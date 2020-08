CARTE PRINCIPALE (ESPN / ESPN +)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture EN DIRECT de l’UFC par 411mania sur ESPN 15. Je m’appelle Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, vous transmettant toute l’action à vous, braves gens comme je la vois. Dans la foulée de l’UFC 252 apparemment assez réussi, l’UFC apporte cette carte, qui est une sorte de canard très boiteux. L’événement principal est le début des poids coq de l’ancien champion des poids légers et deux fois challenger au titre des poids plumes Frankie Edgar alors qu’il affronte Pedro Munhoz, le mieux classé. Au-delà de cela, nous avons des choix minces, Ovince Saint Preux est de retour aux poids lourds légers contre Alonzo Menifield, Mariya Agapova revient cherchant à capitaliser sur l’élan qu’elle a construit lors de ses débuts à l’UFC, sur les préliminaires Austin Hubbard est de retour et nous obtenons enfin l’UFC débuts de Timur Valiev. Cependant, si vous voulez comprendre à quel point cette carte est éviscérée, nous avons autant de combats annulés / pétillants (10) que de combats réels sur la carte.

Et puis, quelques heures avant le début de l’événement, nous avons appris que Saint Preux vs Menifield était reporté en raison de tests de covid positifs de Saint Preux. Nous avons donc officiellement plus de combats annulés pour cet événement que de combats qui auront lieu. Non pas que je vais trop me plaindre de ne pas regarder une autre représentation d’Ovince Saint Preux.

L’UFC sur ESPN 15 arrive au monde depuis les installations de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, États-Unis. Pour les commentaires, nous avons John Anik et Dominick Cruz. Quant aux règles que le Nevada utilise un système hybride, elles ont adopté la plupart des changements mais ne nécessitent toujours qu’une seule main sur le tapis pour être considérées comme abattues et elles permettent aux arbitres d’utiliser la relecture instantanée chaque fois qu’ils en ont envie. Rappelez-vous également que l’installation APEX a la plus petite cage de 25 pieds de diamètre au lieu des 30 pieds habituels.

Timur Valiev a été un peu un fan inconditionnel chéri pour sa course à travers le WSOF / PFL, et maintenant avec une séquence de six victoires consécutives, il fait enfin ses débuts à l’UFC. Valiev espère maintenir cet élan et montrer ses compétences au public de l’UFC. Trevin Jones a pris ce combat à court préavis lorsque l’adversaire d’origine de Valiev est tombé, mais il a remporté ses deux derniers combats et pourrait marquer une victoire notable ici. Valiev est un favori prohibitif -550 pour un retour de +425 sur Jones.

Combat de poids variable: Trevin Jones (12-6, 139,5 livres) contre Timur Valiev (16-2, 140 livres)

UN TOUR: Jones mesure un pouce de plus et a trois pouces de portée sur Valiev. Southpaw pour Jones, et ils touchent des gants pour nous faire avancer. Un peu de droit de Valiev pour contrer un coup de pied de jambe. Un couple de coups de pied de la terre de Valiev. Coup de pied dans la tête de Valiev, ces deux-là sont là pour lancer tôt. Coup de pied de Valiev. Jones atterrit un peu à droite de près. Valiev avec un coup de pied de corps puis un coup de tête, à l’extérieur, son jeu de coups de pied pose de vrais problèmes à Jones. Valiev glisse à gauche et atterrit à droite. Longue combinaison des terres de Valiev, il coule vraiment bien. Jones tente de décrocher, Valiev s’échappe rapidement et recommence à lui donner des coups de pied. Dur à droite des terres de Valiev. Jones atterrit un genou de près. Le coup de pied avant de Valiev laisse tomber Jones, Jones recule et Valiev creuse le puis décroche un coup de tête. Jones essaie de se débarrasser de ça mais Valiev est partout sur lui. Un autre coup de pied est alors droit de Valiev mais Jones reste debout. Valiev est peut-être en train de se frapper un peu ici, il recule pour réinitialiser les choses. Jones obtient un retrait en pleine garde pour ralentir les choses. Le tour se termine à cet endroit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Valiev

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent à nouveau les gants. Coup de pied de Jones, mais il marche sur une distance de fermeture des genoux. Ils sont sur la clôture décrochée, Valiev s’échappe et nous sommes à nouveau à distance. Coup de pied avant des terres de Valiev. Jab des terres de Jones. Un autre coup de pied de Valiev, ceux qui sont blessés juste en regardant. Valiev feint Jones de sortir de ses chaussures et le punit. Crochet droit de Jones pose Valiev et il est au top pour finir. L’arbitre arrête le combat alors que Valiev cherche à se relever mais il est clairement blessé.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Trevin Jones via TKO, coups de poing, à 1:59 du Round 2

Impressionnant retour de Jones, ils auraient probablement pu arrêter cela au premier tour. C’est l’heure du micro pour Jones, il note à quel point les choses ont été difficiles à faire mais que c’est un rêve devenu réalité. Il dit avoir vu des gars se faire beaucoup de mal avec des coups de corps et malgré le fait qu’il était blessé, il savait qu’il pouvait continuer et se remettre dans les choses. En nous parlant de l’arrivée, il mentionne qu’il savait qu’il avait besoin de rebondir après ce premier tour. Il met aussi sur ses entraîneurs, ses amis et sa famille.

Voici quelques-uns des abus que Jones a survécu dans le premier, encore une fois, je ne me serais pas opposé à un arrêt ici.

Mais voici l’arrivée, Jones décroche une main droite propre et travaille dur pour assurer l’arrivée.

Matthew Semelsberger apporte une séquence de trois victoires consécutives à ses débuts à l’UFC, maintenant il essaie de continuer ce succès et d’obtenir cette première victoire importante à l’UFC. Carlton Minus fait également ses débuts à l’UFC, qui n’a perdu qu’une fois professionnellement et essaiera de faire une bonne première impression sur les cuivres et les fans de l’UFC. Les chances sont avec Moins de -115 à -105 pour Semelsberger.

Bout poids welter: Carlton Minus (10-1, 170 livres) contre Matthew Semelsberger (6-2, 170 livres)

UN TOUR: Semelsberger mesure trois pouces de plus mais la portée est identique. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Semelsberger décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Semelsberger rate quelques coups de poing mais il lance la chaleur. Moins atterrit tout droit à droite. Coup de pied de la jambe de Semelsberger. Semelsberger atterrit à gauche sur le corps et cherche à se bagarrer de près mais ne peut pas corral Minus. Moins avec quelques droits, Semelsbergeris saigne sous son œil gauche. Ils échangent des droits. Moins atterrit un coup de pied dans la jambe. Un deux des terres de Semelsberger. De gauche au corps et à droite de Semelsberger, il presse vraiment l’action. À droite puis à gauche de Minus mais il est un peu trop patient et s’en sort. Semelsberger décroche un coup de pied dans la jambe. Jab raide de Minus. Semelsberger taureaux en avant et atterrit sur le corps avant d’obtenir un corps à corps sur la clôture. Minus se libère rapidement et se réinitialise. Coup de pied du corps de Semelsberger. Minus bloque quelques coups de pied mais a vraiment besoin d’un moyen de se battre. Les deux hommes échouent sur les coups de poing à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Semelsberger

DEUXIÈME ROUND: Les deux hommes sortent en jetant mais ne trouvant pas encore grand-chose. Certains coups de pied vont et viennent. Moins atterrit un droit. À droite puis un peu à gauche de Semelsberger. Semelsberger semble avoir un peu de puissance. Quelques coups de pied de la part de Semelsberger. Quelques coups de Minus mais il est toujours repoussé. Semelsberger mange un coup de pied au corps mais dépose Minus avec un contre à droite. Au sol, Semelsberger récupère le dos avec un cadenas et cherche le starter. Tentative d’étranglement de Semelsberger, il n’est pas encore sous le menton et doit renflouer. Minus se bat bien jusqu’à présent et Semelsberger ne trouve pas tout à fait l’étranglement. Minus est capable de grimper alors que Semelsberger cherchait à faire la transition et nous sommes de nouveau sur pied. Lunging droit des terres Minus. Semelsberger décroche un crochet du gauche. Directement de Minus, c’est essentiellement le dernier coup du round.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Semelsberger, 20-18 Semelsberger au total

TROISIÈME TOUR: Retour au poinçonnage au début du dernier tour. Certains coups de pied vont et viennent. Les deux hommes atterrissent à proximité. Semelsberger bloque un droit et décroche un contre-droit. Un peu à droite de Minus. Moins atterrit un dessus droit. Le coude de Semelsberger atterrit alors qu’il fermait la distance mais il n’y a pas de corps à corps. Un peu de contre juste de Semelsberger puis quelques coups de pied dans les jambes. Moins avec un dessus droit. Les deux hommes atterrissent des coups de corps. Semelsberger cherche à décrocher mais ne peut pas l’obtenir, puis il frappe une double jambe en demi-garde. Coudes courts de Semelsberger alors que le mur Minus marche. Semelsberger a le dos debout et frappe un retour de tapis, Minus recule mais toujours décroché. Les coudes de Semelsberger comme Minus tourne gratuitement. Un peu à droite de Minus. Semelsberger décroche tout droit à droite. Moins bloque un coup de tête mais mange un uppercut en essayant de contrer. Quelques échanges dans la poche, les deux hommes débarquèrent. Semelsberger revient aux coups de pied de jambe. Ils échangent de près, et nous avons des bagarres de poche pour clôturer le combat.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Semelsberger, 30-27 Semelsberger au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Matthew Semelsberger par décision unanime (30-27, 30-26, 29-28)

Pas de vrai problème avec un 10-8 dans le second, donner à Minus le troisième semble un peu plus difficile à justifier mais le bon homme a gagné. Semelesberger obtient une interview, il était prêt pour toute la distance et remercie Minus d’avoir pris le combat. Il dit que les débuts à l’UFC étaient un rêve devenu réalité, puis il est heureux de faire tout ce que l’UFC veut pour aller de l’avant. Pour fermer, il dit que son gymnase va bientôt accueillir beaucoup d’autres gars à l’UFC, il n’est que le premier.

Ike Villanueva a eu une séquence de quatre victoires consécutives brisée lors de ses débuts à l’UFC lorsqu’il a été arrêté par Chase Sherman, maintenant il essaie de rebondir après cette défaite et d’obtenir sa première victoire à l’UFC. Jordan Wright n’a pas encore perdu professionnellement à ses débuts à l’UFC, et il cherche à conserver ce zéro dans la colonne des pertes avec une performance réussie ici. Quant aux chances, ils aiment Wright à -120 tandis que le retour de Villanueva se situe à +100.

Combat poids lourd léger: Ike Villanueva (16-10, 205,5 livres) contre Jordan Wright (10-0 1 NC, 200 livres)

UN TOUR: Wright mesure un pouce de plus et possède un avantage de portée de quatre pouces. Tournant autour de Wright pour commencer, Villanueva cherchant à le soutenir. Wright décroche un coup de pied de roue, Villanueva est à terre mais recule et force un corps à corps sur la clôture. Les genoux de Wright au corps et à la tête et Villanueva saigne abondamment. Villanueva garde les choses proches et cherche à battre le corps et la tête. Wright obtient encore plus de genoux alors qu’ils commencent à se battre pour la position dans le corps à corps. Ils se cassent et nous avons le temps de vérifier la coupure. La coupure est assez méchante, elle est à l’intérieur du sourcil près de l’arête du nez et le médecin y jette un coup d’œil puis quitte le combat.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Jordan Wright via TKO, arrêt du médecin (coupures), à 1:31 du premier tour

Le First Round Finish Club remercie M. Wright pour son travail ce soir. C’est l’heure du micro pour Wright, il remercie Dieu et sa mère avant tout, puis ses entraîneurs et partenaires d’entraînement. Il dit qu’il a visualisé le coup de pied de roue tôt, puis remercie Jon Jones pour les encouragements qu’il a reçus de lui. Il remercie l’UFC pour le tir à court préavis d’une catégorie de poids pour ses débuts, puis parle de l’arrivée et de la résistance de Villanueva dans le corps à corps. Pour fermer, il confirme qu’il sera au poids moyen à l’avenir, puis remercie Jon Anik pour l’interview.

Vous pouvez voir la coupe ici, elle est mauvaise et le long de trois axes différents, ce qui a tendance à signifier qu’elles sont vraiment difficiles à fermer au lieu de la tranche unique habituelle. Je suis d’accord avec l’arrêt.

Amanda Lemos est allée 1-1 à l’UFC, mais vient de remporter une victoire et cherche sa première séquence de victoires à l’UFC. Mizuki Inoue a connu une séquence de deux victoires consécutives, y compris ses débuts à l’UFC l’année dernière, maintenant elle cherche à maintenir cet élan avec une autre victoire. Mizuki est un léger favori de -135 à +115 pour Lemos.

Combat poids paille: Mizuki Inoue (14-5, 115,5 livres) contre Amanda Lemos (7-1-1, 115,5 livres)

UN TOUR: Lemos mesure un pouce de plus tandis que Mizuki a un demi-pouce d’avantage de portée. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Mizuki s’ouvre avec des coups de pied, Lemos est heureux de les rendre. Lemos change un peu de position maintenant. Mizuki atterrit à droite puis échappe à certains contre-crochets. Le coude tournoyant de Lemos et ils se retrouvent coincés sur la clôture. Coups de poing et genoux courts de Mizuki alors qu’elle a Lemos sur la cage. À genoux de Mizuki, Lemos n’est pas en grand danger mais elle traîne en quelque sorte. A quelques genoux de Lemos puis ils échangent des coups de poing en cassant. Lemos envoie un coup de pied à distance. À gauche de Mizuki, Lemos a des coups de tête bloqués mais atterrit sur le corps. Coup de pied de Lemos puis à droite qui laisse tomber Mizuki et elle la suit dans la garde complète. Tentative d’armbar de Mizuki, elle obtient ses hanches perpendiculaires mais ne peut pas maintenir la prise sur le bras afin que Lemos se libère et force les choses à revenir aux pieds. Mizuki bloque un coup de pied haut, et ils décrochent à nouveau. Lemos se retrouve sur la clôture en train de manger les genoux et les coudes courts. Quelques beaux coudes de Mizuki, Lemos frappe un coup de hanche en première position à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lemos

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent à nouveau les gants. Lemos décroche un coup de pied de jambe. Coup de pied de corps de Lemos. Mizuki essaie de soutenir Lemos et de se rapprocher. Droit au corps et à la tête de Mizuki et elle obtient un corps à corps. Mizuki cherche un retrait, Lemos se défendant contre la clôture. Ils se contentent d’un corps à corps et recommencent à échanger des genoux. Coude des terres de Mizuki. Une série de coudes de Mizuki débarque puis elle creuse le corps. Lemos obtient un corps à corps thaïlandais et atterrit quelques genoux mais elle prend beaucoup de coups. Les coudes vont et viennent puis plus de genoux de Mizuki. Trip de Mizuki, Lemos recule et se fait démonter par ses propres moyens. Mizuki fait travailler sa garde mais Lemos se défend. Morceau de coude de Lemos. Ils finissent par se remettre sur les pieds. Plus de pression vers l’avant de Mizuki, elle ne s’arrête tout simplement pas. Lemos est à nouveau poussé vers la clôture et est de nouveau ligoté. L’épaule frappe de Mizuki, les genoux ainsi que les extrémités rondes.

FICHE D’ÉVALUATION: Mizuki 10-9 mais proche, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent les gants pour le dernier tour. Mizuki recommence immédiatement à soutenir Lemos. Coup de pied de Lemos mais elle s’en tire. Mizuki avec des coups de poing courts et des coudes. Lemos défend une tentative de retrait mais ne peut pas se libérer. Un peu de coude de Lemos et elle tourne librement. Certains coups de pied vont et viennent, Lemos a l’avantage de la puissance de feu. Un autre corps à corps et Lemos ne peut toujours pas sortir de la clôture. Mizuki cherche à changer de niveau pour un retrait, mais y pense mieux et atterrit plus de genoux. Ils échangent lorsqu’ils se cassent, puis Mizuki recommence à venir après Lemos. Un peu à droite de Lemos. Couper le coude de Lemos de près et elle évite un corps à corps. Mizuki force un corps à corps mais elle a une coupure autour de son œil gauche. Les deux femmes travaillent à coups courts dans le corps à corps. Les genoux sont échangés maintenant puis ils se cassent. Lemos avec quelques coups de poing et des cercles hors de la clôture. Ils décrochent à distance, Lemos rate une attaque tournoyante alors qu’ils cassent. Un peu à droite de Lemos. Mizuki obtient son propre droit. Un autre échange de poche clôt le combat.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lemos mais un autre proche, 29-28 Lemos au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Amanda Lemos par décision unanime (30-27 x3)

Aucun problème réel avec Lemos pour les trois rounds, elle avait juste plus de puissance de feu et a pu surmonter les pertes de position auxquelles elle a dû faire face. C’est l’heure du micro pour Lemos qui est heureux de la victoire et rend gloire à Dieu. Elle mentionne qu’elle s’attendait à un combat intense de sa part et de Mizuki. Interrogée sur l’avenir, elle veut se battre en décembre et, espérons-le, combattre quelqu’un près du sommet de la division.

C’est tout pour les préliminaires, mais nous serons toujours sur ESPN + / ESPN pour la carte principale, bien que le contenu ESPN puisse être retardé en raison du long match de basket-ball.

Daniel Rodriguez a une séquence de huit victoires consécutives qui comprend deux victoires à l’UFC, il essaie de maintenir cet élan et peut-être gagner une chance sur quelqu’un de plus haut dans les rangs avec une troisième victoire ce soir. Dwight Grant est allé 2-1 à l’UFC mais a une séquence de deux victoires consécutives et pourrait également obtenir un tir plus haut dans les rangs s’il peut éliminer un autre espoir. Ce combat est venu rapidement car les deux hommes ont fait tomber leurs adversaires d’origine lors de la pesée du jour. Votre favori est Rodriguez à -200 pour un paiement de +175 sur Grant.

Bout poids welter: Daniel Rodriguez (12-1, 170,5 livres) contre Dwight Grant (10-2, 169,5 livres)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur, mais Grant a deux pouces d’avantage de portée. Southpaw pour Rodriguez, les deux hommes montrant la main de tête tôt. Un peu d’un coup de pied de la jambe de Grant, Rodriguez décroche un contre gauche. Contre directement des étages Grant Rodriguez et il est au top pour finir. Rodriguez se bat jusqu’à la clôture, cherchant maintenant à marcher sur le mur. Grant continue d’atterrir et éloigne Rodriguez de la clôture pendant un moment. De retour à la clôture et Grant atterrit des coups depuis la position de conduite mais Rodriguez est de retour et laisse tomber Grant avec une gauche. Accordez de nouveau et atterrit un droit et ils sont tous les deux en quelque sorte réinitialisés. Rodriguez cherche toujours à atterrir sur Grant. Gauche de Rodriguez, il laisse tomber Grant le long de la clôture et le frappe le long de la cage.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Daniel Rodriguez via KO, coups de poing, à 2:24 du premier tour

Le First Round Finish Club remercie M. Rodriguez pour son travail ce soir. Combat sauvage tant qu’il a duré. Rodriguez a égalé Youssef Zalal et Merab Dvalishvili pour la plupart des victoires à l’UFC en 2020 avec 3. Temps de micro pour Rodriguez qui appelle cela le combat le plus fou dans lequel il ait été, et dit qu’il est définitivement sorti plusieurs fois mais a récupéré rapidement et a inversé la tendance. Il dit que le combat était amusant. Il mentionne avoir entendu les commandes des arbitres et essayer de leur répondre, mais se sent un peu sans voix alors qu’il est toujours amplifié. Interrogé sur le succès de son année recrue, il mentionne tout son travail acharné et en veut un ou deux avant la fin de l’année. Il met sur pied ses entraîneurs et partenaires de formation.

Le coup de poing qui a terrassé Rodriguez tôt, Rodriguez a survécu.

Et voici le retour de Rodriguez, des trucs sauvages.

Mariya Agapova a une séquence de trois victoires consécutives qui comprend une victoire inégale à ses débuts à l’UFC lorsqu’elle a battu Hannah Cifers au bulldozer.Elle essaie de s’appuyer sur cet élan avec une autre victoire ici pour s’imposer comme la perspective la plus brillante de la division. Shana Dobson est sur une séquence de trois défaites consécutives et a été vue pour la dernière fois perdre contre Priscilla Cachoeira, elle se bat très probablement pour son travail ici. Agapova est un favori prohibitif à -1250 pour un retour de +800 sur Dobson.

Combat poids mouche féminin: Mariya Agapova (9-1, 125,5 livres) contre Shana Dobson (3-4, 126 livres)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur tandis que Dobson a un demi-pouce de portée sur Agapova. Agapova se bat contre gaucher. Coups de pied rapides d’Agapova, et ils commencent à se bagarrer. Dobson n’aime pas ça après avoir pris un coup de tête et se fait démonter en pleine garde. Les coudes d’Agapova puis le mur remonte sur ses pieds. Ils échangent des genoux dans le corps à corps, Agapova est une tornade d’offense. Agapova frappe une chute latérale en pleine garde. Des coups de poing d’Agapova alors qu’elle se redresse. Dobson la lance et nous sommes à nouveau sur pied. Plus de coups de pied d’Agapova. Ils décrochent à nouveau, Dobson obtient un lancer bâclé mais atterrit en demi-garde au-dessus. Dobson récupère le dos en transition mais Agapova commence à la secouer. Un peu une menace de brassard de Dobson, Agapova se libère et commence à travailler pour libérer son bras. Dobson saute sur le brassard et mange quelques coups de poing pour cela. Agapova à l’arrière maintenant et cherche un étranglement. Dobson se bat à la main alors qu’Agapova obtient un triangle corporel. Une autre tentative d’étranglement d’Agapova mais elle n’est pas sous le menton. Dobson prend la garde complète dans une mêlée, et ils lancent tous les deux de cet endroit à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Agapova

DEUXIÈME ROUND: Ils touchent les gants pour le deuxième tour. Agapova creuse le corps tôt et Dobson décroche un coup de tête. Ils se bagarrent un peu et Agapova obtient un retrait en pleine garde. Le rythme de ce premier tour n’était pas durable et Agapova semble fatiguée en ce moment, même si Dobson ne respire pas vraiment facilement. Dobson frappe un balayage et obtient une monture complète. Agapova abandonne son dos, Dobson atterrit les poings marteaux alors qu’elle rentre les deux crochets. Plus de poings marteaux de Dobson et l’arbitre arrête le combat.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Shana Dobson via TKO, coups de poing, à 1:38 du Round 2

C’est notre deuxième énorme outsider ce soir à encaisser. C’est l’heure du micro pour Dboson qui dit qu’elle fait sortir le chien quand elle est l’opprimée et qu’elle a utilisé ces larges probabilités comme motivation. Elle remet son équipe et ses entraîneurs et les remercie de l’avoir préparée. Interrogée sur la façon dont son dos était contre le mur sur ce dérapage de trois combats, elle mentionne qu’elle fait beaucoup de travail et qu’elle a confiance en le travail qu’elle a effectué.

Agapova est juste gazée à ce stade, Dobson en a un peu plus dans le tank et une fois qu’elle obtient la position supérieure, Agapova n’a plus rien à défendre.

Austin Hubbard est allé 2-2 à l’UFC mais vient de remporter une victoire et pourrait assurer sa première séquence de victoires à l’UFC avec une victoire ici. Joe Solecki a une séquence de quatre victoires consécutives qui comprend ses débuts à l’UFC, maintenant il essaie de sortir une perspective notable à Hubbard et de continuer à gravir les échelons des poids légers. Solecki est un léger favori de -115 à -105 pour Hubbard.

Combat léger: Austin Hubbard (12-4, 156 livres) contre Joe Solecki (9-2, 155,5 livres)

UN TOUR: Hubbard mesure un pouce de plus et a un demi-pouce de portée sur Solecki. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Les deux hommes feignent tôt. Un peu à gauche de Solecki. Ils échouent tous les deux sur les coups de poing puis échangent des coups de pied de jambe. Solecki avec un un deux, il lance des coups très droits. Coup de pied de Solecki et ils se décrochent puis frappent la clôture. Ils échangent du travail corporel, Hubbard pose également un genou sur le corps. Solecki tombe pour une seule jambe, il ne peut pas la sécuriser mais remet le dos debout. Solecki saute à la position du sac à dos et met ses crochets. Quelques coups de poing de Solecki alors qu’il essaie d’ouvrir une tentative d’étranglement. Solecki fait entrer le starter, pas sûr qu’il soit sous le menton ou en travers, mais dans tous les cas, sa pression est assez forte pour obtenir le robinet.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Joe Solecki via Soumission, starter arrière nu, à 3:51 du premier tour

Le First Round Finish Club remercie M. Solecki pour son travail ce soir. C’est l’heure du micro pour Solecki qui ressemble à un million de dollars après ce combat, il mentionne à quel point Hubbard est dur, puis explique comment il mélange les frappes et le grappling pour ouvrir les choses. Il rend gloire à Dieu et remercie chacun de sa maison pour son soutien. Il nous parle de l’arrivée, puis remet ses partenaires d’entraînement et ses formateurs. Pour fermer, il remercie sa femme et sa fille qui va bientôt naître d’être sa motivation et de faire tout cela pour eux.

Ce sont des trucs de manuel de Solecki, il continue d’attaquer avec l’étranglement et de mal diriger avec ses jambes en termes d’équilibre lorsque Hubbard sort un peu de la clôture. De belles choses tout autour.

Marcin Prachnio est allé 0-2 à l’UFC et pourrait être sur le billot s’il abandonne son troisième combat consécutif ici. Mike Rodriguez est allé 1-2 avec 1 No Contest à l’UFC, il sort d’une défaite et a besoin d’une victoire juste pour ramener son record UFC à 0,500. Rodriguez est votre favori -220 pour un retour +185 sur Prachnio.

Combat poids lourd léger: Marcin Prachnio (13-4, 205,5 livres) contre Mike Rodriguez (10-4 1 NC, 205,5 livres)

UN TOUR: Rodriguez mesure un pouce de plus mais a une énorme portée de huit pouces sur Prachnio. Southpaw pour les deux hommes. Prachnio avec quelques coups de pied dans les jambes, il change également de position maintenant. Rodriguez décroche un coup de pied. Plus de coups de pied de jambe de Prachnio alors qu’il tourne. Les deux hommes donnent des coups de pied à distance, mais pas grand-chose d’autre pour l’instant. Knee de Rodriguez et ils se décrochent. Ils ont heurté la clôture et échangé les genoux. Prachnio met Rodriguez sur la clôture, ils tournent plusieurs fois et Rodriguez pose un genou à la tête et aux coudes. Plus de travail de corps à corps thaïlandais de Rodriguez, puis les coudes lâchent Prachnio et il termine les choses au sol avec des coups de poing.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Mike Rodriguez via KO, coudes et coups de poing, à 2:17 du premier tour

Le First Round Finish Club remercie M. Rodriguez pour son travail ce soir. C’est l’heure du micro pour Rodriguez, il dit que ça fait du bien d’être de retour du côté gagnant, puis mentionne qu’il ne s’attendait pas à ce volume de coups de pied au début, mais une fois qu’il les a tirés, il l’a utilisé pour rapprocher. Il nous parle de l’arrivée, notant qu’il travaille à changer le rythme de son jeu de corps à corps et que cela l’a aidé à terminer. Il dit qu’il est heureux d’être à l’UFC en faisant ce qu’il fait, il voulait regagner son respect avec cette performance.

Rodriguez a un bon jeu de corps à corps ici, il a mis en place la cravate thaï / double col et alterne les genoux et les coudes. Le dernier atterrit juste derrière l’oreille et déséquilibre Prachnio, à partir de là, il enfonce les clous dans le cercueil sur le tapis avec des coups de poing.

Pedro Munhoz vient d’avoir une séquence de trois victoires consécutives brisée par Aljamain Sterling, mais il fait depuis longtemps partie des meilleurs poids coq du monde, maintenant il essaie d’éviter sa toute première séquence de défaites et d’éliminer l’un des adversaires les plus visibles et les plus reconnaissables auxquels il a été confronté. . Frankie Edgar est une véritable légende du sport, mais il est juste 1-3 dans ses quatre derniers combats et a été arrêté dans deux de ces défaites, il essaie sa main aux poids coq pour la première fois et espère faire une course de plus. au sommet de son corps et de sa carrière. Les chances sont avec Munhoz à -270 pour un paiement de +230 pour Edgar.

Bantamweight Bout: # 5 Pedro Munhoz (18-4 1 NC, 136 lbs.) Vs Frankie Edgar (23-8-1, 135.5 lbs.)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur tandis qu’Edgar a un avantage de portée de trois pouces, bien que j’ai sérieusement remis en question cette mesure dans le passé. Ils touchent des gants pour faire avancer les choses. Edgar tournant tôt, Munhoz essayant de le soutenir. Munhoz décroche un coup de pied de jambe. Coup de pied de mollet de Munhoz et un crochet gauche derrière. Un autre coup de pied de mollet, Edgar répond avec un crochet droit. Un peu à droite d’Edgar pendant qu’il se déplace. Edgar décroche une droite droite, il a un avantage notable en vitesse de la main. Le comptoir d’Edgar travaille tôt. Ils échangent des coups. Jab puis un coup de pied de mollet de Munhoz mais Edgar évite la poche. Un autre coup de pied de la jambe de Munhoz. Munhoz décroche un crochet du gauche. Edgar avec quelques droits sur le corps, il colle et bouge bien jusqu’à présent. Cracking directement des terres de Munhoz. Edgar décroche un un deux mais Munhoz semble n’avoir aucun mal à manger ses coups jusqu’à présent. Munhoz décroche un autre droit. Edgar est maintenant beaucoup plus souvent coincé près de la clôture. Coup de pied de mollet de Munhoz. Munhoz avec un gauche et un droit puis un coup de pied de mollet. Edgar évite un droit. Jab de Munhoz, les compteurs d’Edgar sont tombés. Ils commercent étroitement mais les deux hommes s’en éloignent. Un autre crochet du gauche atterrit pour Munhoz. Edgar frappe le corps et s’éloigne. Un deux d’Edgar pour clôturer la manche, le nez d’Edgar saigne cependant.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Edgar mais très proche

DEUXIÈME ROUND: Munhoz revient à pousser en avant. Edgar décroche un droit. Munhoz donne un nouveau coup de pied au mollet et atterrit à gauche puis évite une seule jambe. Les deux hommes frappent de près. Un couple de droits fonciers pour Munhoz. Il y a une coupure autour de l’œil gauche de Munhoz. Munhoz obtient quelques droits. Edgar a droit au corps. Ils échangent des droits mais Edgar a une meilleure idée de la distance. Edgar atterrit à droite, il obtient un retrait mais Munhoz s’échappe et ils se réinitialisent. Encore un deux d’Edgar mais il en plante un peu plus maintenant et Munhoz le frappe. Les deux hommes ont des droits fonciers. Munhoz décroche un coup. Edgar décroche un uppercut, il atterrit bien mais ne semble pas encore dissuader Munhoz. Edgar décroche un coup de pied en arrière. Quelques coups de pied de la jambe de Munhoz mais Edgar le contre. Munhoz décroche un autre coup de pied au mollet. Edgar avec un autre uppercut droit. Les deux hommes détiennent les droits de près, puis Edgar tombe sur la droite. Il y a un coup accidentel dans l’aine d’Edgar mais le round se termine avant que quoi que ce soit puisse en sortir.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Edgar, 20-18 Edgar au total

TROISIÈME TOUR: Munhoz s’avance à nouveau, il mange une gauche. Quelques coups de pied d’Edgar et il évite un coup de pied. Coup de pied des terres de Munhoz. Coup de pied de Munhoz puis un coup. Un peu à droite des terres de Munhoz. Edgar décroche un un deux. Munhoz montre plus le coup de pied avant maintenant, il pose un couple sur le corps. Jab de Munhoz tient Edgar debout pendant une seconde. A quelques coups de pied de mollet de Munhoz, Edgar décroche un crochet du gauche mais il prend plus de coups de pied maintenant. Edgar décroche un crochet du gauche. Plus de coups de Munhoz et un coup de pied de mollet, ça s’additionne. Edgar avec quelques coups de poing puis ils se sont séparés. A droite des terres d’Edgar. Munhoz revient aux coups de pied et aux coups de pied. Munhoz décroche un coup et évite les compteurs. Crochet gauche de Munhoz dans des terres proches. Coup de pied dur des terres de Munhoz, Edgar tente de contrer mais échoue. Plus de coups de Munhoz, ils atterrissent beaucoup plus maintenant. Edgar décroche un coup de pied en arrière puis Munhoz décroche un coup de pied pour fermer la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Munhoz, 29-28 Edgar au total

QUATRIÈME TOUR: Ils touchent à nouveau les gants. Munhoz revient à frapper et à soutenir Edgar. Edgar mange un coup de pied de mollet, frappe une double jambe mais Munhoz recule et se libère presque instantanément. Directement des terres d’Edgar. Un peu à droite de Munhoz. Crochet gauche et droit de Munhoz à proximité. Munhoz continue de donner des coups de pied, les combinaisons d’Edgar sont insuffisantes ou sont bloquées plus fréquemment maintenant. Coup de pied de Munhoz puis coup de pied avant. Edgar décroche un crochet du gauche. Ils échangent des coups. Edgar décroche un droit. Un autre coup de Munhoz. Rigide à droite des terres de Munhoz. Munhoz décroche un coup de pied de jambe. Les deux hommes atterrissent à proximité. Un peu à gauche d’Edgar. Munhoz décroche un crochet droit ailé. Combinaison rapide des terres d’Edgar. Munhoz revient à donner des coups de pied au corps maintenant. Plus de coups de Munhoz puis un coup de pied au mollet. Jetant un coup d’œil à droite de Munhoz puis un coup de pied au mollet qui fait trébucher Edgar. Edgar décroche un droit. Plus de coups de pied de Munhoz. Jab raide de Munhoz, le visage d’Edgar est une sorte de désordre. Munhoz décroche un droit. Un autre coup de pied de mollet des terres de Munhoz. Munhoz atterrit à droite juste à la fin de la manche, le plus gros coup de la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Munhoz, 38-38 au total

TOUR CINQ: Ils touchent les gants pour le dernier tour. Munhoz s’ouvre avec un coup de pied avant au corps. Coup de pied de mollet de Munhoz. Edgar avec une combinaison mais sa jambe gauche lui cède. Edgar avec un droit au corps puis un uppercut droit. Longtemps à gauche des terres de Munhoz. Les deux hommes atterrissent de près lors d’un échange, Edgar recule maintenant. Munhoz avec un coup de pied avant au corps. Edgar atterrit un coup d’œil à droite mais Munhoz roule sur l’épaule avec beaucoup de ceux-ci. Edgar atterrit une main droite, Munhoz avec quelques coups de pied pour répondre. Les deux hommes ont des droits fonciers, et Edgar évite quelques suivis. Munhoz décroche un petit coup de pied. Combinaison rapide d’Edgar, puis Munhoz le lance au corps avec un coup de pied avant. À gauche de Munhoz, Edgar vacille pendant une seconde. Munhoz obtient un droit de suivi. Munhoz avec un autre droit puis un coup de pied au mollet. Jabs puis un coup de pied de mollet de la terre de Munhoz, la jambe gauche d’Edgar fait mal. Directement d’Edgar trébuche Munhoz pendant une seconde mais il continue d’avancer. Edgar décroche un autre droit. Munhoz décroche une solide droite. Plans du corps d’Edgar. Un droit de Munhoz trébuche sur Edgar mais il reste debout, un peu d’un coup de pied tournant de Munhoz alors que l’horloge se termine.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Munhoz, 48-47 Munhoz au général mais encore une fois proche

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – par décision partagée (46-49, 48-47 x2)

Je pensais que Munhoz avait gagné mais je ne peux me plaindre de 3-2 pour aucun des deux. C’est l’heure du micro pour Edgar, il dit qu’il a prouvé que tous les opposants avaient tort et qu’il voulait se qualifier pour le titre même à 38 ans. Il dit qu’il se sentait mieux ici qu’en poids plume ou en poids léger. Interrogé sur ses buts pour le titre, il a le sentiment qu’il n’a pas semblé lent et il a battu un chien de tête, ce qui fait de lui un chien de premier ordre. Il remercie l’équipe pour tout son travail et sa famille pour son soutien.

