait être son espace et il l’a simplement abandonné. Kelley se dirige vers la clôture en cherchant à marcher sur le mur. Kamaka décroche quelques coups de corps mais Kelley se lève et donne un coup de pied au corps. Les deux hommes retombent de nouveau de près. Ils ont partagé quelques coups, les coudes à la tête de Kelley et le travail du corps de Kamaka à mesure qu’ils se rapprochent. Kamaka tombe pour une seule jambe, Kelley se défend contre la clôture. Coudes de Kelley, Kamaka avec des coups de corps mais il mange un coude quand ils se cassent. Kelley avec un coup de pied au corps, puis un genou en gros plan. Les genoux d’un bref corps à corps thaïlandais de Kelley, mais l’un d’entre eux frappe l’aine, nous avons donc le temps. Replay confirme le coup bas, ce qui est dommage car cela mijotait vraiment en ce qui concerne les échanges. Kamaka peut continuer après un moment et nous reprenons le combat. Les jabs vont et viennent, puis Kelley avec les genoux rapprochés et Kamaka atterrit droit sur le corps. Jab raide de Kelley. Kamaka atterrit à gauche sur le corps et ils échangent de près. Un dernier échange de coups et l’horloge s’épuise.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kelley, 29-28 Kamaka au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Kai Kamaka par décision unanime (29-28 x3)

Des morceaux vraiment amusants, pas d’interview pour Kamaka.

Chris Daukaus est allé 6-1 lors de ses sept derniers combats avant ses débuts à l’UFC, maintenant il essaie de démarrer sa course avec une performance gagnante. Parker Porter apporte une séquence de deux victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, et tente également de créer un précédent gagnant pour son temps à l’UFC. Les chances sont proches mais penchent vers Daukaus à -115 pour un retour de -105 sur Porter.

Heavyweight Bout: Chris Daukaus (8-3, 241 lbs.) Contre Parker Porter (10-5, 264.5 lbs.)

UN TOUR: Daukaus mesure trois pouces de plus mais n’a qu’un pouce de portée sur Porter, et bien sûr, Porter pèse un peu plus de 20 livres de plus. Ils échangent tous les deux tôt, à la recherche d’ouvertures. Daukaus se déplace à l’extérieur, cherchant à exploiter son avantage de vitesse. Choc des droits, ils se ressaisissent et échangent des coups. Daukaus débarque avec certains droits dans le corps à corps et Porter déplace les choses vers la clôture. Porter se retrouve sur la cage, mais il pose quelques genoux contre le corps. Daukaus frappe quelques coups de corps puis un coude et un droit alors qu’ils se cassent. Daukaus semble beaucoup plus lâche jusqu’à présent. Un deux des terres de Daukaus. Porter décroche un coup de pied dans la jambe. Daukaus décroche un coup de pied au mollet. Quelques coups de pied de plus de Daukaus alors qu’il se déplace. Le rythme a ralenti, au choc de personne compte tenu de la taille de ces deux-là. Ils se rapprochent et Daukaus place Porter avec une droite, mais Porter est capable de se relever. Porter décroche un coup de pied dans la jambe. Daukaus atterrit à nouveau des coups de poing de près, il a un réel avantage sur la vitesse de la main. Un couple de deux de Daukaus, puis un genou alors que Porter tombait, le laisse tomber et provoque l’arrêt.

RÉSULTAT OFFICIEL: † VAINQUEUR – Chris Daukaus via TKO, coups de poing et genou, à 4:28 du premier tour

Le First Round Finish Club remercie M. Daukaus pour son travail ce soir. Daukaus obtient un peu de temps au micro après celui-là, il parle de la rapidité avec laquelle le combat s’est déroulé alors qu’il s’entraînait pour un combat le 12 quand il a reçu cet appel. Il parle de travailler ses coups de poing de près et d’être un combattant technique pour pouvoir faire face à de plus gros combattants. Pour conclure, il souhaite une bonne soirée à Joe Rogan qui réalise les interviews.

Voici un aperçu de cela. La valeur des personnes qui frappent directement, ici, met particulièrement en évidence la différence de vitesse de la main. Des trucs sympas tout autour de Daukaus à ses débuts.

PARKER PORTER DE CHRIS DAUKAUS TKO !! pic.twitter.com/TA62E4wVIq – KÏŁŁÄ ČÄM (@ FTBeard1) 15 août 2020

Cela le fait pour Fight Pass, toujours sur ESPN + pour le reste des préliminaires.

Ashley Yoder a terminé 2-4 à l’UFC, elle sort d’une défaite et tente d’éviter une autre séquence de défaites qui pourrait la voir exclue de la liste. Livia Renta Souza est allée 2-1 à l’UFC mais sort d’une défaite et essaie maintenant d’éviter sa première séquence de défaites en revenant du côté des victoires. Souza est votre favori de -160 à +140 pour Yoder.

Combat de poids de paille: Livinha Souza (13-2, 115,5 livres) contre Ashley Yoder (7-5, 115,5 livres)

UN TOUR: Yoder mesure quatre pouces de plus et dispose d’un avantage de portée de six pouces et demi. Southpaw pour Yoder au fur et à mesure. Souza décroche un coup de pied. Yoder avec un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Ils se décrochent, Yoder tourne et saute pour le dos mais glisse et Souza est au sommet. Garde complète pour Yoder maintenant, qu’elle ferme. Coude de Souza. Dur à droite de Souza alors qu’elle passe, Yoder recule et ils se séparent. Un autre droit des terres de Souza. Souza décroche un droit au corps. Yoder décroche un coup de pied. Ils échangent des coups de poing puissants mais Souza a mieux atterri. Souza pousse dans un corps à corps, Yoder avec un headlock avant mais perd la prise et ils s’installent sur la cage. Les deux femmes ont des droits fonciers lorsqu’elles se brisent. Yoder défend une tentative de retrait, tourne pour le dos où se terminera le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Souza

DEUXIÈME ROUND: Yoder travaillant à nouveau son coup de pied gauche, Souza atterrit un droit sur le corps. Souza décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Directement de Souza et ils se décrochent sur la clôture. Ils échangent des genoux contre le corps pendant que Yoder garde Souza sur la clôture. Souza décroche également des coups de poing. Souza tourne gratuitement et se réinitialise. Coup de pied intérieur de Souza. Yoder pousse dans un autre corps à corps. Genou de Souza mais elle a du mal à sortir de la clôture, du côté positif pour son Yoder a du mal à obtenir une attaque. Souza tourne librement et décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Yoder obtient un retrait, mais glisse à la recherche de l’arrière et Souza prend le dessus. Le mur de Yoder marche et maintenant Souza cherche une double jambe. Le tour se termine à cet endroit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Souza, 20-18 Souza au total

TROISIÈME TOUR: Souza avec un coup de pied dans la jambe. Un peu à droite de Souza, Yoder décroche un contre-droit. Plus de coups de pied à l’intérieur de la jambe de Souza. Ils obtiennent un corps à corps, Souza fait tourner Yoder à la clôture. Yoder attrape la clôture pour éviter d’être abattue, mais elle ne peut pas se libérer. Les genoux à la jambe de Souza alors qu’elle obtient un verrouillage du corps, mais Yoder est capable de se libérer. Yoder décroche un coup de pied. Souza décroche un autre coup de pied à l’intérieur de la jambe, puis Yoder atterrit à gauche. Jab de Yoder, exploitant enfin cet avantage. Yoder prend du temps après avoir pris un coup de pied à l’aine, mais elle redémarre rapidement. Un deux des terres de Yoder. Souza coupe dans un autre coup de pied à l’intérieur de la jambe. Coup de pied de Souza. Ils échangent des coups de poing puissants, puis il y a un coup de pied de Yoder. Souza décroche une balle au corps. Un peu de combinaison de Yoder. Souza décroche un coup de pied dans la jambe, obtient une prise de tête, mais Yoder a failli la reprendre. Souza se transforme en elle à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Yoder, 29-28 Souza au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Livia Renata Souza par décision unanime (30-27, 29-28 x2)

Je ne suis pas sûr des trois à Souza, et dans l’ensemble, c’était un combat beaucoup plus compétitif que je ne le pensais. Souza doit comprendre certaines choses, c’était un combat beaucoup plus gagnable que cela. Pas d’interview pour notre gagnant.

TJ Brown a connu une séquence de quatre victoires consécutives lors de ses débuts à l’UFC lorsqu’il a été soumis par Jordan Griffin, maintenant il essaie de rebondir et d’obtenir cette première victoire importante à l’UFC. Pour compliquer les choses, Brown manque de poids, une perte en plus de cette gaffe particulière pourrait le renvoyer hors de la promotion. Danny Chavez amène une séquence de trois victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, et il espère faire ses preuves comme un ajout intéressant à la liste de l’UFC avec une victoire. Les chances de Brown sont de -135 tandis qu’une victoire de Chavez rapporte à +115.

Combat poids plume: TJ Brown (14-7, 146,5 livres) contre Danny Chavez (10-3, 146 livres)

UN TOUR: Le brun mesure un pouce de plus mais a un avantage de portée de cinq pouces en plus du poids manquant. Position très large pour Chavez au fur et à mesure que nous progressons. Brown décroche un coup de pied de jambe, Chavez le renvoie. Uppercut de Chavez à proximité puis un coup de pied de jambe. Brown va gaucher maintenant. Les deux hommes atterrissent à proximité, mais Brown a décroché le coup de main puissant. Coup de pied de Chavez alors que Brown revient orthodoxe. Beaucoup de changement de position de Brown maintenant, il décroche un coup de pied au corps mais Chavez décroche un crochet court pour contrer. Chavez décroche quelques coups de pied de mollet, le dernier laisse tomber Brown pendant une seconde. Ils échangent des gauches, et Chavez évite une tentative de corps à corps. Brown décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe, puis Chavez hache à nouveau son mollet. Les deux hommes manquent des coups de poing, puis Chavez décroche un autre coup de pied au mollet. Chavez décroche un coup de pied de mollet mais mange un contre à droite. Brown soutient Chavez, puis décroche un coup de pied. Chavez donne un nouveau coup de pied au mollet et évite une tentative de retrait. La jambe gauche de Brown est en désordre, et il prend un autre coup de pied mais décroche un contre à droite. Un peu de droit de Chavez pour contrer un coup de pied. Brown bloque un coup de pied haut à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Chavez

DEUXIÈME ROUND: Brown change toujours de position alors que le tour commence. Coup de pied de veau de Chavez. Ils échangent des coups de pied. Brown conduit Chavez vers la clôture, et Chavez avec quelques coups de pied de mollet. Un peu de droit au corps de Chavez. Brown avec un genou contre le corps se rattrape alors sur la clôture. Chavez se libère rapidement. Coup de pied de Brown. Les deux hommes donnent des coups de poing, puis Chavez laisse tomber Brown avec un coup de poing. Chavez cherche à suivre sur le terrain, Brown l’attache en garde. Demi-garde pour Brown maintenant, et il est à genoux puis se relève et se libère. Le coup de pied haut de Chavez est bloqué, il met beaucoup de puissance dans tout et cela pourrait l’épuiser un peu. À droite puis à gauche de Chavez. Un peu à gauche de Brown. Brown rate un coup de poing en arrière, ils décrochent et c’est là que la manche se termine.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Chavez, 20-18 Chavez au total

TROISIÈME TOUR: Les deux hommes donnent des coups de poing, Brown tente un retrait mais Chavez défend et Brown tire la demi-garde. Chavez se tient libre et se sépare. Droit au corps de Chavez. Brown frappe de près et cherche un retrait, mais Chavez se défend puis le frappe à nouveau au mollet. Ils se bagarrent de près, aucun des deux hommes n’atterrit net et ils se ressaisissent. Chavez se libère et se réinitialise à nouveau. Dès Chavez, Brown répond avec un deux. Coup de pied de Brown. Brown décroche un droit. Ils se décrochent à nouveau, Brown travaillant les genoux contre le corps avant que Chavez ne se libère. Un autre corps à corps, Brown atterrit un coude. Plus de coudes de Brown, Chavez obtient cependant une double jambe. Le mur brun marche, est touché par un retour de tapis et Chavez l’éloigne de la clôture. Chavez se déplace vers la position de conduite, Brown essaie de rouler mais reste coincé sous Chavez qui pose les genoux contre le corps puis frappe un retour de tapis. Brown recule à la recherche d’un interrupteur mais ne le frappera pas avant la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Brown mais Chavez aurait pu voler ça à la fin, 29-28 Chavez au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Danny Chavez par décision unanime (29-28 x3)

Un vilain vilain frappe de Chavez, mais il a eu du mal à descendre pour que ce soit quelque chose sur lequel il doit travailler. C’est l’heure du micro pour Chavez, qui respire très fort. Il dit qu’il n’avait pas de trac et note ses 14 ans de carrière pour arriver ici avant de mettre ses entraîneurs et son équipe au dessus. Il mentionne se battre pour un titre il y a quelques semaines en dehors de l’UFC, puis mentionne l’altitude prise en compte dans son conditionnement et met sur Brown. Pour clôturer, il consacre le combat à la famille d’un ami décédé récemment, puis passe à l’espagnol pour s’adresser à sa famille.

Felice Herrig est allée 2-2 dans ses quatre derniers matchs mais est sur une séquence de deux défaites consécutives, et se retrouve maintenant dans le besoin assez sérieux d’une victoire dans son premier combat depuis octobre 2018. Virna Jandiroba a terminé 1-1 à l’UFC. mais elle vient de remporter une victoire et pourrait obtenir sa première séquence de victoires à l’UFC aux dépens de Herrig. Jandiroba est votre lourd favori -310 contre un gain de +255 sur une victoire de Herrig.

Combat de poids de paille: Felice Herrig (14-8, 116 lbs.) Contre Virna Jandiroba (15-1, 115.5 lbs.)

UN TOUR: Herrig a un pouce de hauteur et un avantage de portée. Les deux femmes feignent tôt. Jandiroba avec une double jambe rapide et fait descendre Herrig. Jandiroba passe rapidement à mi-garde et cherche toujours à passer. Agenouillé sur le ventre pour Jandiroba maintenant, Herrig essaie de se lever mais ne récupère que la garde. Quelques coups de poing de Jandiroba alors qu’elle se remet en demi-garde. Herrig essaie de marcher sur le mur mais Jandiroba se déplace vers la position de conduite et décroche des coups de poing. Il y a une monture complète pour Jandiroba et elle frappe des coups tout en aplatissant Herrig. Attaque Armbar de Jandiroba, un ajustement mineur et Herrig doit taper.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Virna Jandiroba via Soumission, brassard, à 1:44 du Round 1

Le First Round Finish Club remercie Mme Jandiroba pour son travail ce soir. C’est aussi la quatrième soumission la plus rapide de l’histoire du poids paille. Jandiroba obtient une interview après cette scolarité, elle remercie tout le monde et mentionne sa capacité de jiu-jitsu mais dit qu’elle a plus à montrer pour l’avenir. Interrogée sur ce qu’elle aimerait ensuite, elle mentionne vouloir devenir championne, elle veut juste une opposition classée ensuite.

Je veux dire que ce n’est qu’un manuel, Jandiroba est un grappler de premier plan tandis que Herrig essaie juste de survivre malgré l’énorme disparité des compétences.

En un clin d’œil, @VirnaJandiroba a saisi le bras et a forcé le robinet 😳 Diffusez # UFC252 sur ESPN + ➡️ https://t.co/7OujCMZNuk pic.twitter.com/eXk5Ygdz2e – ESPN MMA (@espnmma) 16 août 2020

Jim Miller a de nouveau récupéré la possession exclusive de la plupart des apparitions à l’UFC avec ce combat (lui et Cerrone ont échangé ce record particulier dans les deux sens), il vient de remporter une victoire contre Roosevelt Roberts et cherche une autre victoire à ajouter à son déjà Carrière digne du Temple de la renommée. Vinc Pichel a également battu Roosevelt Roberts sa dernière fois, et il pourrait remporter l’une des plus grandes victoires de sa carrière sur un vétéran de l’UFC de longue date sous la forme de Miller. Les chances penchent vers Pichel à -125 pour un retour de +105 sur Miller.

Combat léger: Jim Miller (32-14 1 NC, 156 lbs.) Contre Vinc Pichel (12-2, 156 lbs.)

UN TOUR: Pichel mesure deux pouces de plus et a un pouce de portée sur Miller. Southpaw pour Miller, et ils touchent des gants pour nous faire avancer. Pichel atterrit un peu à droite. Miller avec un peu d’attaque précipitée. Un peu de genou de Miller de près. Pichel décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Aucun des deux hommes n’a encore un réel avantage. Miller avec quelques coups de pied dans les jambes, puis un uppercut à un coup de pied bas, mais ce coup de pied est entré un peu dans l’aine de Pichel. Pichel est bon de continuer et nous sommes de retour au combat. Gauche de Miller, Pichel décroche un genou. Miller a quitté les terres et ils se sont accrochés. Quelques genoux de Miller, puis un coude et un autre genou. Pichel atterrit un genou et ils se cassent. Gauche de Miller, et un retrait. Pichel à genoux, Miller à la position de conduite et cherche à prendre le dos. Un seul crochet pour Miller, et Pichel cherche à le garder ainsi. Miller obtient presque un étranglement, Pichel se met à genoux pour balayer et Miller s’assoit pour une guillotine modifiée. Le starter n’est pas si proche, mais Miller l’utilise pour passer en position haute. Miller roule en dessous pour une trancheuse à mollets, ils sont tous ligotés à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Miller

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent à nouveau les gants. Un peu de bonne forme Pichel, puis il essaie un coup de pied mais Miller le fait tomber en pleine garde. Quelques coups de corps de Miller alors qu’ils se dirigent vers la clôture. Miller atterrit des coups de poing, Pichel recule et décrochera rapidement. Pichel frappe une double jambe en demi-garde. Miller est capable d’obtenir une garde complète mais il est toujours coincé sur la clôture. Garde en caoutchouc pour Miller maintenant, Pichel tire librement et passe au contrôle latéral. Miller récupère la moitié de la garde, maintenant la pleine garde. Pichel passe mais Miller attaque à nouveau sa jambe. Demi-garde à nouveau pour Pichel alors qu’il obtient sa jambe libre. Quelques coudes courts de Pichel. Plus de coudes de Pichel alors que Miller essaie de crevettes sur le fond. Le tour se termine à cet endroit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Pichel, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Pichel avec une double jambe rapide cette fois et atterrit en demi-garde. Miller monte la garde, Pichel passe au nord-sud. Miller essaie d’attaquer la jambe mais se retrouve en traînée de jambe et Pichel décroche plus de coups. Pichel obtient la position de conduite, maintenant les deux crochets pour un montage arrière complet. Miller s’échappe et pose un genou sur le corps alors que Pichel est à genoux. Un headlock avant de Miller cherchant à mettre en place une attaque, il s’assoit pour une guillotine mais la perd et se précipite vers la première position. Droits de Miller car il est en demi-garde. Pichel essaie de marcher sur le mur, il subit des dégâts en cours de route aux genoux et Miller en position de conduite. Ils roulent alors que Miller tente de prendre le dos, mais il tombe et Pichel est maintenant à la bonne place. Ils se remettent sur pied et se décrochent. Miller atterrit un genou. Quelques genoux de Pichel aussi. Ils se cassent avec un genou de Pichel. Pichel décroche un droit et ils décrochent à nouveau. Miller défend un retrait mais mange un genou. Ils reprennent le combat dans le corps à corps, puis cassent et Miller bloque un coup de pied haut. Un autre corps à corps, Miller saute pour un étranglement à guillotine et il a la position. Miller ajuste le starter mais Pichel est capable de forcer sa tête hors du starter. Quelques coudes de Pichel, et le tour se ferme à cet endroit avec Pichel au-dessus.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Pichel, 29-28 Pichel au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Vinc Pichel par décision unanime (29-27, 29-28 x2)

Pas sûr du 29-27, je ne sais pas où Pichel aurait pu obtenir un 10-8. Mic time pour Pichel, il mentionne à quel point il a travaillé dur pour cette victoire et met Miller. Il parle de son combat et de la façon dont les gens ont tendance à négliger ses capacités là-bas. Nous manquons de temps, ce qui met fin à son entretien.

C’est tout pour une action préliminaire, sur PPV pour la carte principale.

John Dodson est allé 2-3 lors de ses cinq derniers combats, abandonnant des combats avec Marlon Moraes, Jimmie Rivera et le nouveau champion Petr Yan, mais il vient de remporter une victoire sur l’espoir montant Nathaniel Wood et cherche maintenant sa première séquence de victoires depuis 2015. Merab Dvalishvili est sur une séquence de quatre victoires consécutives qui lui a permis de se hisser dans les quinze premiers du classement.Il cherche maintenant sa plus grande victoire sur un ancien challenger à deux reprises pour le titre et commence à regarder en avant dans le classement au lieu de derrière lui. Votre favori -225 est Dvalishvili pour un paiement de +210 sur Dodson.

Bantamweight Bout: John Dodson (21-11, 136 lbs.) Vs # 15 Merab Dvalishvili (11-4, 136 lbs.)

UN TOUR: Dvalishvili mesure trois pouces de plus et a deux pouces de portée sur Dodson. Dodson combattant gaucher, ils touchent des gants pour nous faire avancer. Certains tournent tôt, puis Dvalishvili rate un coup de poing en arrière. Dodson atterrit à gauche sur le corps. Dvalishvili rate quelques coups de poing. Un autre peu à gauche de Dodson au corps. Dvalishvili plonge pour une double jambe, obtient mais Dodson est de retour mais a décroché. Dvalishvili a le dos debout et atterrit les genoux contre la cuisse et cherche des retours de tapis. Plus de genoux de Dvalishvili, Dodson est en quelque sorte coincé ici pour le moment. Dodson se libère et mange une gauche. Quelques coups de pied de jambe de Dvalishvili, Dodson touche le corps. Dvalishvili bloque un coup de pied haut et le tour se termine.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dvalishvili

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent à nouveau les gants. Dvalishvili tourne toujours autour à la recherche d’un angle d’attaque. Dodson atterrit à gauche sur le corps. Choix de cheville de Dvalishvili, puis il atterrit à gauche alors que Dodson se libère. Dodson décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Dvalishvili tente une double jambe, élève Dodson et le laisse tomber au milieu de la cage. Dodson recule puis se sépare. Dvalishvili pose un poing qui tourne en arrière puis un crochet droit et entre dans un bref corps à corps. Dodson bouge et Dvalishvili tire sur la clôture avec lui. Dvalishvili a Dodson sur la clôture, il atterrit à quelques gauches. Dodson atterrit un genou mais Dvalishvili l’attrape et le fait tomber mais Dodson glisse librement et se tient presque immédiatement. Dvalishvili décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Dodson décroche un coup de pied à l’intérieur de sa jambe. Dvalishvili simule une double jambe et atterrit à gauche, puis Dodson évite une tentative de jambe simple. Dodson manque une combinaison. Dvalishvili a bloqué quelques coups de poing. Ils échangent des poinçons puis se séparent de la poche. Double jambe de Dvalishvili contre la clôture juste à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dvalishvili, 20-18 Dvalishvili au total

TROISIÈME TOUR: Ils se crient dessus au début du tour, puis commencent à tourner. Dodson atterrit à gauche sur le corps. Dvalishvili décroche un coup de pied dans la jambe. Ils se rapprochent et échangent des coups de poing puissants. Un autre échange de coups de poing puissants. Dvalishvili décroche un droit et Dodson évite une tentative de retrait. Un autre droit des terres de Dvalishvili, il tente une double jambe contre la clôture. Dodson est pris en charge, retiré mais il se libère immédiatement et se sépare. Coup de pied intérieur de Dvalishvili, Dodson le renvoie. Dodson évite une autre tentative de retrait, puis mange un peu à droite. Les deux hommes frappent à nouveau des coups de poing. Un peu d’agitation de Dvalishvili alors que Dodson évite la clôture. Dodson s’estompe un peu, il a toujours de la puissance mais il laisse tomber sa puissance déjà faible. Dvalishvili obtient un droit. La double jambe de Dvalishvili cale sur la clôture mais Dodson ne peut pas se libérer cette fois. Les deux hommes atterrissent quelques genoux, Dvalishvili le laisse libre et ils se balancent tous les deux un peu sauvages alors que l’horloge tourne.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Dvalishvili, 30-27 Dvalishvili au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Merab Dvalishvili par décision unanime (30-27 x3)

Dodson est difficile à vaincre et plus difficile à maintenir, mais il n’a tout simplement pas eu d’offense significative alors que Dvalishvili l’a fait. Au micro maintenant, Dvalishvili dit qu’il n’est toujours pas fatigué, place Aljamain Sterling, l’un de ses partenaires d’entraînement, comme prochain champion. Il remercie encore ses entraîneurs et promet que ce n’est que le début pour lui, il peut enfin arrêter son travail de construction et être un combattant à plein temps maintenant et en est très reconnaissant. Lorsqu’on lui a demandé qui il aimait ensuite, il souhaite bonne chance à Sean O’Malley et espère le revoir après.

Herbert Burns est sur une séquence de cinq victoires consécutives, dont deux finitions à l’UFC, il a raté du poids ici, ce qui n’est jamais un bon look mais pourrait aider à aplanir cela avec une autre victoire. Daniel Pineda a été vu pour la dernière fois à l’UFC en 2014 lorsque la promotion l’a coupé après quelques défaites. Depuis lors, Pineda a rebondi autour de Bellator, de la LFA et de la PFL avec un record de victoires en cours de route pour ouvrir la voie à son retour à l’UFC. Maintenant, Pineda essaie de tirer le meilleur parti de sa deuxième chance. Burns est le favori de -265 à +210 pour Pineda.

Combat poids plume: Herbert Burns (11-2, 149,5 livres) contre Daniel Pineda (26-13 2 NC, 146 livres)

UN TOUR: Burns mesure deux pouces de plus et a quatre pouces et demi de portée en plus du poids manquant. Ils touchent des gants pour faire avancer les choses. Coup de pied de jambe de Burns et ils ratent tous les deux des coups de poing. Les deux hommes atterrissent à proximité. Burns obtient un retrait, Pineda recule et Burns le soutient. Ils se brouillent pour le libre et le commerce, Pineda atterrit à gauche sur le corps, mange un genou et se fait démonter. Pineda avec quelques coups de la position supérieure. Burns abandonne la demi-garde, reprend la garde alors que Pineda se tient au-dessus de lui. Pineda atterrit à droite et retourne à la garde. Burns essaie de travailler sa garde mais Pineda est offensif. Coudes de Pineda. Burns a du mal à travailler contre la clôture comme ça, Pineda obtient quelques droits supplémentaires et ils s’éloignent de la clôture. Pineda est constant avec son terrain et sa livre, Burns est vraiment un peu coincé ici en essayant de jouer son jeu de garde. C’est là que le tour se terminera.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Pineda, peut-être 10-8

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent à nouveau les gants. Jab de Burns puis un coup de pied dans la jambe. Burns atterrit à droite et obtient un retrait en demi-garde. Pineda reprend sa garde et mange des coups. Pineda se relève, mais Burns est sur le dos et le ramène sur le tapis. La coupure sur le sourcil gauche de Pineda est assez mauvaise, elle a été ouverte dans le premier et fuit toujours. Pineda se dirige vers la clôture et cherche à marcher sur le mur, Burns se dirige vers le montage complet. Monture complète maintenant pour Burns, et il réussit quelques coups d’épaule. Hanche échapper à Pineda, il est de retour mais est toujours décroché et Burns le récupère mais ne peut pas le garder alors que Pineda se tourne vers lui pour prendre le dessus. Demi-garde pour Pineda maintenant et il travaille quelques droits courts. Pineda passe au contrôle latéral et obtient le crucifix monté. Les coudes de Pineda, maintenant aussi des coups de poing. Pineda est toujours couché dans les coudes et l’arbitre en a assez vu.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Daniel Pineda via TKO, coudes, à 4:37 du Round 2

Excellente performance de Pineda, faisant face à l’adversité mais trouvant des ouvertures, puis juste un travail au sol brutal pendant que Burns était ligoté en jouant un peu trop de pur jiu-jitsu contre un gars prêt à mélanger les frappes. C’est l’heure du micro pour Pineda, son œil gauche est presque fermé. Il dit à tout le monde de continuer à le compter parce qu’il gagne juste plus d’argent en pariant sur lui-même. Il mentionne avoir coupé 27 livres en environ deux semaines et il a dû gérer son énergie car Burns était fort. Interrogé sur le poids manquant de Burns, il dit qu’il en était fou. Il nous parle de l’arrivée et met le jiu-jitsu de Burns mais note que le sien est bon aussi puis note que son œil s’est blessé tôt et remet Burns à nouveau. Pour fermer, il dit qu’il vieillit mais qu’il va mieux.

Junior dos Santos est un ancien champion de l’UFC mais se trouve actuellement sur la première séquence de défaites de sa carrière, s’il veut conserver sa pertinence dans la division, il ne peut vraiment pas se permettre d’en perdre trois de suite ici. Jairzinho Rozenstruik sort de la première défaite de sa carrière lorsqu’il a croisé Francis Ngannou, il essaie de rebondir maintenant avec sa deuxième victoire sur un ancien champion et prouver qu’il est toujours une force pertinente en tête de la division. Rozenstruik est un léger favori -125 pour un retour égal à +100 sur dos Santos.

Combat poids lourd: # 5 Junior Dos Santos (21-7, 238,5 lb) vs # 6 Jairzinho Rozenstruik (10-1, 254 lb)

UN TOUR: Ces deux ont la même hauteur tandis que Rozenstruik a un pouce de portée en plus d’être un peu moins de 20 bornes plus lourd. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. OK, celui qui a mesuré Rozenstruik à 6’4 a été un peu généreux je pense. Les deux hommes feignent un peu, cherchant des ouvertures. Rozenstruik décroche un coup de pied dans la jambe. Dos Santos frappe le corps, atterrit droit sur le corps mais mange un fort coup de pied dans la jambe pour cela. Dos Santos voit un coup de tête bloqué par la tête. Ils échangent des droits, Rozenstruik a mieux atterri. Dos Santos tombe un peu court avec une droite et ils échangent des gauches. Body jab de dos Santos. Rozenstruik continue à atterrir entre les coups de pied de jambe, ils ne font que sonder pour le moment ou cherchent à déséquilibrer dos Santos quand il tire à droite. Dos Santos frappe à nouveau le corps. Coup de pied de dos Santos, Rozenstruik répond avec une rafale de coups de poing. Dos Santos décroche un droit et mange un contre crochet gauche. Dos Santos manque un coup de pied en arrière. Rozenstruik tente un crochet du gauche, mais un coup de pied de suite entre dans l’aine de dos Santos, donc nous avons le temps. Dos Santos est bon de continuer et nous sommes de retour au combat. Dos Santos tente à nouveau un coup de pied tournant à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Rozenstruik mais pourrait aller dans les deux sens

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent à nouveau les gants. Rozenstruik retour à l’intérieur des jambes. Jab raide de Rozenstruik alors qu’il soutient dos Santos. La patience de Rozenstruik est à la fois impressionnante et un peu frustrante. Les deux hommes donnent des coups de pied de jambe, Rozenstruik vérifie un coup de pied de jambe et en atterrit un dur. Dos Santos atteint le corps et prend un crochet du gauche. Rozenstruik voit un coup de tête bloqué par la tête. Dos Santos décroche un droit. Ils échangent des coups, aucun des deux hommes n’a jusqu’à présent une véritable avenue pour un succès constant. Dos Santos décroche un droit net, Rozenstruik le mange. Un peu de droite de Rozenstruik après qu’ils se soient affrontés sur des coups de pied. Rozenstruik décroche un droit. A gauche puis à droite de Rozenstruik, dos Santos est à terre, il essaie de se relever mais Rozenstruik décharge et il retombe pour mettre fin au combat.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Jairzinho Rozenstruik via TKO, coups de poing, à 3:47 du Round 2

Solide victoire pour Rozenstruik de rebondir après avoir perdu contre Ngannou. C’est l’heure du micro pour Rozenstruik, il dit que gagner à nouveau est génial et qu’il voulait un revirement rapide après la défaite de Ngannou. Il mentionne avoir besoin de cette victoire pour remettre sa carrière au clair. Interrogé sur le prochain pour lui, il dit que beaucoup de gens l’appellent et dit que les fans et l’UFC peuvent le faire, il sera de retour au gymnase si quelqu’un veut le trouver. Il dit que le titre est son objectif ultime, mais qu’il veut un match revanche avec Ngannou si Ngannou est le champion, ou s’il obtient la ceinture en premier, il donnera à Ngannou une fissure. Il termine avec une langue locale que je crois au Suriname, le Suriname a 8 langues officielles autochtones reconnues différentes, alors je m’excuse mais je ne sais pas ce qu’il parlait.

Sean O’Malley est invaincu avec quatre victoires à l’UFC et il vient de terminer brutalement au premier tour d’Eddie Wineland, il essaie de défendre sa nouvelle place dans le top 15 et commence à regarder vers le haut de la division pour son prochain adversaire . Marlon Vera a une séquence de cinq victoires consécutives en poids coq, mais il sort d’une défaite en poids plume. Vera espère percer les meilleurs classements ici et profiter du battage médiatique considérable qu’O’Malley construit autour de lui. O’Malley est votre favori à -265 pour un retour de +210 pour Vera.

Bantamweight Bout: # 14 Sean O’Malley (12-0, 136 lbs.) Vs Marlon Vera (15-6-1, 136 lbs.)

UN TOUR: O’Malley mesure trois pouces de plus et a un pouce et demi de portée sur Vera. Les deux hommes ouvrent gaucher mais O’Malley fait beaucoup de changement. Coup de pied de O’Malley. Vera passe à O’Malley, tactique intéressante. Plus de coups de pied dans les jambes d’O’Malley, quelques coups de pied au genou également. Chaque fois qu’ils sont dans la même position, O’Malley fait des coups de pied dans les jambes. Coup de pied du corps d’O’Malley. Vera cherche à se rapprocher, à pleine distance de frappe, il se fait un peu mâcher. Vera décroche un coup de pied de jambe. O’Malley bloque un coup de pied haut, mais Vera l’amène plus régulièrement à la clôture. O’Malley se fait mal au pied ou au genou droit lors d’une marche, il boit beaucoup. Vera avance, O’Malley atterrit un peu à droite. Coup de pied de Vera maintenant, O’Malley est constamment sur la clôture. Coup de pied de Vera. O’Malley évite un corps à corps et décroche un droit. Charge vers l’avant d’O’Malley, mais il glisse en essayant de récupérer et Vera est au top. Vera avec les coudes sur le dessus, ils atterrissent au ras et O’Malley semble être gravement blessé en plus du genou, ce qui provoquera l’arrêt de l’arbitre.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Marlon Vera via TKO, coudes, à 4:40 du premier tour

Le First Round Finish Club remercie M. Vera pour son travail ce soir. Cette blessure était grave, O’Malley est toujours en faveur de cette jambe. OK, semble être une blessure à la cheville pour O’Malley, il était très enflé quand il a enlevé les manches de cheville qu’il portait. Vera obtient une entrevue après cela, il dit que la seule chose qui compte, c’est le travail acharné et le dévouement, car cela vous aidera à réussir. Il dit que tout le monde peut avoir une opinion, c’est un dur à cuire qui s’entraîne dur, se présente à l’heure et fait le travail. Interrogé sur la blessure, il note qu’ils se sont beaucoup frappés et que cela aurait pu y contribuer. Il note qu’O’Malley a du pouvoir mais pas beaucoup de combinaisons, puis dit qu’il a le plus gros chien en lui et qu’il doit le montrer. Pour terminer, il mentionne qu’il vient d’une petite ville de l’Équateur, mais maintenant qu’il est ici à Veags en train de conquérir, il sera de retour au gymnase demain pour travailler plus.

Daniel Cormier est l’un des meilleurs combattants que le sport du MMA ait jamais vu, un ancien champion de deux divisions avec des défenses de titre à travers ces deux règnes. Cormier n’a jamais perdu que contre deux hommes, Jon Jones et son adversaire ce soir. Cormier tente de regagner le titre des poids lourds de l’UFC et de se retirer potentiellement en tant que champion pour assurer sa place dans la discussion des plus grands de tous les temps. Stipe Miocic vient de remporter une victoire sur Daniel Cormier qui l’a vu récupérer la couronne des poids lourds, Miocic était déjà le champion des poids lourds le plus titré de l’histoire de l’UFC en termes de défenses de titre et maintenant il essaie de faire reculer Cormier à nouveau et de se solidifier comme le meilleur. poids lourd de l’histoire de l’UFC. Cormier est un léger favori de -115 à -105 pour le champion Miocic.

Combat pour le titre des poids lourds: (c) Stipe Miocic (19-3, 233 lbs.) Vs # 1 Daniel Cormier (22-2 1 NC, 236 lbs.)

UN TOUR: Miocic mesure cinq pouces de plus et dispose d’un avantage de portée de sept pouces et demi. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. S’enroulant pour commencer, les deux hommes commençaient à feindre un peu. Sondage Miocic avec un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Miocic décroche un coup. Cormier s’avance, il mange un coup de pied de jambe. Corps abattu de Miocic. Cormier n’a pas aimé ça, il frappe une jambe simple entrejambe haute, Miocic remonte mais est coincé dans un headlock avant sur la clôture. Genou de Cormier. Miocic tourne gratuitement et se sépare. Coup de pied avant au corps de Miocic. Un petit coup de corps de Cormier. Miocic tire un un deux qui est partiellement bloqué. Miocic décroche un droit au corps, Cormier donne un coup de pied au mollet. Un autre coup au corps de Miocic. Cormier décroche un droit. Miocic se fait fourrer dans les yeux, nous avons donc le temps de récupérer. Replay confirme le coup et le médecin va vérifier Miocic. Miocic peut continuer, Cormier reçoit un avertissement sévère et nous redémarrons. Les deux hommes reviennent aux coups de pied, Miocic frappe le corps. Coup de pied de Miocic. Miocic décroche un droit, puis un droit au corps. Raide à gauche de Miocic, puis encore à droite. Cormier obtient quelques droits sur un corps à corps. Encore une fois, dès le corps à corps de Cormier. Miocic décroche un coup. Ils échangent des droits, les deux hommes ont atterri lourdement. Cormier décroche un coup de pied au mollet. Cela clôturera le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Miocic mais Cormier aurait pu le voler

DEUXIÈME ROUND: Miocic cherche à piquer à nouveau au début du tour. Coup de pied de Miocic, Cormier prétend qu’il était bas et obtient un temps mort rapide mais veut continuer. Uppercut lugubre des terres miociques, et un peu de combinaison à suivre. Cormier frappe le corps. Les deux hommes avec des coups de pied à l’intérieur des jambes et ils échangent de près. Un autre laissé au corps de Miocic. Cormier manque un dessus droit. Un peu à droite de Miocic, puis à gauche vers le corps. Cormier décroche un coup. Jabs au corps et à la tête de Cormier. Miocic décroche un crochet du gauche, qui était assez lourd. Ils échangent des gauches. Bref corps à corps, rien n’en sort. Miocic frappe le corps de près, puis Cormier décroche un coup. Un deux de Cormier. Coup de pied de mollet de Cormier, mais Miocic le repousse. Quelques droits de Miocic abandonnent Cormier. Miocic en plein tour sur la clôture, mais Cormier tiendra le coup pendant les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Miocic, 20-18 Miocic au total

TROISIÈME TOUR: Pression vers l’avant de Miocic, et il frappe le corps. Ils échangent des droits de près, Cromier n’est pas tout le chemin du retour mais il est toujours dangereux. Un autre coup de corps de Miocic. Miocic atterrit à droite, ils se rapprochent et il pose un genou. Jab raide, Miocic arrive fort maintenant. Ils se ressaisissent et ont heurté la clôture. Ils rompent avec une rafale puis se réinitialisent à distance. Cormier décroche un coup de pied au mollet. Miocic décroche un crochet gauche puis un crochet droit et ils décrochent à nouveau. Les deux hommes atterrissent à genoux, Cormier est cependant celui sur la clôture. Coups de corps de Miocic, mais il n’y a pas beaucoup de puissance. Plus de genoux de Miocic, puis un droit lorsqu’ils se cassent. Miocic retour aux coups de corps et encerclant. Les deux hommes atterrissent de près, puis Miocic vérifie un coup de pied de jambe. Ils décrochent des coups de poing, Miocic décroche un un deux à la pause. Cormier recule maintenant. Cormier se plaint d’un coup d’œil à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Miocic, 30-27 Miocic au total

QUATRIÈME TOUR: L’œil gauche de Cormier est très enflé et la rediffusion a confirmé qu’il s’agissait d’un coup entre les manches. Miocic s’avance, ils échangent des coups de pied. Un peu à droite de Cormier. Body jab de Miocic à nouveau. Les deux hommes atterrissent à l’intérieur des jambes puis échangent leurs droits. Un deux de Cormier et ils se décrochent, Miocic conduit Cormier à la clôture. Miocic a un cadenas, ils finissent par se briser sans incident. Bonnes terres pour Miocic. Miocic avec des coups de corps. Ils échangent des droits puis Miocic débarque à gauche. Ils se décrochent à nouveau et Miocic pousse Cormier dans la clôture. Au bout d’un moment, ils se cassent. Les deux hommes atterrissent des coups de corps. Tirez le compteur des terres Miociques au ras. Cormier répond avec un droit qui lui est propre. Les deux hommes détiennent des droits en étroite collaboration. Un autre corps à corps et Miocic pousse Cormier dans la clôture. Certains genoux vont et viennent, puis Miocic pose un uppercut sur la pause. Miocic décroche un crochet du gauche. Cormier décroche un coup de pied au mollet et ils décrochent à nouveau. Miocic avec les genoux à nouveau et ils se cassent. Ils échangent de près, les deux hommes mangent juste les coups. Cormier évite pendant les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Miocic mais nous sommes de retour à un tour serré, 40-36 Miocic au total

TOUR CINQ: Miocic se présente ce tour. Body jabs de Miocic. Miocic décroche un coup. Un deux de Miocic. Cormier décroche un droit. Combinaison de terres miociques. Cormier mange un uppercut mais obtient un corps à corps. Miocic pousse Cormier dans la clôture et recommence à s’agenouiller. Quelques coups de corps de Miocic alors qu’il garde Cormier dans la cage. Ils se cassent sans incident. Miocic atterrit à droite, Cormier la rend et Miocic tire une combinaison avant de décrocher dans l’espace. Cormier décroche une droite alors qu’ils cassent, puis ils décrochent à nouveau. Miocic remet Cormier dans la clôture et travaille le corps. Coups de corps de Miocic pendant la pause. Miocic obtient quelques droits. Cormier avance, mais ils finissent toujours par être décrochés alors qu’il défend une tentative de retrait. Ils rompent avec un droit de Cormier. Un autre corps à corps, et des coups de corps vont et viennent avant que Miocic n’amène Cormier à la clôture. Cormier mange un genou puis se brise au moment où l’horloge tourne.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Miocic, 50-45 Miocic dans l’ensemble mais 3-2 ou 4-1 est probablement plus ce que vous verrez

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT et STILL UFC Heavyweight Champion – Stipe Miocic par décision unanime (48-47, 49-46 x2)

Facilement, le meilleur combat des trois parmi ces deux, le premier a été rapide et le second principalement une bagarre bâclée. C’était très engageant.

Le premier au micro est Cormier, il dit qu’il ne peut pas voir de son œil gauche mais dit que Miocic a fait du bon travail et que le temps de corps à corps a aidé Miocic à gagner des rondes. Il dit que Miocic ne s’est pas trop étendu après le premier, donc le retrait n’était pas disponible. Interrogé sur l’œil, il dit qu’il ne peut rien voir de son œil gauche, mais ce n’est pas grave. Il dit que perdre, ça craint, surtout dans les grands moments, mais il va le gérer comme s’il avait eu une défaite dans le passé. À propos de l’avenir, il dit qu’il s’intéresse uniquement aux combats pour le titre et qu’il ne le voit plus dans son avenir, alors il a probablement fini.

Miocic obtient une interview maintenant, il dit qu’il est fatigué et veut rentrer chez lui, ce que je pense que nous pouvons tous comprendre. Il dit qu’il était prêt pour les démontages et que sa rapide évasion dans le premier a dissuadé Cormier. Il plaisante sur le nombre de plans qu’il a dû suivre dans ce combat, il savait à peine ce qu’il faisait parfois. Interrogé sur l’avenir maintenant qu’il s’est imposé comme le meilleur poids lourd de l’UFC, il dit qu’il se lèvera tôt demain et passera du temps avec sa famille, profitera de son anniversaire à venir et fera une pause dans son nouveau grill Traeger. Pour fermer, il remercie Rogan pour le sac banane.

Juste quelque chose à penser à la sortie de ce combat.

Évitez la main droite de Stipe, je suis trop rapide, je serai trop fort quand le moment sera venu et j’aurai beaucoup trop d’énergie. Bientôt et très bientôt, je serai considéré comme l’homme le plus méchant de cette planète – BONY (@JonnyBones) 16 août 2020

Très bien tout le monde, cela clôturera l'UFC 252. Merci à tous d'avoir lu, que ce soit en direct ou après le fait, je vous remercie tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité et continuez à vérifier 411mania pour tous vos besoins en matière de culture pop.